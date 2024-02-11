Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом матче против "Ливерпуля" Микель Артета из-за травм в его команде вновь вернулся к варианту с Каем Гаверцом в центре нападения. Ожидается, что подобную роль для немца наставник выделит и на этот раз. Пока что Хаверц показывает себя в нападении не очень успешно, но это пока что. Посмотрим, как будет сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24 тур.

11 февраля. 16:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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