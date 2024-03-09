  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гарначо заработал два пенальти в матче против Эвертона и установил уникальное достижение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарначо заработал два пенальти в матче против Эвертона и установил уникальное достижение

Англия

"Эвертон" слишком грубо играл в собственной штрафной

Гарначо заработал два пенальти в матче против Эвертона и установил уникальное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 28 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречается с "Эвертоном".

В первом тайме "манкунианцы" забили два гола, дважды реализовав удары с пенальти. В обоих случаях фолы на себе "собрал" вингер команды Алехандро Гарначо.

Как сообщает Opta, аргентинец стал первым футболистом МЮ, заработавшим два пенальти за один матч АПЛ. Сначала Тарковский сбил Гарначо, а затем сфолил Годфри.

Удары с пенальти реализовали Фернандеш и Рашфорд. Впервые в матчах АПЛ за МЮ отметились точными выстрелами из точки два разных футболиста за один тайм.

За ходом событий матча можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол >>>.

По теме
yellow-arrow
Русин - на замене в игре против Саутгемптона
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед летом приобретет левого защитника
yellow-arrow
Забарный снова будет играть матч АПЛ со старта
Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости