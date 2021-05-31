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UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Австрия

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Алаба-универсал, проблемы в обороне, четыре тактические фишки и соперник сборной Украины в квартете C

UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Австрия

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Историческая справка

Свою футбольную историю сборная Австрии начала, как и Украина. Еще в далеком 1902-м году "Das Team" (Команда) сыграла свой первый матч против Венгрии. Однако, в отличие от сине-желтых, Австрия победила соперника со счетом 5:0.

Впервые "Das Team" приняла участие в финальной части Евро благодаря статусу хозяина турнира - тоже похожая ситуация с Украиной. В 2008 году сборная Австрии не смогла преодолеть даже групповой этап, набрав одно очко за три матча. Через восемь лет команда впервые за 14 попыток прошла сито квалификации, однако на ЧЕ-2016 во Франции прошлое достижение не было побито: один зачетный пункт в трех встречах квартета F. Интересно, что не проиграть автрийцы умудрились будущему победителю Евро сборной Португалии.

Среди международных достижений австрийцы могут похвастаться бронзой ЧМ-1954. Также "Das Team" в прошлом сезоне все-таки со второй попытки вышли в группу А Лиги Наций.

Путь на Евро

Квалификацию на 16-е по счету континентальное первенство сборная Австрии проходила испытаниями сборными Польши, Северной Македонии, Словении, Израиля и Латвии. Наши западные соседи с Левандовским на острие атаки в этой группе заняли первое место, а подопечные Франко Фоды расположились сразу за ними.

Вопрос выхода на ЧЕ-2020 австрийцы решили еще заранее, поэтому в последнем раунде даже позволили себе проиграть Латвии (138 команда в рейтинге FIFA) со счетом 1:0. Заметим, что в очных встречах с Польшей "Das Team" ни разу не сумел отличиться, заработав всего одно очко. А вот над будущими соперниками на Евро в группе С, Северной Македонией, подопечные Фоды дважды взяли верх (1:4 в гостях, 2:1 дома).

Тактика

Первой ассоциацией со сборной Австрии конечно же в большинстве случаев будет Давид Алаба. Если в "Баварии" в последнем сезоне за ним была закреплена позиция центрального защитника, то в сборной у него гораздо больше амплуа, однако сконцентрирован он все-таки на игре в центре поля. Вместе с ним за креатив отвечают нападающий Арнаутович и атакующий полузащитник Забитцер.

При массированной обороне соперника атаку подопечные Фоды начинают с трех разыгрывающих, которые посылают мяч на фланги, или на свободного кретивщика в центре поля. Схема: 3-4-3 при построении атаки, 4-4-2 при защите. Латерали выполняют важную часть работу, в том числе в скрытых перемещениях и изменениях позиции.

UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Австрия - изображение 1

Франко Фода пытается прицепить Австрии желание владеть мячом, и часто это у игроков получается. Немецкий тренер любит контролировать события на поле. Когда круглый снаряд у соперника, то "Das Team" может "теряться", но об этом позже. Большинство игроков играет в топовой немецкой Бундеслиге. Тем более костяк выступает в ведущих командах этого чемпионата, которые любят играть первым номером.

Австрия долго выстраивает атаки. Одной из фишек является отвлекающий маневр. Игроки могут смещаться полностью на один фланг и менять позиции. Арнаутович часто находится в офсайде, а Забитцер выполняет роль свободного художника, смещаясь на фланги. Поэтому вингеры также ищут другую позицию, опускаясь ниже. Когда защитники соперника сконцентрировались на зонах, оставив игроков, то дальше идет резкой перевод на другой фланг, или заброс на дальнего партнера.

Из этого следует вторая фишка команды: подопечным Фоды нельзя давать зоны. Открытая игра для австрийцев - это как вода посреди пустыни. Постоянные забегания и поиски этих свободных пространств - одна из задач атакующего звена "Das Team".

Прессинг - третья фишка австрийцев. Игроки давят соперника до самого вратаря, не давая разыграть атаку, заставляя голкипера выносить мяч. Арнаутович выполняет эту важную миссию черновой работы. А вот его коллега по амплуа Саша Калайджич больше готов принять участие все же в игровых моментах с круглым снарядом.

