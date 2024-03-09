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Гарначо заработал два пенальти в матче против Эвертона и установил уникальное достижение
"Эвертон" слишком грубо играл в собственной штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречается с "Эвертоном".
В первом тайме "манкунианцы" забили два гола, дважды реализовав удары с пенальти. В обоих случаях фолы на себе "собрал" вингер команды Алехандро Гарначо.
Как сообщает Opta, аргентинец стал первым футболистом МЮ, заработавшим два пенальти за один матч АПЛ. Сначала Тарковский сбил Гарначо, а затем сфолил Годфри.
Удары с пенальти реализовали Фернандеш и Рашфорд. Впервые в матчах АПЛ за МЮ отметились точными выстрелами из точки два разных футболиста за один тайм.
За ходом событий матча можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол >>>.
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