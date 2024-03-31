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"Это разочаровывает": Тен Хаг - о ничье с Брентфордом
Считает, что команда не заслужила ничью
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал матч с "Брентфордом", 1:1.
"Ничья сильно разочаровывает, в конце матча мы вели в счете. Мы не заслужили ничьи, после такого нужно брать три очка.
"Брентфорд" сегодня нас превосходил. Он играл более решительно, с большим интересом, чем мы. Игроки "МЮ" бьются до конца, но в этой игре мы забили, а затем перестали бороться
Мы упустили победу – и это разочаровывает", — приводят слова тен Хага BBC.
Напомним, после 29 туров "Манчестер Юнайтед" находиться на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
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