А вот о защите команды хвалебных од не будет, как и для любого типичного представителя Бундеслиги. Какая ирония (учитывая количество игроков с этого чемпионата). В четвертой фишке команды (на этот раз отрицательной) есть и украинский след: бывший центральный защитник "Динамо" Александр Драгович, который провел не слишком уверенный сезон в "Байере" и уже ушел на понижение в "Црвену Звезду". Именно его зона на пару с Хинтереггером/Лингартом является уязвимым местом команды. Эти защитники не очень мобильные, поэтому для быстрых нападающих они не очень сильные оппоненты. Когда Австрии нужно забивать, то она ищет зоны, тем самым создавая эти зоны в направлении своих ворот.

Решая проблемы с центральной линией обороны, Фода скопировал свою же схему построения атаки: трое начинают наступление, трое и защищаются (присоединяется опорник).

Главная звезда

Тот, о ком говорят все мировые СМИ уже полгода. Футболист, который может закрыть любую позицию на поле, кроме вратаря (хотя не факт). Один из рекордсменов сборной в свои 28. Обладатель двух треблов, легенда мюнхенской "Баварии", а теперь уже игрок мадридского "Реала" - уже неоднократно упомянутый выше Давид Алаба.

Он - основополагающий игрок "Das Team". Если кто-то вылетел из состава - не беда, восьмерка сборной Австрии все закроет. У Франко Фоды только одна проблема: почему нет хотя бы трех-четырех Алаб. Тогда и дыру в центре защиты бы починил, и креативщика из центра поля не пришлось бы забирать.

На его счету 79 матчей за сборную - четвертый показатель среди действующих игроков и 11-й в целом. Он записал в свой актив 14 голов и 17 ассистов. Дебютировал еще в 17-летнем возрасте, в далеком 2009-м.

Игрок, который удивит

Марсель Забитцер - скрытый лидер сборной Австрии, а также капитан РБ "Лейпциг". В его активе великолепный сезон в Германии, в котором он забил девять голов и отдал семь ассистов за 39 матчей во всех турнирах.

Часто бывает так, что Алаба не раскрывает свой потенциал на все 100%, потому что все-таки позиция в центре поля не родная ему. В дело тогда вмешивается как раз Забитцер. Он прекрасно понимает и немецкий язык Франко Фоды, и немецкий тактику от тренера родом из Майнца.

Любит искать свободные зоны, маневрирует между позициями атакующего полузащитника и оттянутого нападающего. Он - один из основных креативщиков сборной Австрии и тот, на кого полагаются его соотечественники-болельщики "Das Team".

Ему 27 лет, уровень РБ "Лейпциг" он уже перерос. Этот Чемпионат Европы как раз возможность заявить о себе не только, как о хорошем игроке, а как и о топ-исполнителе, который может решать поставленные перед ним задачи.

Ложка дегтя

Выражение "ложка дегтя в бочке меда" равна фразе "защита сборной Австрии". Головная боль Франко Фоды, от которой нет таблеток. Последний на данный момент официальный матч "Das Team" завершился со счетом 0:4: датчане разгромили австрийцев на их же поле. Более того, подопечные Фоды пропустили в Вене даже от Фарерских островов (кстати, при судействе Екатерины Монзуль).

В обоих матчах в центре защиты играл Траунер - защитник "ЛАСК" из местного австрийского чемпионата. Также основным голкипером "Das Team" является его одноклубник Александр Шлагер. Игроки не самого высокого уровня, которые строят не очень мощную защиту. К этим проблемам следует еще добавить вышеупомянутых Драговича и компанию. В целом они составляют далеко не самый лучший союз в борьбе за высокие места.

Также в последних матчах Фода начал экспериментировать с количеством центральных оборонцев. Это тоже стало причиной всего четырех очков в трех матчах отбора на ЧМ-2022, один из которых был против Фарер (победа 3:1).

Прогноз на Евро-2020

Австрия считается если не скрытым лидером соревнования, то хотя бы темной лошадкой. Да еще и в очень интересную группу попала "Das Team": звездные Нидерланды, амбициозная Украины и выскочка Северная Македония. Предполагается, что путевка в 1/8 финала будет определяться именно в последнем туре, в котором сойдутся подопечные Франко Фоды и Андрея Шевченко 21 июня в Бухаресте.

Прогнозируем, что в итоге сборная Австрии займет третье место в группе С: оборонительная линия не позволит прыгнуть выше своих возможностей. Однако набранные очки дадут шанс впервые в истории преодолеть групповую стадию турнира. А в 1/8 финала на третье место квартета С будет ожидать один из лидеров группы E (Швеция, Польша, Словакия, Испания), или же группы F (Германия, Венгрия, Португалия, Франция).

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В статье: Давид Алаба Марко Арнаутович Марсель Забитцер Национальная сборная Австрии Франко Фода
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.