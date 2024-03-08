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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Долгожданная победа ирисок, или возвращение "Юнайтед" на победный путь?

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Шона Дайча не могут выиграть матч в рамках Английской Премьер-лиги уже 10 туров подряд, последний раз они покидали поле с тремя очками в активе еще 16 декабря прошлого года. И не сказать, что игра у них просто ужасная, но и для побед всегда чего-то не хватает.

А ехать им в этом туре придется в Манчестер, где "Юнайтед" продолжает страдать от нестабильности после травмы Расмуса Хойлунда, впрочем Эрик тен Хаг точно способен найти рецепт, чтобы одолеть мерсисайдскую команду.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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