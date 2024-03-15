Фулхэм – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнее время "Фулхэм" показывает неплохой футбол, свидетельством этого являются классные победы над "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед". Впрочем нестабильность остается главной проблемой для ребят Марку Силвы.

На этот раз им будет противостоять невероятно мотивированный Анге Постекоглу и его команда. Чтобы остановить такого соперника, нужно придумывать что-то интересное.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

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