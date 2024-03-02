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Интерес растет. Клубы с чемпионату Италии и Франции проявляют заинтересованность в защитнике Гента

Англия
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Теперь к Челси и Вест Хэму добавились Ювентус, Милан, Ницца и Лион

Интерес растет. Клубы с чемпионату Италии и Франции проявляют заинтересованность в защитнике Гента

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Гента" Арчи Браун продолжает интересовать руководителей европейских кубов.

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Evening Standard сообщает, что кроме "Челси" и "Вест Гэма" 21-летним англичанином заинтересовались две команды из Серии А, а именно "Ювентус" и "Милан" и две команды из Лиги 1 - "Ницца" и "Лион". Самым большим фаворитом в гонке пока является "Челси", ведь они считают, что Браун идеально подменит Бена Чилвелла.

Напомним, за этот сезон Браун отыграл 18 матчей, из которых отдал 2 результативных передачи. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Милан Гент
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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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