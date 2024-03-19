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18-летний хавбек Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную Англии
Кобби вызван в сборную на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну получил дебютный вызов в сборную Англии под руководством Гарета Саутгейта в преддверии мартовских международных матчей.
Изначально Мейну впервые в своей карьере был включен в состав молодежной сборной, но теперь Англия подтвердила, что вместо этого он присоединится к старшей команде.
Кобби в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол
Напомним, что сборная Англии сыграет товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.
An addition to the #ThreeLions squad... ????— England (@England) March 19, 2024
Congratulations to Kobbie Mainoo, who has received his first senior international call-up! ????
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