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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Долгожданная победа ирисок, или возвращение "Юнайтед" на победный путь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Шона Дайча не могут выиграть матч в рамках Английской Премьер-лиги уже 10 туров подряд, последний раз они покидали поле с тремя очками в активе еще 16 декабря прошлого года. И не сказать, что игра у них просто ужасная, но и для побед всегда чего-то не хватает.
А ехать им в этом туре придется в Манчестер, где "Юнайтед" продолжает страдать от нестабильности после травмы Расмуса Хойлунда, впрочем Эрик тен Хаг точно способен найти рецепт, чтобы одолеть мерсисайдскую команду.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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