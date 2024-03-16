Поединок, который стоит финала. Вулверхэмптон - Ковентри Сити 2:3. Видеообзор матча

Очередной поединок, в котором фаворит на бумаге подумал, что не стоит выкладываться на все 100%. Довольно равная игра, с моментами у обеих команд. Однако, вишенка этого поединка скрывается после 80-й минуты. 4 гола, невероятный камбэк и проход "Ковентри" в следующую стадию турнира.

Кубок Англии, 1/4 финала

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вулверхэмптон" - "Ковентри Сити" 2:3

Голы: Аит-Нури (84), Буэно (88) - Симмс (53, 90+7), Райт (90+10)