Двойственные ощущения победы. Челси - Лестер Сити 4:2. Видеообзор матча

"Челси" в матче 1/4 Кубка Англии не без проблем преодолевает "Лестер" и проходит дальше. "Пенсионеры" много раз удивляли своих болельщиков в этом матче. В одном моменте игроки показывают хорошую игру, в другом - Дисаси забивает курьезный автогол. Именно так можно описать этот поединок - неоднозначность.

Однако это не помешало коллективу Почеттино вырвать победу на последних минутах, но все же, тренер иногда делает не популярные решения. Чего только стоит замена Мудрика, за которую наставника освистали собственные болельщики.

Кубок Англии, 1/4 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Челси" - "Лестер Сити" 4:2

Голы: Кукурелья (13), Палмер (45+1), Чуквуэмека (90+2), Мадуэке (90+8) - Дисаси (51, автогол), Мавидиди (62)