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"Это разочаровывает": Тен Хаг - о ничье с Брентфордом

Англия

Считает, что команда не заслужила ничью

"Это разочаровывает": Тен Хаг - о ничье с Брентфордом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал матч с "Брентфордом", 1:1.

"Ничья сильно разочаровывает, в конце матча мы вели в счете. Мы не заслужили ничьи, после такого нужно брать три очка.

"Брентфорд" сегодня нас превосходил. Он играл более решительно, с большим интересом, чем мы. Игроки "МЮ" бьются до конца, но в этой игре мы забили, а затем перестали бороться

Мы упустили победу – и это разочаровывает", — приводят слова тен Хага BBC.

Напомним, после 29 туров "Манчестер Юнайтед" находиться на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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