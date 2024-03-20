Манор Соломон был снова прооперирован. Экс-вингер Шахтера не играет с сентября

Вингера “Тоттенхэма” Манор Соломон был прооперирован. Операция проводилась на мениске в правом колене.

Об этом информирует официальный сайт “шпор”. Ориентировочные сроки возвращения Соломона не указывается.

Именно из-за травмы мениска 24-летний Соломон не появлялся на поле уже больше пяти месяцев.

После своего перехода в “Тоттенхэм” перед стартом нынешнего сезона, Соломон сыграл за “шпор” сыграл шесть матчей и отметился двумя ассистами.