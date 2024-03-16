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Поединок, который стоит финала. Вулверхэмптон - Ковентри Сити 2:3. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Вулверхэмптон - Ковентри Сити ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Поединок, который стоит финала. Вулверхэмптон - Ковентри Сити 2:3. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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Очередной поединок, в котором фаворит на бумаге подумал, что не стоит выкладываться на все 100%. Довольно равная игра, с моментами у обеих команд. Однако, вишенка этого поединка скрывается после 80-й минуты. 4 гола, невероятный камбэк и проход "Ковентри" в следующую стадию турнира.

Кубок Англии, 1/4 финала
Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Вулверхэмптон" - "Ковентри Сити" 2:3
Голы: Аит-Нури (84), Буэно (88) - Симмс (53, 90+7), Райт (90+10)

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Вулверхэмптон Ковентри Сити
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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