Клопп: Это явный пенальти для всех футбольных людей на этой планете

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, в своем интервью для BBC, прокомментировал игру команды:

"В первых 10 минутах мы были немного поспешны, и "Манчестер Сити" завладел игрой. Если говорить о втором тайме - без сомнения, мы провели его лучше. Это был лучший тайм, который мы когда-либо играли против Манчестера. Как по мне, мы сегодня впервые на 100% доказали, что находимся именно там, где должны быть. Мы будем бороться за титул, увидим в конце, что из этого получится.

Пенальти был 100%. Это явный 11-метровый для всех футбольных людей на этой планете и вероятная желтая карточка. Но конечно, судьи найдут объяснение. Тем не менее, для меня самое главное, что мы можем играть в такой футбол. Я увидел сегодня много сенсационных моментов", - сказал наставник "мерсисайдцев".