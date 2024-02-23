Гвардиола - о Де Брюйне: Он не травмирован. Я не знаю, было ли это правильное решение

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити" рассказал, что полузащитник Кевин Де Брюйне, вероятно, сыграет в матче против "Борнмута".

"Он не травмирован. Я не знаю, на все ли 100%, но мы приняли такое решение против "Брентфорда" (Де Брюйне не играл в этом матче). Мы решили не рисковать.

На следующий день он тренировался индивидуально. Все будет зависеть от его самочувствия. Но Кевин, вероятно, сыграет в завтрашнем матче".