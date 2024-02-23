Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В начале ноября 2023 года "Ньюкасл" в родных стенах обыграл "Арсенал" благодаря достаточно скандальному голу в исполнении Энтони Гордона. Тогда Микель Артета явно не согласился с решением арбитров и жестко высказался по этому поводу.

Теперь у "канониров" есть шанс отомстить и забрать свое, вот только на этот раз "сороки" будут гостить у них и задача даже облегчается.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

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