Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн отправился в расположение сборной, несмотря на травму полученную в последнем матче
Форвард пройдет дополнительные обследования
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" официально подтвердила, что Гарри Кейн травмировал левый голеностоп. Но англичанин поедет в расположение сборной, чтобы продолжить лечение.
Это произошло во вчерашней игре против "Дармштадта", где форвард пытался замкнуть прострел, играя на добивании, и влетел в стойку ворот. После консультаций с врачами футболист был заменен, он самостоятельно покинул поле.
Сборная Англии проведет товарищеские матчи с Бразилией 23 марта и Бельгией 26 марта.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fcbayern.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн