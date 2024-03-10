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Андре Онана: Вы увидите от меня гораздо больше
Вратарь провел сухой матч против "Эвертона"
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана прокомментировал свое состояние и надежды на ближайшее время.
“Теперь мне лучше, и я очень счастлив. Вы увидите от меня гораздо больше, поверьте мне.
Надеюсь, что в ближайшие годы мы будем бороться за большие достижения. И надеюсь, в этом сезоне мы попадем в четверку лучших, потому что это очень важно”, - сказал Онана.
В нынешнем сезоне голкипер провел 38 матчей за МЮ во всех турнирах. За этот отрезок он пропустил 57 голов, а также в 12 поединках оставил свои ворота сухими.
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