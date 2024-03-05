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Русин остался в запасе на матч против Лестер Сити

Англия
Обновлено

Украинец не попал в стартовый состав команды

Русин остался в запасе на матч против Лестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 марта, состоится матч "Сандерленд" - "Лестер Сити" в рамках 36-го тура Чемпионшипа.

Украинский нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда".

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В текущем сезоне Чемпионшипа 25-летний украинец сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Сандерленд Назарий Русин Лестер Сити
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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