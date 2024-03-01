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Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Давайте больше Михаила Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе в матче между "Челси" и "Лидсом" мы увидели Михаила Мудрика на непривычной позиции под нападающим. Это интересное решение от Почеттино оправдало себя, украинец отметился голом, который помог лондонцам пройти в Кубке дальше.
Ожидаем второй подряд выход украинца в стартовом составе, только теперь в матче Премьер-лиги. "Брентфорд" в последнее время показывает ужасные результаты и "синие" точно попытаются продолжить эту серию.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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