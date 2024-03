18-летний хавбек Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну получил дебютный вызов в сборную Англии под руководством Гарета Саутгейта в преддверии мартовских международных матчей.

Изначально Мейну впервые в своей карьере был включен в состав молодежной сборной, но теперь Англия подтвердила, что вместо этого он присоединится к старшей команде.

Кобби в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол

Напомним, что сборная Англии сыграет товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.

