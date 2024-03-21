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Холанд: Из-за слишком большого количества матчей падает уровень футбола

Англия

Звезда "горожан" видит серьёзную угрозу в современных тенденциях

Холанд: Из-за слишком большого количества матчей падает уровень футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что увеличение количества матчей в футболе отразится на их качестве.

"Проблема не в проведении матчей, а в качестве. Качество падает. Вы не можете ожидать, что в 70 играх я пробегу более километра. Соответственно - я пробегу меньшее расстояние. Матчей будет очень много. Но что я должен делать? Мне остается только следить за расписанием. Думаю, в этом и заключается бизнес", - приводит слова Холанда VG.

23 и 26 марта Норвегия проведёт два товарищеских матча. Соперниками "викингов" станут национальные команды Чехии и Словакии, соответственно.

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Источник:
VG
Опубликовал: Александр Бураков
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