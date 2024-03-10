  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Андре Онана: Вы увидите от меня гораздо больше
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андре Онана: Вы увидите от меня гораздо больше

Англия

Вратарь провел сухой матч против "Эвертона"

Андре Онана: Вы увидите от меня гораздо больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана прокомментировал свое состояние и надежды на ближайшее время.

“Теперь мне лучше, и я очень счастлив. Вы увидите от меня гораздо больше, поверьте мне.

Надеюсь, что в ближайшие годы мы будем бороться за большие достижения. И надеюсь, в этом сезоне мы попадем в четверку лучших, потому что это очень важно”, - сказал Онана.

В нынешнем сезоне голкипер провел 38 матчей за МЮ во всех турнирах. За этот отрезок он пропустил 57 голов, а также в 12 поединках оставил свои ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Надеюсь, однажды болельщики Челси поддержат меня так, как фаны Ньюкасла – своего тренера
yellow-arrow
Арсенал выиграл все восемь первых матчей года в АПЛ и стал четвертой такой командой в истории
yellow-arrow
Савио в Манчестер Сити. Не ошибается ли 20-летний талант, отправляясь к Гвардиоле
Манчестер Юнайтед Андре Онана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости