Сульшер - о несбывшемся трансфере Холанда в МЮ в 2018-м: Я просил подписать его, но клуб ответил отказом

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о попытках переманить Эрлинга Холанда во время работы с "манкунианцами" в 2018 году.

"Я работал с Холандом в "Мольде" в течение двух сезонов. Летом, перед тем как я пришел в "МЮ", я позвонил в клуб и сказал: "Вы должны подписать этого парня – он станет первоклассным игроком". Это был июнь-июль 2018 года, и они ответили отказом – у них было достаточно отчетов по футболистам. Потом я стал временным наставником "Юнайтед", а Холанда продали в "Зальцбург".

Я сразу говорил клубу купить Эрлинга, пока у него есть пункт об отступных. Мы знали об этом тогда, и никто бы больше не заплатил эти деньги — 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на его связи с Альфи (отцом Холанда), "Манчестер Сити" и "Лидсом".

Тогда клуб принял решение не идти на это. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за "Зальцбург". К тому времени в гонку за него вошли "Боруссия Дортмунд", "Ювентус" и все остальные. Его отстутпные тогда ещё были в силе — 60 миллионов евро.

Он умеет больше, чем просто быть отличным парнем. Он - командный игрок, и при выходе один на один с голкипером не думает о своей статистике. Он пасует, когда видит кого-то, кто 100% забьёт гол. Он - жемчужина", - цитирует норвежца DAZN.