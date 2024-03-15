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Фулхэм – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Найдет ли чем удивить Марку Силва?

Фулхэм – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время "Фулхэм" показывает неплохой футбол, свидетельством этого являются классные победы над "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед". Впрочем нестабильность остается главной проблемой для ребят Марку Силвы.

На этот раз им будет противостоять невероятно мотивированный Анге Постекоглу и его команда. Чтобы остановить такого соперника, нужно придумывать что-то интересное.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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