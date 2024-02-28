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Де Брюйне опубликовал шуточный пост в соцсетях насчёт ассистов на Холанда
У бельгийца хорошее чувство юмора
Eurosport
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне в шуточной форме прокомментировал свои четыре выданные результативные передачи на своего одноклубника Эрлинга Холанда в матче Кубка Англии против "Лутона" (6:2).
"Доброе утро, чем я могу быть полезен?" — написал бельгиец в социальной сети X (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне на счету де Брюйне 10 ассистов и 2 гола в 10 матчах за "горожан" во всех турнирах.
Good morning, how may I assist you? ???? pic.twitter.com/4TlZeCLq5N— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) February 28, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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