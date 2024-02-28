Кубок Англии. Забарный вылетает от команды из Чемпионшипа, а Ньюкасл лишь в серии пенальти одолевает Блэкберн

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Борнмут" — "Лестер Сити" 0:1 (после экстра-таймов)

Гол: Фатаву (105)

"Борнмут": Траверс — Смит, Забарный, Сенеси (Тавернье, 73), Керкез (Февр, 106) — Скотт, Кук — Уаттара (Кристи, 73), Биллинг, Синистерра (Клюйверт, 90) — Унал (Семеньо, 46)

"Лестер Сити": Столярчик — Чодури, Вестергор, Коуди, Дойл (Джастин, 80) — Прат (Нелсон, 106), Райхи (Перейра, 46), Акгюн — Олбрайтон (Фатаву, 64), Кеннон (Ихеаначо, 64), Маркал-Мадивадуа

Предупреждения: Унал (35), Сенеси (57), Скотт (87), Клюйверт (109) — Райхи (37), Дойл (52), Фатаву (96), Перейра (112), Джастин (115)

Матч который проходил под эгидой "да здравствует отрытый футбол". Противостояние двух южноевропейских наставников, Андони Ираолы и Энцо Марески в рамках 1/8 Кубка Англии получилось более чем интересным, несмотря на счет. Обе команды не стеснялись атаковать и иногда просто игнорировать все необходимые меры безопасности при игре в обороне, это был настоящий праздник открытости, от чего явно страдал наш соотечественник, Илья Забарный, который вышел на матч в стартовом составе.

Обоим вратарям хватало работы в первой половине встречи, особенно красивыми были моменты у Марка Олбрайтона, после удара которого мяч попал в стойку ворот, а также Маркала-Мадивадуа, когда Траверс выполнил сейв невероятной красоты и спас свою команду от неминуемого гола.

Было что на это ответить и хозяевам поля. "Вишни" на самом деле атаковали даже больше и острее, хотя в составе у них не было главного бомбардира команды в этом сезоне Доминика Соланке. Унал, Биллинг, а во втором тайме Антуан Семеньо, очень хорошие моменты теряли атакующие игроки Ираолы. В один момент трудно было осознать, что этот матч все еще проходит без забитых голов, всегда не хватало буквально немного.

Во второй половине встречи "Борнмут" все же забрал себе мяч и стал немного осторожнее в обороне, не давая сопернику много пространства. "Лестер" стал рассчитывать на контратаки, которых было мало, а также на удары издали, которые всегда могут служить вариантом даже в безнадежных матчах. Как ни странно, но при таком развитии событий именно у "Лестера" был самый опасный момент за весь тайм и это был шанс вырвать перемгу на последних минутах, когда защита проспала забегание Юнуса Акгюна и тот фактически вышел один на один с вратарем, вот только пробил турок выше ворот. А через две минуты Рикарду Перейра имел еще один шанс забить победный гол в ворота Траверса, но также не попал в створ ворот, можно было лишь хвататься за голову от такого расточительства. За основное время команды не смогли забить хотя бы один гол, поэтому все перешло к экстра-таймам.

А уже в экстра-таймах у "Лестера" нашелся свой герой. Казалось, что это обычная атака в конце первого мини-тама, Илья Забарный накрыл Ихеаначо и вытеснил его из штрафной, но нигериец отдал пас на Иссахаку Фатаву и тот очень смачно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол Траверса. Небольшой рикошет от Керкеза ему все же помог, но гол очень красивый. И это точно можно назвать заслуженным и заработанным голом. Команда Энцо Марески под конец основного времени и в экстра-таймах показала очень энергичный футбол, они переиграли своего соперника, "вишни" были в нокауте. Впрочем оставалось еще 15 минут, чтобы исправить ситуацию. Андони Ираола надеялся на то, что его ребята смогут отыграться. Но выход Февра вместо Керкеза никак не помог хозяевам поля, они покидают турнир.

"Лестер" направляется в четвертьфинал и можно ли сказать, что это случайность? Вряд ли. Они точно наработали на такой результат и их можно только поздравить с тем, что они выбили команду из АПЛ. Илья Забарный, к сожалению, не продолжит борьбу за Кубок.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Ивуд Парк" (Блэкберн)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Блэкберн" — "Ньюкасл" 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Смодич (79) — Гордон (71)

Серия пенальти: Смодич (сейв вратаря), Бриттен, Сигурдссон, Аяри, Хаем (сейв вратаря) — Шер, Барнс (сейв вратаря), Гимараэс, Андерсон, Гордон

"Блэкберн": Пирс — Хаем, Макфадзин (Коуметио, 72), Уортон — Бриттен, Бакли (Гарет, 64), Моран (Аяри, 63), Крисен — Долан (Маркендей, 64), Галлахер (Сигурдссон, 46) — Смодич

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер (Ливраменто, 91), Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок (Майли, 62 / Андерсон, 116) — Мерфи (Альмирон, 62), Исак (Барнс, 62), Гордон

Предупреждения: Моран (18), Крисен (110), Аяри (118) — Ласселс (103), Лонгстафф (120+1)

Команда Эдди Хау приехала погостить в клуб из Чемпионшипа явно уставшей. "Сороки" как будто все еще отходят от того разгрома на "Эмирейтс", когда "Арсенал" просто без шансов их уничтожил. Но это другой турнир и здесь другой соперник. Казалось, что именно здесь они могут реабилитироваться за прошлую неудачу. Однако начали игру против "бродяг" они чрезвычайно неудачно, в целом первый тайм был за хозяевами, они выглядели интереснее и пробили по воротам соперника больше.

Хотелось лишь спросить о том, где тот самый "Ньюкасл", который мы все знаем. Были надежды, что он может появиться на второй тайм, в первом голов мы не увидели. И действительно, во втором тайме мы увидели что-то похожее на собранную команду. "Сороки" выровняли статистику по ударам и начали доминировать на чудом поле. Все это вылилось в забитый гол в исполнении Энтони Гордона, который в то время перешел играть на позицию чистого нападающего после замены Александара Исака.

Впрочем удержать победный результат на "Ивуд Парк" до окончания основного времени так и не удалось. Гол в ответ забил Самми Смодич и перевел игру в экстра-тайм. Уже там Бруно Гимараес имел невероятную возможность оформить победный гол, с нескольких метров пробивал бразилец, но отчаянно этот удар взял на себя защитник хозяев Скотт Уортон. Впрочем свою золотую возможность имели "бродяги": выход один на один с вратарем под небольшим углом не смог реализовать Смодич, Мартин Дубравка спас свою команду. Даже 30 дополнительных минут не позволили командам выявить победителя, поэтому серия пенальти.

Уже в серии одиннадцатиметровых сильнее оказались "сороки". Мартин Дубравка дважды спас свою команду за первые 5 ударов, а у "сорок" был только один неточный удар, от Харви Барнса. Поэтому фиксируем очень непростой, но проход команды Эдди Хау в четвертьфинал.