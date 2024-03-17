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Кейн отправился в расположение сборной, несмотря на травму полученную в последнем матче

Англия

Форвард пройдет дополнительные обследования

Кейн отправился в расположение сборной, несмотря на травму полученную в последнем матче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" официально подтвердила, что Гарри Кейн травмировал левый голеностоп. Но англичанин поедет в расположение сборной, чтобы продолжить лечение.

Это произошло во вчерашней игре против "Дармштадта", где форвард пытался замкнуть прострел, играя на добивании, и влетел в стойку ворот. После консультаций с врачами футболист был заменен, он самостоятельно покинул поле.

Сборная Англии проведет товарищеские матчи с Бразилией 23 марта и Бельгией 26 марта.

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Источник:
fcbayern.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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