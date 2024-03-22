Манчестер Юнайтед воспитывает очередную звезду. Второй Роналду или все-таки просто Гарначо

"Манчестер Юнайтед" и в этом сезоне особенно не впечатляет. Но не все так плохо в королевстве "красных дьяволов". Даже в такой непростой ситуации засияла звездочка. Молодой амбициозный Алехандро Гарначо смог расцвести и уже покорить сердца тысяч болельщиков, несмотря на то, что путь в Лондон аргентинского полузащитника нельзя назвать простым. Как же 16-летнему пареньку (на момент переезда в Англию) удалось прорвать лондонский туман и засиять лучиком надежды? Не потому ли, что пример он брал и берет со своего кумира - пятикратного обладателя "Золотого мяча", португальского нападающего Криштиану Роналду?

"Алехандро - умный игрок. Быстрый, техничный и заметно прогрессирующий. Он может добиться многого. Все в его руках, ногах и голове", - восторженно хвалит Анхель Ди Мария своего молодого соотечественника.

Но добавляет: "Я бы посоветовал Алехандро не праздновать голы в стиле Криштиану Роналду".

На ответ своему партнеру по сборной Аргентины Гарначо понадобилось всего несколько дней. Четвертого февраля в матче с "Вест Хэмом" Гарначо после первого своего забитого гола эффектно запрыгнул на рекламные щиты, повторив празднование гола Криша в 2017 году, который он забил "Атлетико" в 1/2 Лиги чемпионов.

Одержимый футболом португальца молодой Гарначо не только празднует голы, подражая своему кумиру. Юноша отличается трудолюбием, футбольным интеллектом и желанием побеждать.

Путь из Испании в Англию

Маленький Гарначо родился в Мадриде. Бегать с мячом начал в детской школе "Хетафе". Десятилетнего Алехандро заметил Херардо Гузман (экс-скаут "Атлетико Мадрид"). Академия "матрасников" располагалась в шестистах метрах от дома маленького футболиста. Юный спортсмен быстро адаптировался и стал ключевым игроком своей новой команды. В свободное время от учебы и тренировок Алехандро не расставался с мячом. В большом холле своего дома мальчишка постоянно набивал мяч, учился финтам звезд футбола и представлял, как забивает голы на самых больших стадионах Европы.

Пока Гарначо осваивал азы футбола в "Атлетико", лучшего скаута молодых игроков Испании Гузмана забрал "Манчестер Юнайтед". Неудивительно, что Херардо продолжал следить за развитием Гарначо.

Весна 2020 года и те испытания карантином ( Ковид-19) кардинально изменили судьбу Гарначо. У 16-летнего аргентинца завершался срок контракта с "Атлетико Мадрид". Клуб не спешил предлагать новое соглашение. Футболисты хоть и пребывали в изоляции, но должны были тренироваться. Если получалось, ребята посещали тренажерный зал. Гарначо и Гузман неоднократно пересекались именно в таком месте. Скаут теперь уже "красных дьяволов" был впечатлен самоотдачей юноши. В тот момент он понял - Гарначо надо забирать в Англию.

На просмотр юного футболиста, протеже Гузмана "красные дьяволы" привлекли весь тренерский штаб. Пересмотрели все проведенные матчи Гарначо, сравнили с английскими юными дарованиями и вынесли вердикт - "подходит".

"Манчестер Юнайтед - это огромная система, которая строится не на одной команде. Для нас очень важно развивать молодежь, чтобы в необходимый момент ребята могли безболезненно заменить футболистов основного состава. После тщательного просмотра мы единодушно пришли к мнению, что Гарначо нам подходит. Нельзя сказать, что Алехандро - суперталант. Но его скорость, умение обыгрывать соперников, одинаково хорошие левая и правая ноги нас убедили", - рассказывал журналистам Athletic Ник Кокс, директор академии "Манчестер Юнайтед".

Карантинные сложности в полной мере коснулись Гарначо. Алехандро не имел возможности просто приехать на базу нового клуба, познакомиться с командой, тренерами, увидеть весь масштаб "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла в Zoom. Задача не из легких. Гарначо и его семья практически не владели английским. С помощью переводчика Коксу необходимо было убедить парня, что он действительно нужен клубу, а его родителей - что Алехандро в Лондоне будут опекать как на футбольном поле, так и за его пределами. К счастью для Коке, Гузмана, "Манчестер Юнайтед" и Гарначо конференция в Zoom завершилась положительно.

Но даже после открытия границ и снятия многих карантинных ограничений, Гарначо не смог быстро присоединиться к новой команде. Игроку пришлось две недели пробыть в изоляции в Англии. "Манчестер Юнайтед" делал все возможное для максимальной адаптации футболиста в таких условиях. По видеосвязи с Алехандро занимались фитнес тренеры и учителя английского. После того, как карантинные ограничения были сняты с Гарначо, он, наконец-то, познакомился со своими партнерами по команде. Правда, тоже с определенными трудностями. На занятия игроки должны были приходить уже в спортивной форме. То есть ребята были лишены так необходимого общения в раздевалке. Тренировки проходили всего 75 минут. Главное требование - социальная дистанция. 16-летнему парню, только приехавшему в чужую страну, конечно, было очень сложно психологически.

