Арсенал хочет усилить атакующую линию: на радаре нападающие Ньюкасла и Спортинга

Звезда "Ньюкасла" Александер Исак попал в шорт-лист "Арсенала", который планирует подписать нападающего этим летом, сообщает Football Insider. Канониры еще не обращались к команде Эдди Хау относительно потенциальной сделки, но имеют конкретный интерес к 24-летнему игроку с приближением межсезонья.

"Арсенал" является давним поклонником Исака и пытался подписать его еще до того, как стало известно, что он переедет на "Сент-Джеймс Парк" в 2022 году за 63 миллиона фунтов стерлингов. С тех пор он зарекомендовал себя в Премьер-лиге и может переехать на стадион "Эмирейтс" позже в этом году.

Также считается, что звезда "Спортинга" Виктор Дьёкереш, который имеет отступные в размере 85 миллионов фунтов стерлингов, является еще одной идеальной кандидатурой для руководства "Арсенала".

Добавим, что Александер Исак забил 16 голов в 30 матчах во всех турнирах, в том числе 12 голов в Премьер-лиге. Виктор Дьёкереш в 39 поединках забил 36 мячей, из них 22 в португальской Примейре.