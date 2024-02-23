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Гвардиола - о Де Брюйне: Он не травмирован. Я не знаю, было ли это правильное решение
Гвардиола рассказал о 32-летнем бельгийском хавбеке
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити" рассказал, что полузащитник Кевин Де Брюйне, вероятно, сыграет в матче против "Борнмута".
"Он не травмирован. Я не знаю, на все ли 100%, но мы приняли такое решение против "Брентфорда" (Де Брюйне не играл в этом матче). Мы решили не рисковать.
На следующий день он тренировался индивидуально. Все будет зависеть от его самочувствия. Но Кевин, вероятно, сыграет в завтрашнем матче".
Напомним, что матч "Борнмут" - "Манчестер Сити" состоится 24 февраля. Начало - в 19:30.
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