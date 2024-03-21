Холанд: Из-за слишком большого количества матчей падает уровень футбола

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что увеличение количества матчей в футболе отразится на их качестве.

"Проблема не в проведении матчей, а в качестве. Качество падает. Вы не можете ожидать, что в 70 играх я пробегу более километра. Соответственно - я пробегу меньшее расстояние. Матчей будет очень много. Но что я должен делать? Мне остается только следить за расписанием. Думаю, в этом и заключается бизнес", - приводит слова Холанда VG.