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Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Шанс для настоящей вендетты

Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В начале ноября 2023 года "Ньюкасл" в родных стенах обыграл "Арсенал" благодаря достаточно скандальному голу в исполнении Энтони Гордона. Тогда Микель Артета явно не согласился с решением арбитров и жестко высказался по этому поводу.

Теперь у "канониров" есть шанс отомстить и забрать свое, вот только на этот раз "сороки" будут гостить у них и задача даже облегчается.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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