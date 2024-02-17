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Артета: Игроки хотят большего - это хорошо

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Что сказал тренер после победы со счетом 0:5?

Артета: Игроки хотят большего - это хорошо

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Менеджер "Арсенала" Микель Артета в послематчевом интервью прокомментировал безумную выездную победу над "Бернли" (0:5).

Мы очень довольны, потому что это трудное место, и "Бернли" был очень конкурентоспособным в больших матчах, которые они играли до сих пор в этом сезоне. Сегодня нам удалось сломать их в начале игры и сделать ее немного комфортнее, но это команда, которая очень много копает.

Даже при счете 3:0, 4:0 наши игроки хотят большего. Сейчас речь идет о том, чтобы не сбавлять обороты. Мы создаем конкуренцию внутри команды. С ними приятно работать, то, как они тренируются каждый день, как выкладываются, и как они хотят совершенствоваться. Они хотят большего - это хорошо.

Титул? На данный момент все, что мы можем сделать - это выигрывать наши игры, и после наших двух больших побед на выезде нас ждет тяжелая игра в Лиге Чемпионов с Порту.

Я надеюсь, что мы сможем это сделать [выиграть титул], потому что мы уже там, но дело в последовательности, и вы видите стандарты других команд. Мы хотим этого, это точно.

"Арсенал" сейчас находится на 2-м месте АПЛ с 55-ю очками. На первой строчке "Ливерпуль", у которого на 2 балла больше.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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