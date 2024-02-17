Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Игроки хотят большего - это хорошо
Что сказал тренер после победы со счетом 0:5?
Менеджер "Арсенала" Микель Артета в послематчевом интервью прокомментировал безумную выездную победу над "Бернли" (0:5).
Мы очень довольны, потому что это трудное место, и "Бернли" был очень конкурентоспособным в больших матчах, которые они играли до сих пор в этом сезоне. Сегодня нам удалось сломать их в начале игры и сделать ее немного комфортнее, но это команда, которая очень много копает.
Даже при счете 3:0, 4:0 наши игроки хотят большего. Сейчас речь идет о том, чтобы не сбавлять обороты. Мы создаем конкуренцию внутри команды. С ними приятно работать, то, как они тренируются каждый день, как выкладываются, и как они хотят совершенствоваться. Они хотят большего - это хорошо.
Титул? На данный момент все, что мы можем сделать - это выигрывать наши игры, и после наших двух больших побед на выезде нас ждет тяжелая игра в Лиге Чемпионов с Порту.
Я надеюсь, что мы сможем это сделать [выиграть титул], потому что мы уже там, но дело в последовательности, и вы видите стандарты других команд. Мы хотим этого, это точно.
"Арсенал" сейчас находится на 2-м месте АПЛ с 55-ю очками. На первой строчке "Ливерпуль", у которого на 2 балла больше.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
- "Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Сабо: После трансфера Мудрика никто в Европе не будет покупать игрока из Шахтера за 100 миллионов
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО