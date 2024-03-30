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Украинского дерби не произошло. Борнмут - Эвертон 2:1. Видеообзор матча
Борнмут - Эвертон ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Сегодня нас могло ждать украинское дерби между Забарным и Миколенко, однако Виталий не принял участие в матче за "ирисок" и даже не попал в заявку из-за болезни. Без него ливерпульский коллектив уступил со счетом 2:1. Концовка матча стала решающей. Только "Эвертон" сравнял счет, почти сразу же оформил автогол Коулман и принес 10-ю победу в АПЛ вишням.
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АПЛ, 30-й тур
Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Борнмут" - "Эвертон" 2:1
Голы: Соланке (64), Коулман (90+1, автогол) - Бету (87)
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