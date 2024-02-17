Бернарду Силва: Челси - команда с высоким качеством

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва прокомментировал ничью с "Челси" (1:1). Португалец отмечает силу оппонента.

Два разных тайма. Первый был недостаточно хорошим и очень разочаровал, второй тайм был реакцией команды. Но играть 45 минут недостаточно хорошо, поэтому мы должны попытаться сделать лучше в следующий вторник [против "Брентфорда"].

Хорошо, что игра через три дня, чтобы отреагировать, но, конечно, это неудача, поскольку одного очка дома недостаточно. "Челси" - команда с высоким качеством. Не случайно они создают так много сложных моментов.

Ритм и прессинг были недостаточно хорошими, а когда ты играешь против качества "Челси", они тебя наказывают - они забили один гол, а могли забить еще один или два. Реакция команды была очень хорошей, но немного запоздалой.