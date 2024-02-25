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Минимальная победа над аутсайдером. Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0. Видеообзор матча

Англия

Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Минимальная победа над аутсайдером. Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Вулвз" благодаря минимальной победе над "Шеффилд Юнайтед" залетает на восьмую строчку в АПЛ. Не слишком уверенная победа, учитывая статус фаворита, однако, гола Сарабии оказалось достаточно. Хотя, во втором тайме гости имели все шансы сравнять счет, ведь попадали они по воротам даже чаще "волков".

Английская Премьер-лига, 26 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Даррен Бонд
"Вулверхэмптон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Сарабия 30

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Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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