Сорока с подбитым крылом: почему амбициозный Ньюкасл просел в результатах?

Когда Эдди Хау покидал поле "Этихада" в последнем матче накануне международного перерыва, болельщики "Ньюкасла" активно аплодировали своей любимой команде и тренеру. Несмотря на поражение и вылет из Кубка Англии, мы не слышали никаких обид, никаких свистов, была лишь поддержка и даже сочувствие по отношению к бедному наставнику, который в тот день впервые с того момента, как возглавил "сорок", попытался сыграть в 5 защитников. Как оказалось, дело не в схеме или тактике, просто это тот максимум, который может показывать команда прямо сейчас.

Прошлый сезон "джорди" сложился настолько успешно, что завышенные ожидания стали неизбежными, да и почему вообще эти ожидания не завышать, если эта команда прекрасно укомплектована, демонстрирует стабильный и очень интересный атакующий футбол и возглавляет ее один из лучших специалистов страны? Добавьте к этому статус одного из самых богатых клубов мира и получите простой рецепт того, как заинтриговать даже самых требовательных любителей английского футбола. Впрочем вместо этого мы имеем: вылет из обоих внутренних Кубков, вылет из группового этапа Лиги Чемпионов, болтание на 10-м месте в турнирной таблице вместо борьбы за топ-4. Что-то пошло не так, но что именно?

Уход революционера Дэна Эшворта

В 2021 году Ньюкасл-апон-Тайн стал едва ли не центром всех футбольных дискуссий внутри Британии, а все из-за прихода в клуб новых владельцев, публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Ожидания были понятны: огромные вливания денег, приобретение звезд и попытка на основе этого создать нового гранда не только английского, но и европейского футбола. Однако владельцы решили пойти другим путем и для того, чтобы этот путь был правильно реализован, они переманили из "Брайтона" Дэна Эшворта, который стал спортивным директором клуба.

Приход Эшворта, как заявляют источники внутри "Ньюкасла", оказал неоценимое влияние на структуру и то, как вообще функционирует футбольный клуб. Именно он начал требовать от всех отделов поддерживать активный диалог друг с другом и работать в одном направлении, он возглавлял тот механизм, который собственноручно и создал. Именно под его руководством проводились первые трансферные окна после поглощения и то, с каким умом подходили "сороки" к этому бизнесу, на самом деле впечатляет.

Александер Исак, Свен Ботман, Мэтт Таргетт и Ник Поуп были подписаны в первое летнее трансферное окно, к ним присоединился и Энтони Гордон во время зимнего окна. Никакой спешки, только системное и последовательное усиление имеющегося состава под нужды главного тренера. Конечно, Эшворт не был тем человеком, который определял трансферные цели, эта роль была на плечах Эдди Хау и Стива Никсона, главы селекционного отдела. Но вся бизнес-часть трансферов была на Эшворте, с ней он справился на отлично, поскольку переплат, кроме разве что Исака (70 миллионов евро), не было. Да и даже со шведом вряд ли у кого-то сейчас повернется язык назвать этот переход неоправданно дорогим.

Так что же именно не так? Зимой спортивный директор прекратил свою работу в "Ньюкасле", поскольку получил приглашение от "Манчестер Юнайтед" и отказаться от такой возможности не смог. Уход Эшворта, если верить заявлениям авторитетных журналистов из The Guardian, сильно повлиял на структуру исполнительного отдела, сейчас там наблюдается легкий беспорядок, который имеет свое отражение и в выступлениях команды. Именно в Дени видели главного строителя будущего успеха клуба.

Кадровая катастрофа

Если взглянуть на список подписаний, которые сделал "Ньюкасл" по инициативе Эдди Хау и Дэна Эшворта накануне этого сезона, то кажется, что в принципе они сделали все максимально правильно. Команда участвует в Лиге Чемпионов, необходимо расширять нынешний состав и они это сделали: Сандро Тонали, Харви Барнс, Тино Ливраменто, Льюис Холл — это далеко не полный список тех игроков, которые присоединились к "сорокам".

Возможно, со временем это окно вообще может стать одним из самых успешных в истории клуба и мы его переоценим, но пока констатируем, что Сандро Тонали получил дисквалификацию на 10 месяцев за участие в нелегальных азартных играх, Ливраменто и Холл пока не впечатляют настолько, чтобы назвать их действительно успешными трансферами, ведь первый частенько травмируется, а второй почти не играет. Также Харви Барнс, который пришел на замену Аллану Сен-Максимену, фактически не играет весь сезон из-за травм. И в итоге вместо расширения состава перед загруженным еврокубковым графиком, "сороки" получили еще более скромный набор исполнителей, чем был год назад.

