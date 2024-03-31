"Это разочаровывает": Тен Хаг - о ничье с Брентфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал матч с "Брентфордом", 1:1.

"Ничья сильно разочаровывает, в конце матча мы вели в счете. Мы не заслужили ничьи, после такого нужно брать три очка.

"Брентфорд" сегодня нас превосходил. Он играл более решительно, с большим интересом, чем мы. Игроки "МЮ" бьются до конца, но в этой игре мы забили, а затем перестали бороться

Мы упустили победу – и это разочаровывает", — приводят слова тен Хага BBC.