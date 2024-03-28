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Санчес и Чалоба пополнили лазарет Челси
Традиционные истории лондонцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На официальном сайте "Челси" появилась информация с актуальным списком травмированных игроков. К уже известным именам присоединились голкипер Роберт Санчес и защитник Трево Чалоба. Серьезность повреждений не сообщается.
Напомним, что на этой неделе стало известно о травме полузащитника команды Ромео Лавии. Игрок выбыл до конца сезона. Помимо вышеупомянутых футболистов, в лазарете лондонского клуба находятся Карни Чуквумека, Леви Колвилл, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку и Лесли Угочукву.
В субботу, 30-го марта, "Челси" сыграет против "Бернли" в рамках 30-го тура АПЛ. Начало в 17:00.
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