Кроме проблем с новыми подписаниями, команду преследует бесконечная серия травм основных исполнителей, подобное было трудно предсказать и именно этот аспект, наверное, стоит определять как ключевой при определении причин неудач клуба в этом сезоне. На данный момент из-за повреждения Эдди Хау не может рассчитывать на: Ника Поупа, Жоэлинтона, Свена Ботмана, Каллума Уилсона, Харви Барнса, Кирана Триппьера и Тино Ливраменто. А во время этого международного перерыва наставник "Ньюкасла" получил еще один удар в спину, поскольку даже молодой воспитанник клуба Льюис Майли почти наверняка пропустит концовку сезона из-за проблем со спиной.

Все это заставляет Эдди Хау отказываться от своих наработок и даже переходить в необычную формацию, как это было в матче против "Манчестер Сити" в Кубке Англии, правда никакого результата это не принесло. В этой встрече на поле вышло сразу шесть игроков, которые находились в клубе еще до поглощения аравийцами.

Проблемы с правилами прибыльности и устойчивого развития от Премьер-лиги

Проблемы с травмами начались еще осенью и кажется, что "сороки" имели шанс усилить состав во время зимнего трансферного окна. Но в эти планы вмешались правила приубтковости и устойчивого развития, введенные руководством Премьер-лиги. Чтобы подписать новых футболистов, "Ньюкаслу" было необходимо сначала продать своих. И Дэн Эшворт пытался это сделать. Например, он активно предлагал саудовским клубам подписать Мигеля Альмирона, правда это не увенчалось успехом, поэтому по факту зимних усилений мы так и не увидели.

То же касается и будущего, летнего трансферного окна. "Джорди" не смогут провести какую-то трансферную революцию без продажи собственных игроков. Поэтому здесь либо массовая распродажа и реализация собственных амбиций, либо активная работа с медицинским штабом и какими-то шаманами, которые помогут как можно быстрее поставить на ноги Поупа, Барнса, Ботмана и других.

Неприкосновенная фигура Эдди Хау

Перечислять причины провала "Ньюкасла" в этом сезоне можно долго, к вышеперечисленным можно добавить и загруженный график, из-за которого физическая форма футболистов откровенно просела. Однако вопросов к главному тренеру команды практически не возникает.

Болельщики поддерживают Эдди Хау, также его кандидатуру активно поддерживает генеральный директор клуба Аманда Стейвли. Он уже успел показать свои лучшие качества и заработать определенный кредит доверия, правда неизвестно, насколько этот кредит доверия большой у Асира Аль-Румаяна и других представителей фонда Саудовской Аравии, именно они принимают решение по тренеру, с Амандой они могут только проконсультироваться.

Так получилось, что Хау стал заложником завышенных ожиданий. Если бы не было прошлого сезона, то мы бы совсем по-другому оценивали то, что происходит сейчас. Да, с начала кампании "джорди" сделали шаг назад, но не надо забывать, что в прошлом сезоне они сделали сразу три шага вперед. Да и вообще, даже в этом сезоне мы увидели немало ярких побед: они выбили "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" из Кубка Лиги, одолели своих принципиальных соперников в лице "Сандерленда" в Кубке Англии, в рамках АПЛ обыграли "Арсенал", "Челси", разорвали "Астон Виллу" (5:1) и "Шеффилд Юнайтед" (8:0). И это даже не вспоминая яркий перформанс против "ПСЖ" в рамках Лиги Чемпионов.

Аманда Стейвли недавно открыто поддержала Хау и команду: "Мы проходим через непростой период, однако все прекрасно понимают причины подобных результатов. Нам очень жаль болельщиков, перед которыми мы в долгу. Однако мы знаем, как это можно исправить и как нужно двигаться дальше. Мы полностью поддерживаем наших игроков и лично Эдди Хау, вместе мы обязательно пройдем через этот непростой период".

***

Кроме Аманды, хотели бы поддержать "Ньюкасл" и мы. Эта команда подарила нам слишком много приятных и неожиданных эмоций, чтобы так легко ставить на ней крест. Как бы ни завершился этот сезон, болельщики клуба точно захотят как можно скорее его забыть. Но не является ли он тем самым шагом назад для того, чтобы набрать скорость для мощного прыжка? Вполне возможно, по крайней мере Хау и его команда уже неоднократно нам демонстрировали свое умение прыгать выше и дальше любых ожиданий.