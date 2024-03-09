Гарначо заработал два пенальти в матче против Эвертона и установил уникальное достижение

В рамках 28 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречается с "Эвертоном".

В первом тайме "манкунианцы" забили два гола, дважды реализовав удары с пенальти. В обоих случаях фолы на себе "собрал" вингер команды Алехандро Гарначо.

Как сообщает Opta, аргентинец стал первым футболистом МЮ, заработавшим два пенальти за один матч АПЛ. Сначала Тарковский сбил Гарначо, а затем сфолил Годфри.

Удары с пенальти реализовали Фернандеш и Рашфорд. Впервые в матчах АПЛ за МЮ отметились точными выстрелами из точки два разных футболиста за один тайм.

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