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Гвардиола - о Де Брюйне: Он не травмирован. Я не знаю, было ли это правильное решение

Англия

Гвардиола рассказал о 32-летнем бельгийском хавбеке

Гвардиола - о Де Брюйне: Он не травмирован. Я не знаю, было ли это правильное решение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити" рассказал, что полузащитник Кевин Де Брюйне, вероятно, сыграет в матче против "Борнмута".

"Он не травмирован. Я не знаю, на все ли 100%, но мы приняли такое решение против "Брентфорда" (Де Брюйне не играл в этом матче). Мы решили не рисковать.

На следующий день он тренировался индивидуально. Все будет зависеть от его самочувствия. Но Кевин, вероятно, сыграет в завтрашнем матче".

Напомним, что матч "Борнмут" - "Манчестер Сити" состоится 24 февраля. Начало - в 19:30.

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Кевин Де Брюйне Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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