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Санчес и Чалоба пополнили лазарет Челси

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Санчес и Чалоба пополнили лазарет Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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На официальном сайте "Челси" появилась информация с актуальным списком травмированных игроков. К уже известным именам присоединились голкипер Роберт Санчес и защитник Трево Чалоба. Серьезность повреждений не сообщается.

Напомним, что на этой неделе стало известно о травме полузащитника команды Ромео Лавии. Игрок выбыл до конца сезона. Помимо вышеупомянутых футболистов, в лазарете лондонского клуба находятся Карни Чуквумека, Леви Колвилл, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку и Лесли Угочукву.

В субботу, 30-го марта, "Челси" сыграет против "Бернли" в рамках 30-го тура АПЛ. Начало в 17:00.

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Челси (Лондон) Трево Чалоба Роберт Санчес
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Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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