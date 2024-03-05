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Русин остался в запасе на матч против Лестер Сити
Украинец не попал в стартовый состав команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5 марта, состоится матч "Сандерленд" - "Лестер Сити" в рамках 36-го тура Чемпионшипа.
Украинский нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда".
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В текущем сезоне Чемпионшипа 25-летний украинец сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
???? Chris Rigg's first league start!— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 5, 2024
Let's go, Lads! ????#SAFC | #SUNLEI pic.twitter.com/8v8pvaqQaE
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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