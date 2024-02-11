Артета: Я очень рад. То, как мы выступили, как мы играли...

Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от тотального разгрома "Вест Хэма" его командой (0:6) на выезде.

Я очень рад. То, как мы выступили, как мы играли... Такой крупный счет в действительно сложном месте многое говорит о том, насколько хорошо ребята играли сегодня.

Здорово творить историю [клуба], особенно так, как мы это сделали. Команда с самого начала выглядела очень хорошо.

Сака? Когда вы говорите о последовательности в его возрасте... то, что он сделал за последние два-три сезона, было великолепным. Его отношение, его качество, то, что он показывает каждую неделю, это действительно трудно найти. Вот почему он так важен для нас.