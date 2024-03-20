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Манор Соломон был снова прооперирован. Экс-вингер Шахтера не играет с сентября
Игрок Тоттенхэма продолжает восстановление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингера “Тоттенхэма” Манор Соломон был прооперирован. Операция проводилась на мениске в правом колене.
Об этом информирует официальный сайт “шпор”. Ориентировочные сроки возвращения Соломона не указывается.
Именно из-за травмы мениска 24-летний Соломон не появлялся на поле уже больше пяти месяцев.
После своего перехода в “Тоттенхэм” перед стартом нынешнего сезона, Соломон сыграл за “шпор” сыграл шесть матчей и отметился двумя ассистами.
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Источник:tottenhamhotspur.com
Опубликовал: Александр Сапожников
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