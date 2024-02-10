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Дайч – о поражении 2:0 от Манчестер Сити: У них было всего 3 удара в створ

Англия
Обновлено

Класс футболистов Сити выше

Дайч – о поражении 2:0 от Манчестер Сити: У них было всего 3 удара в створ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Эвертона" Шон Дайч подытожил проигранную игру с "Манчестер Сити" (2:0).

Я думаю, что первый гол произошел после их первого удара в створ ворот. У них было всего три удара в створ, так что это показывает нашу защитную сторону игры. Я считаю, что мы были организованными, дисциплина была хорошей.

Это трудное место для приезда, и они в очень хорошей форме. Они могут сделать много изменений со скамейки запасных, мы это хорошо знаем. Много хороших признаков нашей игры, но мы знаем, что эти моменты замены очень важны.

Тактическое понимание со стороны тренеров было приятным. Я говорил с ними о моментах перепаса. Вы должны держать мяч и идти вперед с уверенностью. Мы этого не делали. Сколько раз мы могли попасть за их верхнюю линию, но мы не очень активно действовали, поэтому мы были разочарованы этим.

"Эвертон" остался в зоне вылета, на 18-м месте АПЛ. Следующий матч "ириски" проведут 19-го февраля против "Кристал Пэлас".

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Шон Дайч Эвертон
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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.02.2024 в 22:55
Так... Утім майстрам і цього часто вистачає Там невдале вибивання, тут не зовсім вірний вибір позиції та філігранний пас і все рахунок 2:0 А от в Евертоні нема гравця здібного на таки тонку передачі Миколенко двічі відкривався, а йому партнери таке віддавали, що він міг ледь не біля кутового обробити м'яча Так Віталій не майстерний нападник, тому такий винос вперед не використав.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
10.02.2024 в 22:55
Так... Утім майстрам і цього часто вистачає Там невдале вибивання, тут не зовсім вірний вибір позиції та філігранний пас і все рахунок 2:0 А от в Евертоні нема гравця здібного на таки тонку передачі Миколенко двічі відкривався, а йому партнери таке віддавали, що він міг ледь не біля кутового обробити м'яча Так Віталій не майстерний нападник, тому такий винос вперед не використав.
Ответить
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