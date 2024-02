Де Брюйне опубликовал шуточный пост в соцсетях насчёт ассистов на Холанда

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне в шуточной форме прокомментировал свои четыре выданные результативные передачи на своего одноклубника Эрлинга Холанда в матче Кубка Англии против "Лутона" (6:2).

В нынешнем сезоне на счету де Брюйне 10 ассистов и 2 гола в 10 матчах за "горожан" во всех турнирах.

