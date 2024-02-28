Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 28.02.2024

Кубок Англии, 1/8 финала

28 февраля, 21:45. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Команды встречались в самом конце прошлого года. Правда, в поединке МЮ не оправдал статуса фаворита. Одного гола Рашфорда не хватило "манкунианцам" хотя бы для одного очка. “Лесники” в том домашнем поединке забрали все три зачетных пункта, а победный ассист оформил воспитанник МЮ Эланга. Пора дать реванш?

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Ноттингем Форест

В этом году в рамках АПЛ "лесникам" не идет. После вышеупомянутой победы над "манкунианцами" подопечные Нуну Эшпириту Санту одержали всего одну победу – в домашнем матче против разбитого сейчас "Вест Хэма". Пять очков в шести матчах – такое наследие в чемпионате за январь и февраль. Как результат, 17 место в таблице. К зоне вылета – четыре зачетных пункта, да еще и у 18 "Лутона" есть матч в запасе. Будет любопытно.

В Кубке Англии команда прошла два раунда, встретившись с коллективами с низших дивизионов. И что интересно, в обоих случаях была переигровка. Более того, и против "Блэкпула" (третий раунд), и против "Бристоль Сити" (четвертый раунд) все не решалось даже в основное время второго поединка. Поэтому первую команду "лесники" прошли после дополнительного времени, а вторую – в серии пенальти.

Кадры хозяев

Пять потерь у "Ноттингема". Айна, Вуд, Сангаре, Боли и Тавареш вне игры. Практически все давно не участвуют в матчах "лесников", только португальский защитник травмировался в позапрошлом поединке.

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлом туре "красные дьяволы" прервали свою замечательную серию. До 24 февраля подопечные тен Хага победили пять раз подряд, забив в общей сложности 15 голов (пропустив девять). Однако "Фулхэм" оказался не по зубам "манкунианцам". Домашний поединок против "дачников" МЮ проиграл. Явно не хватило травмированных футболистов – от них большая зависимость у команды. Как, например, от Хойлунда.

"Манчестер Юнайтед" в предыдущих раундах Кубка Англии также встречался с командами с низших дивизионов. Проблем против "Уигана" не было – "манкунианцы" легко прошли середняка Первой лиги, обыграв 2:0. Однако “Ньюпорт” из Второй лиги уже принес неудобства команде тен Хага. Хотя и по состоянию на 13 минуту “красные дьяволы” вели в счете 2:0, андердог матча сумел отквитать два гола. Впоследствии МЮ все-таки дожал соперника благодаря голам Антони и Хойлунда.

Кадры гостей

Много потерь у "Манчестер Юнайтед". Тот же Хойлунд не сыграет и сегодня. Компанию в лазарете ему составляют Магуайр, Уан-Биссака, Маласия, Мартинес, Шоу, Маунт, Марсьяль. Еще и Фернандеш с Вараном под вопросом. Пора наигрывать молодежь.

Последние пять матчей Ноттингема Форест и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

24.02. Астон Вилла – Ноттингем 4:2 (АПЛ)

17.02. Ноттингем – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

10.02. Ноттингем – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)

07.02. Ноттингем – Бристоль Сити 1:1 (п. 5:3) (Кубок Англии)

04.02. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

24.02. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

30.12.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

26.08.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

16.04.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

01.02.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:0 (Кубок лиги)

25.01.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манкунианцы” слишком побитые. Поэтому сегодня может произойти мини сенсация (ведь букмекеры до сих пор ставят на МЮ). "Красным дьяволам" и не слишком нужен лишний турнир в контексте борьбы за Лигу чемпионов, и нет возможности дать большой ресурс. Поэтому можно фаворитом встречи вывести именно сегодняшних хозяев, хоть и перестраховаться переигровкой. Прогноз: "Ноттингем Форест" не проиграет (Кф 1,7).