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Артета: Я очень рад. То, как мы выступили, как мы играли...
Когда 0:6 в твою пользу, можно летать от счастья
Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от тотального разгрома "Вест Хэма" его командой (0:6) на выезде.
Я очень рад. То, как мы выступили, как мы играли... Такой крупный счет в действительно сложном месте многое говорит о том, насколько хорошо ребята играли сегодня.
Здорово творить историю [клуба], особенно так, как мы это сделали. Команда с самого начала выглядела очень хорошо.
Сака? Когда вы говорите о последовательности в его возрасте... то, что он сделал за последние два-три сезона, было великолепным. Его отношение, его качество, то, что он показывает каждую неделю, это действительно трудно найти. Вот почему он так важен для нас.
"Арсенал" оторвался от четвертого места АПЛ на 5 очков. Сейчас канониры на третьей строчке с 52-мя баллами. Далее идут "Манчестер Сити" (52) и "Ливерпуль" (54).
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