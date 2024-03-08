Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Подопечные Шона Дайча не могут выиграть матч в рамках Английской Премьер-лиги уже 10 туров подряд, последний раз они покидали поле с тремя очками в активе еще 16 декабря прошлого года. И не сказать, что игра у них просто ужасная, но и для побед всегда чего-то не хватает.

А ехать им в этом туре придется в Манчестер, где "Юнайтед" продолжает страдать от нестабильности после травмы Расмуса Хойлунда, впрочем Эрик тен Хаг точно способен найти рецепт, чтобы одолеть мерсисайдскую команду.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 марта.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

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