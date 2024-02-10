Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дайч – о поражении 2:0 от Манчестер Сити: У них было всего 3 удара в створ
Класс футболистов Сити выше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Эвертона" Шон Дайч подытожил проигранную игру с "Манчестер Сити" (2:0).
Я думаю, что первый гол произошел после их первого удара в створ ворот. У них было всего три удара в створ, так что это показывает нашу защитную сторону игры. Я считаю, что мы были организованными, дисциплина была хорошей.
Это трудное место для приезда, и они в очень хорошей форме. Они могут сделать много изменений со скамейки запасных, мы это хорошо знаем. Много хороших признаков нашей игры, но мы знаем, что эти моменты замены очень важны.
Тактическое понимание со стороны тренеров было приятным. Я говорил с ними о моментах перепаса. Вы должны держать мяч и идти вперед с уверенностью. Мы этого не делали. Сколько раз мы могли попасть за их верхнюю линию, но мы не очень активно действовали, поэтому мы были разочарованы этим.
"Эвертон" остался в зоне вылета, на 18-м месте АПЛ. Следующий матч "ириски" проведут 19-го февраля против "Кристал Пэлас".
Популярное сейчас
- Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити
- Бывший голкипер сборной Украины: СБУ отказала мне в возвращении украинского гражданства
- Потенциальные соперники Украины на Олимпиаде-2024. В списке точно не будет Бразилии и Аргентины одновременно
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
Комментарии 1