Хорошо, что в академии тренировались два испанских игрока - Альваро Фернандес и Марк Хурадо. Ребята быстро сдружились, вместе гуляли, учились, смеялись над английской едой, удивлялись жесткому режиму местных жителей (англичане рано ложаться спать и рано встают). Одним словом, постепенно прощались с легкой, беззаботной, свободной жизнью испанской молодежи. Тренера не напрягали ребят, но мягко направляли на путь истинный. Через шесть месяцев Гарначо нашел себя и свой футбол в Англии, выступая за U-18.

Не только игрок, а и актер

Юный аргентинец быстро влюбил в себя партнеров по команде и болельщиков.

"На футбольном поле Алехандро прекрасно исполняет не только роль футболиста, а и актера. Чем больше зрителей на трибунах, тем ярче он выглядит", - рассказывал Кокс журналистам Athletic.

Гарначо сверкал. Легко обыгрывал соперников, реактивно врывался в штрафную, забивал очень важные голы. Часто отличался дублем. Как, например, в финале Молодежного Кубка (2022) - на 78-ой минуте оформил одиннадцатиметровый, а на 90+4 забил победный гол, который подарил молодым "красным дьяволам" первый с 2011 года трофей. Именно в этом матче Гарначо впервые отпраздновал свой гол в стиле Роналду.

Летом 2022 года Гарначо был сполна вознагражден за все пережитые трудности переезда, за невероятное трудолюбие и целеустремленность. Юный аргентинец получил первую награду в Англии имени Джимми Мерфи - "Молодой игрок года".

Хорошие учителя

Гарначо постоянно привлекали к тренировкам со взрослой командой. В АПЛ молодой полузащитник дебютировал 28 апреля в матче с "Челси", выйдя на поле всего на одну минуту. А еще через месяц Гарначо провел 11 минут в матче с "Кристал Пэлас".

Гарначо, конечно, не идеален. А как в 16-18 лет можно не совершать ошибок? Иногда Алехандро забывал на тренировку спортивную обувь или приходил без бутылки с водой. А ведь это первые обязательные правила игрока. В такие моменты молодой человек с характером Гарначо и с кумиром в голове (Роналду) однозначно испытывал стыд перед самим Роналду или Каземиро. Но аргентинец учился быстро. И таких промахов становилось меньше. Ветераны футбола поддерживали и учили парня. Кроме умения обводить соперников, забивать голы и праздновать их в стиле Роналду, Гарначо следовало улучшить качества игрока "красных дьяволов" - точность передач, владение мячом, умение закрыть мяч корпусом, протащить его без потери вперед, отдать результативную или успешно завершить голевой момент.

Гарначо слушал, слышал и прогрессировал. Уже третьего ноября 2022 года Эрик тен Хаг доверил Алехандро место в стартовом составе в одном из самых важных осенних матчей. "Красные дьяволы" играли с "Реал Сосьедад" (Лига чемпионов, 6-й тур). Гарначо понадобилось всего 17 минут, чтобы забить свой первый гол в европейском турнире. Ассистировал аргентинцу Криштиану Роналду. 20 родственников молодого футболиста плакали от счастья на трибунах "Сан-Себастьян" (Испания).

Несмотря на все сложности адаптации и трудный сезон (2022/2023) для "Манчестер Юнайтед", Гарначо смог показать, что он готов ко взрослым вызовам. Конечно, отстранение Джейдона Санчо, не всегда хорошая форма Антони увеличили шанс появления Алехандро на поле. Однако, каждый раз, когда аргентинец выходит на поле, он демонстрирует высокий уровень.

Гарначо - будущее "Манчестер Юнайтед"

Сегодня Гарначо уже умеет смело менять направление, отдавать умные передачи, перекусывать пас соперника. Аргентинец может выйти на позиции "девятки" и "десятки".

Нельзя сказать, что и нынешний сезон (2023/2024) у "Манчестер Юнайтед" удачный. Шестое место в АПЛ. Путевка в Лигу чемпионов скорее всего не окажется в кармане "красных дьяволов". Кубок Англии с таким соперником, как "Манчестер сити" вряд ли возьмут. Пожалуй, Гарначо остается пока единственным ярким пятном "Манчестер Юнайтед". С некоторых пор Тен Хаг отдает Алехандро правый фланг. Возможно, тренер нашел идеальный треугольник "красных дьяволов" - Расмус Хойлунд, Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо. После такой перестановки ожил и Хойлунд. Быть может аргентинец и нидерландец станут идеальными партнерами в составе "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.

"Многие говорили, что я и Гарначо забиваем мало голов. Мы молодые и пока учимся. У нас с Гарначо все получится", - ответил Хойлунд на критику журналистов.

Пол Скоулз зимой 2022 года сказал, что "Гарначо очень похож на молодого Роналду. Аргентинец такой же непосредственный, бесстрашный и умелый, каким мы видели Роналду в первые годы его карьеры в "Манчестер Юнайтед". За короткое время работы с Роналду умный Гарначо научился многому у португальца и, конечно, как праздновать забитые голы. Почему бы и нет.

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