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Забарный - после удивительного камбэка в АПЛ: Моя семья будет пить таблетки после таких матчей
Комментарий украинского центрбека после дебютного гола в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал волевую победу команды в матче 28-го тура английской Премьер-Лиги против "Лутона" (4:3).
"Это что-то невероятное. Тяжело ментально настроиться, уступая со счётом 0-3 после первого тайма. Но у нас замечательная команда, и мы быстро спохватились. В перерыве мы осознали свои ошибки, тренер внёс свои коррективы, и на второй тайм мы вышли с другим настроем.
На стадионе находилась моя семья и, конечно, этот гол стал особенным. Я не являюсь бомбардиром, но хочу забивать как можно больше. Знаю, что мой народ смотрит на меня. Очень горд быть частью Украины. Желаю всего наилучшего своим соотечественникам.
Мои родственники прибыли в Англию на прошлой неделе, и вот они успели насладиться игрой АПЛ. Они уже наблюдали за мной в матче против "Шеффилда". Думаю, им приходится пить таблетки из-за таких стрессовых игр (смеётся).
"Борнмут" должен закончить сезон на как можно более высокой позиции, мы должны продолжить набирать очки. Я знаю уровень этой команды.
Впереди всех украинцев ждут очень важные матчи (к отбору на чемпионат Европы - прим.). Постараюсь сделать всё от себя зависящее, помочь сборной победить и отобраться на Евро", - сказал Илья.
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