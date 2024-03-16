АПЛ. Фулхэм – Тоттенхэм 3:0. Безжалостное убийство на Крейвен Коттедж

Анге Постекоглу накануне этого матча имел два выигранных матча подряд и сделал все возможное, чтобы его команду снова начали рассматривать максимально серьезно после неудачного зимнего периода. "Тоттенхэм" в прошлом туре обыграл своего основного конкурента в борьбе за топ-4 в лице "Астон Виллы" и сделал серьезную заявку по поводу амбиций.

Вот этот матч против "Фулхэма" выглядел как обязательным для победы, особенно вспоминая прошлый матч "дачников", в котором они провалили второй тайм и уступили кризисному "Вулверхэмптону". Впрочем Марку Силва имел свои планы по этому поводу и его команда сегодня показала, что их не следует рассматривать как мальчиков для битья, даже если ты сам находишься близко к топу турнирной таблицы.

"Шпоры" вышли на поле относительно расслабленными, не было в их движениях достаточно остроты и скорости, не хватало и мобильности при перемещениях и открываниях. Это вообще нетипичная проблема для команды Постекоглу и этим "Фулхэм" мастерски воспользовался. Старт матча однозначно был за хозяевами поля, которые создали несколько опасных моментов и могли открывать счет уже в первые 15 минут.

Сон Хын Мин и компания пришли в себя только в середине первого тайма и вообще напомнили своим присутствием первым ударом, который пролетел достаточно близко к плоскости ворот, пробивал именно кореец. Но тот всплеск так и остался небольшим импульсом, который не получил продолжения. Зато благодаря усилиям Ивоби и Виллиана "дачники" продолжили вести игру.

Забить удалось лишь в конце первого тайма, это Антони Робинсон пробежал по флангу и вырезал просто идеальную передачу на Родриго Муниза, который сначала принял, а затем красиво пробил в дальний угол ворот Викарио. "Фулхэм" получил нового героя в лице Муниза, он практически пропустил первую половину сезона, его не выпускали и мариновали на скамейке запасных. Возможно, зря?

Впрочем болельщики "шпор" особо не разочаровывались, ведь они привыкли к тому, что если их команда если и включается, то только во втором тайме, в последних матчах все голы команды Постекоглу были забиты именно там. Интересно, не расслабила ли эта мысль игроков "Тоттенхэма"?

Потому что после того, как они вышли на второй тайм, соперник не то, что попытался отстоять победный результат, он полетел нагло увеличивать свое преимущество и в очередной атаке, на этот раз через правый фланг, Кастань очень удачно подключился и получил пас от Ивоби. Четкая передача под забегание Саши Лукича и тот в касание перевел круглого в дальний угол ворот. 2:0 и это уже не просто холодный душ, это хороший удар электрическим током. Господин Постекоглу, будем реагировать?

Анге уверенно ответил: "Нет". После углового "шпоры" пропустили уже третий гол. Сначала пробил Калвин Бесси и от штанги и вратаря мяч отлетел в центр, где первым на добивании успел именно Муниз, который оформил дубль и в том же эпизоде, к сожалению, получил повреждение, поэтому вынужденно покинул поле. Почтекоглу наконец начал рефлексировать и сделал тройную замену: на поле появились Хойбьерг, Бентанкур и Вернер, покинула поле вся тройка полузащиты.

Стоит признать, что эти замены дали свой небольшой эффект и "шпоры" были близки к забитому голу как минимум дважды, но в одном моменте с убойной позиции не попал Тимо Вернер, а затем с немного худшей не попал и Бреннан Джонсон. Но это было в первые несколько минут после выхода на поле новых игроков, дальше "Тоттенхэм" особо признаков жизни не проявлял, а хозяева поля спокойно довели встречу до победного конца.

Вот такой неожиданный разгром и уничтожение "Тоттенхэма", который собственноручно нивелировал всю ценность победы над "Астон Виллой" неделю назад. Они остаются на пятой строчке и теряют свое преимущество по потерянным очкам над "вилланами". А "Фулхэм" закрепляется в середине таблицы, оставаясь на 12-й строчке и имея в активе 38 очков.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Фулхэм" — "Тоттенхэм" 3:0

Голы: Муниз (42, 61), Лукич (49)

"Фулхэм": Лено — Кастань (Тете, 82), Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья, Лукич (Рид, 81) — Ивоби (Де Кордова-Рид, 82), Перейра (Уилсон, 72), Виллиан — Муниз (Хименес, 64)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Драгушин, Удоджи — Биссума (Хойбьерг, 66), Сарр (Бентанкур, 66) — Кулусевски, Маддисон (Вернер, 66), Джонсон (Ришарлисон, 80) — Сон (Ло Чельсо, 87)

Предупреждения: Палинья (55), Рид (90+6) — Биссума (63), Джонсон (79), Бентанкур (90+7)