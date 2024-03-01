Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На этой неделе в матче между "Челси" и "Лидсом" мы увидели Михаила Мудрика на непривычной позиции под нападающим. Это интересное решение от Почеттино оправдало себя, украинец отметился голом, который помог лондонцам пройти в Кубке дальше.

Ожидаем второй подряд выход украинца в стартовом составе, только теперь в матче Премьер-лиги. "Брентфорд" в последнее время показывает ужасные результаты и "синие" точно попытаются продолжить эту серию.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.

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