Андре Онана: Вы увидите от меня гораздо больше

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана прокомментировал свое состояние и надежды на ближайшее время.

“Теперь мне лучше, и я очень счастлив. Вы увидите от меня гораздо больше, поверьте мне.

Надеюсь, что в ближайшие годы мы будем бороться за большие достижения. И надеюсь, в этом сезоне мы попадем в четверку лучших, потому что это очень важно”, - сказал Онана.