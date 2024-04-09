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Челси раздумывает над приобретением защитника Баварии
Об этом сообщает Football Transfers
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский защитник Маттейс де Лигт проводит слабый сезон в Мюнхене, как и команда в целом. Впрочем, его выступления не отталкивают потенциальных покупателей и они достаточно внимательно следят за отношениями между игроком и клубом.
По информации британского издания, де Лигт появился на радаре "Челси" летом, поскольку синие в очередной раз ищут усиление своей задней линии. Утверждается, что "Бавария" может быть открытой для того, чтобы заработать на игроке. Одной из ключевых фигур, стимулирующих этот интерес, может быть Маурисио Почеттино. Аргентинец является давним поклонником нидерландца и, как сообщается, хотел подписать защитника еще в 2018 году, когда он тренировал "Тоттенхэм", а футболист все еще был в "Аяксе".
Добавим, что Маттейс де Лигт провел в этом сезоне 23 поединка, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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