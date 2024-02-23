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Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Шанс для настоящей вендетты
Getty Images / Global Images Ukraine
В начале ноября 2023 года "Ньюкасл" в родных стенах обыграл "Арсенал" благодаря достаточно скандальному голу в исполнении Энтони Гордона. Тогда Микель Артета явно не согласился с решением арбитров и жестко высказался по этому поводу.
Теперь у "канониров" есть шанс отомстить и забрать свое, вот только на этот раз "сороки" будут гостить у них и задача даже облегчается.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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