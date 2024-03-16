Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поединок, который стоит финала. Вулверхэмптон - Ковентри Сити 2:3. Видеообзор матча
Вулверхэмптон - Ковентри Сити ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Очередной поединок, в котором фаворит на бумаге подумал, что не стоит выкладываться на все 100%. Довольно равная игра, с моментами у обеих команд. Однако, вишенка этого поединка скрывается после 80-й минуты. 4 гола, невероятный камбэк и проход "Ковентри" в следующую стадию турнира.
Кубок Англии, 1/4 финала
Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Вулверхэмптон" - "Ковентри Сити" 2:3
Голы: Аит-Нури (84), Буэно (88) - Симмс (53, 90+7), Райт (90+10)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4
- Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
- Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн