Клопп против Гвардиолы: с чего началось их соперничество в английской Премьер-лиге

Юрген Клопп покинет "Ливерпуль" – это давно известный факт. СМИ много анализировали и прогнозировали, какими будут "скаузеры" в недалеком будущем, мы же для себя отметим, что английская Премьер-лига потеряет еще и особое противостояние.

Соперничество Клоппа и Гвардиолы не такое культовое, как сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, но тоже приковало чрезвычайное внимание. Да и в целом – тренеры знакомы еще до Великобритании и обладают большим бэкграундом, приобретенным в Бундеслиге.

Нынешний матч станет последним в рамках АПЛ и, вероятно, последним в сезоне (все зависит от продвижения команд по сетке Кубка Англии). Поэтому мы решили вспомнить, с чего все, собственно, начиналось – ради этого отправляемся в декабрь 2016-го.

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Кампания 2016/17 – время, когда над Гвардиолой откровенно смеялись.

Фантастический период в "Барселоне", где немалая доля успеха держалась на магии Месси, Хави и Иньесты – это одно. Или "Баварии", которую только что покинул Юпп Хайнкес на волне взятого требла – первоочередная задача Пепа заключалась в том, чтобы банально не сломать работающий механизм (к чему впоследствии возникли вопросы).

Многие с нетерпением ждали дебют специалиста на новом месте, чтобы подтвердить или развеять определенные мифы. Неужели это действительно гений, каких мир не видел, или же наоборот – тот самый "лысый шарлатан"?

Старт выдался весьма на славу – в шести турах "МС" взял максимальный результат. Только вот кто оказался по другую сторону баррикад? "Сандерленд", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", который перестраивался с прибытием Жозе Моуринью, "Борнмут" и "Суонси". Не показатель, если честно.

А вот проигрыш "Тоттенхэму" (0:2) вызвал шквал критики – случился автогол Александара Коларова, также отличился Деле Алли. К тому же все могло подытожиться неприличным разгромом – если бы Эрик Ламела реализовал одиннадцатиметровый.

Ничьи с "Эвертоном" (1:1), "Саутгемптоном" (1:1) и "Мидлсбро" (1:1) подкрепили неприятный эффект, а обыгрыши "Кристал Пэлес" и "Бернли" с одинаковыми 2:1 ни на йоту не улучшили общественное мнение – в обоих случаях "Сити" был вынужден лихорадочно переламывать ход встречи.

Что дальше? Два поражения подряд – "Челси" не растерялся на "Этихад Стэдиум" и нанес нокаут 1:3; "Лестер" же вдоволь покуражился дома – по состоянию на 78 минуту Пеп горел 0:4 (хет-трик на счету Джейми Варди) и хотя бы как-то спас лицо благодаря точным ударам Коларова и Нолито.

Если окинуть взглядом пройденную часть дистанции, то "голубая луна" одолела лишь два коллектива, воспринимавшиеся потенциальными конкурентами за схожие амбиции – это вышеупомянутый "МЮ" и "Арсенал" (2:1). Очень и очень скромно.

39 пунктов – именно их имел в активе Гвардиола накануне выезда на "Энфилд"; мерсисайдцы набрали на один зачетный балл больше, однако в инфопространстве не чувствовалось совсем, что "Сити" готов сделать серьезный шаг, чтобы одолеть оппонента и выпрыгнуть на серебряную ступеньку АПЛ.

30-го декабря 2016-го руководитель "МС" предстал перед журналистами и был удивительно демократичен – много хвалил Клоппа, рассказывал, как соревновался с ним в Германии, осторожно рассуждал о перспективах: "Есть еще шесть команд, которые борются за титул или, по крайней мере, за позиции в ЛЧ. С моей точки зрения, я всегда хочу биться до конца, даже если это последний шанс. Когда-то, когда я был футболистом, мы отставали от "Реала" на двенадцать очков, мы все равно стали чемпионами. Завтра не финал, однако это важная игра для обоих клубов. "Ливерпуль" вкладывает много усилий в матчи, но им помогают и обстоятельства – они проводят одну игру в неделю. Когда вы играете три игры в неделю, это сложнее. Впрочем, исходя из того, что я видел в Дортмунде, думаю, что Клопп сможет поддерживать высокий уровень в течение сезона. Он большой мотиватор".

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В чем-то Гвардиола прав – его визави не имел столь обременительного графика. Сегодня мы привыкли к тому, что "Ливерпуль" диктует свои условия и стабильно претендует на национальное золото, а вот в розыгрыше 2015/16 он финишировал восьмым – до попадания в квалификационный раунд ЛЕ не хватило двух очков ("Вест Хэм" оказался более устойчивым).

Где-то это действительно открыло перед Юргеном новые возможности – если и нужно разрываться на несколько фронтов, то их все же меньше, чем обычно. Например, в ноябре команда гарантировала полуфинал Кубка английской лиги, в январе только должна была вступить в Кубок Англии – грубо говоря, возникли отрезки, где Клопп полностью сконцентрировался на АПЛ.

А еще это были те "красные", которых в сети в шутку сравнивали с полумифическим Робином Гудом. Ну как это – продемонстрировать мощный перформанс против "канониров" (4:3), разобраться с "Лестером" (4:1) и "Челси" (2:1), однако спасовать в борьбе с "Бернли" (0:2) и "Борнмутом" (3:4)? Ведь чемпионство добывается как раз в таких поединках, где надо показать стабильность и готовность брать свое.

