Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Найдет ли чем удивить Марку Силва?
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время "Фулхэм" показывает неплохой футбол, свидетельством этого являются классные победы над "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед". Впрочем нестабильность остается главной проблемой для ребят Марку Силвы.
На этот раз им будет противостоять невероятно мотивированный Анге Постекоглу и его команда. Чтобы остановить такого соперника, нужно придумывать что-то интересное.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - на пути к группе ЛЧ, Динамо на границе топ-70, Заря - высоко, но без смысла
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО