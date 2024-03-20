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Арсенал хочет усилить атакующую линию: на радаре нападающие Ньюкасла и Спортинга

Англия

Зато интерес к Айвену Тоуни угасает

Арсенал хочет усилить атакующую линию: на радаре нападающие Ньюкасла и Спортинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда "Ньюкасла" Александер Исак попал в шорт-лист "Арсенала", который планирует подписать нападающего этим летом, сообщает Football Insider. Канониры еще не обращались к команде Эдди Хау относительно потенциальной сделки, но имеют конкретный интерес к 24-летнему игроку с приближением межсезонья.

"Арсенал" является давним поклонником Исака и пытался подписать его еще до того, как стало известно, что он переедет на "Сент-Джеймс Парк" в 2022 году за 63 миллиона фунтов стерлингов. С тех пор он зарекомендовал себя в Премьер-лиге и может переехать на стадион "Эмирейтс" позже в этом году.

Также считается, что звезда "Спортинга" Виктор Дьёкереш, который имеет отступные в размере 85 миллионов фунтов стерлингов, является еще одной идеальной кандидатурой для руководства "Арсенала".

Добавим, что Александер Исак забил 16 голов в 30 матчах во всех турнирах, в том числе 12 голов в Премьер-лиге. Виктор Дьёкереш в 39 поединках забил 36 мячей, из них 22 в португальской Примейре.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 10:30
Довбика візьміть,або Судакова
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 10:30
Довбика візьміть,або Судакова
Ответить
0
0

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