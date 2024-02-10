Дайч – о поражении 2:0 от Манчестер Сити: У них было всего 3 удара в створ

Менеджер "Эвертона" Шон Дайч подытожил проигранную игру с "Манчестер Сити" (2:0).

Я думаю, что первый гол произошел после их первого удара в створ ворот. У них было всего три удара в створ, так что это показывает нашу защитную сторону игры. Я считаю, что мы были организованными, дисциплина была хорошей.

Это трудное место для приезда, и они в очень хорошей форме. Они могут сделать много изменений со скамейки запасных, мы это хорошо знаем. Много хороших признаков нашей игры, но мы знаем, что эти моменты замены очень важны.

Тактическое понимание со стороны тренеров было приятным. Я говорил с ними о моментах перепаса. Вы должны держать мяч и идти вперед с уверенностью. Мы этого не делали. Сколько раз мы могли попасть за их верхнюю линию, но мы не очень активно действовали, поэтому мы были разочарованы этим.