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Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Давайте больше Михаила Мудрика

Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе в матче между "Челси" и "Лидсом" мы увидели Михаила Мудрика на непривычной позиции под нападающим. Это интересное решение от Почеттино оправдало себя, украинец отметился голом, который помог лондонцам пройти в Кубке дальше.

Ожидаем второй подряд выход украинца в стартовом составе, только теперь в матче Премьер-лиги. "Брентфорд" в последнее время показывает ужасные результаты и "синие" точно попытаются продолжить эту серию.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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