В то же время надо отдать должное – "Ливерпуль" удержал баланс и смог встретить Boxing Day вторым. "Челси" оторвался на 6 пунктов, однако уверенность, которой нравился Антонио Конте, не обсуждалась.

Клопп выступил перед публикой: "Что я могу сказать? Пеп пришел сюда с открытыми глазами. Он мог найти более легкую работу в более легких лигах, это точно. Гвардиола мог пойти, куда угодно, но он хотел приехать именно сюда. Вероятно, осознавал на 100 процентов, что это большой вызов".

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Отметим, что накануне Гвардиола получил в распоряжение Серхио Агуэро – аргентинец жестко сфолил против Давида Луиса, увидел перед собой прямую красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча. Также вернулся Джон Стоунз, которому удалось залечить колено; с другой стороны, не обошлось без потерь – Сане, Гюндоган и Компани прощались с 2016-м с повреждениями разной степени тяжести.

В "Ливерпуле" наблюдалось похожее настроение – Матип и Коутиньо, которого как раз признали лучшим бразильцем в Европе, оказались в лазарете; Клопп вынужденно бросил в бой Рагнара Клавана, а на фланг атаки отправил Адама Лаллану.

Да и если окинуть взглядом тогдашний стартовый состав, то... выяснится, что сейчас не осталось никого. Клаван, Лаллана, Миньоле, Милнер, Ловрен, Клайн, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Мане и Фирмино – все отправились неизвестно куда.

Что касается "Ман Сити", то Стоунз и Де Брюйне до сих пор в строю, а вот Браво, Коларов, Отаменди, Сабалета, Туре, Фернандиньо, Силва, Стерлинг и Кун или тоже разбежались по миру, или же повесили бутсы на гвоздь.

Журналисты всячески раскачивали интригу, сравнивали тренеров (например, оба зафиксировали по 4 победы, и этот баланс рисковал нарушиться), но на деле феерии не случилось.

Браво достал круглого из сетки уже на 8 минуте – Лаллана пронесся по левому флангу, навесил, а Вейналдум прыгнул выше. Защита гостей застыла намертво – нидерландец нанес шикарный удар головой и через секунду подарил ошалевшим фанатам "сердечко". Клопп приобнял Желько Бувача и по привычке поправил очки – сегодня этого знаменитого атрибута нет и близко.

"Ливерпуль" действовал слаженно, больше давил (Джординьо ещё несколько раз "пристрелился") и в целом закрыл за собой первый тайм; довольно красноречиво, что Агуэро трижды попал в офсайдную ловушку. Появилось небезосновательное ощущение, что Пеп банально не знает, как выпутаться из патового положения.

Думаете, что-то изменилось после перерыва? Возможно, Гвардиола освежил подопечных спичем в раздевалке, и они перевернули "шахматную доску"? Да где там. Если кто-то следил за трансляцией исключительно через различные статистические агрегаторы, то мог бы заметить – да "Сити" лучше владел мячом (57/43), нанес больше ударов (9/5), какие претензии?

Проблема в том, что "скаузеры" выглядели методичными, спокойными, позволяли сопернику захватывать зоны (с последующим расчётом на контратаку). Как бы это парадоксально не звучало, но один из самых интересных эпизодов спровоцировал брошенный файер – а сколько же времени добавит арбитр к такому захватывающему зрелищу? Спойлер: 4 минуты.

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Как повлияла неудача на Гвардиолу? Ситуацией воспользовались "Арсенал" и "Тоттенхэм" – если "канониры" спокойно одолели "Кристал Пэлас" (2:0), то "шпоры" громко развлеклись на "Уикерейдж Роуд" (4:1). Изменения в турнирной таблице выжбурнули "горожан" за топ-4 и дали четко понять, что коллективу рановато цепляться за лидирующую строчку.

"Но это же декабрь, зачем делать поспешные выводы?". Пеп немало экспериментировал, мучился с линией обороны, потихоньку адаптировался к специфике лиги – словом, был совершенно другим. Нынешняя версия каталонца дозирует ресурсы, знает, когда добавить, или же затормозить – заметьте, что сейчас все восхищаются выносливостью "Ливерпуля", респектуют Микелю Артети, впрочем, держат в голове и то, что "Манчестер Сити" прибавит ближе к финишу сезона. Это произошло в прошлом году и может запросто повториться.

Что касается Клоппа, то и он не помешал "Челси" в 2017-м - более того, "красные" вообще рисковали выпасть из четверки лучших; Арсен Венгер отстал на один-единственный балл. Придется снова выделить прославленный "альтруизм" "Ливерпуля" – Юрген уступил "Суонси" (2:3), "Халл Сити" (0:2) и "Кристал Пэлас" (1:2), также остался ни с чем против "Сандерленда" (2:2), "Борнмута" (2:2) и "Саутгемптона" (0:0).

В кампании 2017/18 Пеп поставил точку относительно своей "непригодности" на Туманном Альбионе – взял и побил рекорд в виде набранных очков. Сотня еще никому не далась – Моуринью в 2005-ом смог обеспечить 95. Так была написана еще одна история.

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