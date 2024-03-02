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Интерес растет. Клубы с чемпионату Италии и Франции проявляют заинтересованность в защитнике Гента
Теперь к Челси и Вест Хэму добавились Ювентус, Милан, Ницца и Лион
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Гента" Арчи Браун продолжает интересовать руководителей европейских кубов.
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Evening Standard сообщает, что кроме "Челси" и "Вест Гэма" 21-летним англичанином заинтересовались две команды из Серии А, а именно "Ювентус" и "Милан" и две команды из Лиги 1 - "Ницца" и "Лион". Самым большим фаворитом в гонке пока является "Челси", ведь они считают, что Браун идеально подменит Бена Чилвелла.
Напомним, за этот сезон Браун отыграл 18 матчей, из которых отдал 2 результативных передачи. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.
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