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18-летний хавбек Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную Англии

Англия

Кобби вызван в сборную на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии

18-летний хавбек Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну получил дебютный вызов в сборную Англии под руководством Гарета Саутгейта в преддверии мартовских международных матчей.

Изначально Мейну впервые в своей карьере был включен в состав молодежной сборной, но теперь Англия подтвердила, что вместо этого он присоединится к старшей команде.

Кобби в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол

Напомним, что сборная Англии сыграет товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.

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Бразилия Бельгия Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед
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Источник:
England
Опубликовал: Екатерина Власова
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