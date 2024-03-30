Украинского дерби не произошло. Борнмут - Эвертон 2:1. Видеообзор матча

Сегодня нас могло ждать украинское дерби между Забарным и Миколенко, однако Виталий не принял участие в матче за "ирисок" и даже не попал в заявку из-за болезни. Без него ливерпульский коллектив уступил со счетом 2:1. Концовка матча стала решающей. Только "Эвертон" сравнял счет, почти сразу же оформил автогол Коулман и принес 10-ю победу в АПЛ вишням.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Борнмут" - "Эвертон" 2:1

Голы: Соланке (64), Коулман (90+1, автогол) - Бету (87)