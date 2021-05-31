UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Австрия

Историческая справка

Свою футбольную историю сборная Австрии начала, как и Украина. Еще в далеком 1902-м году "Das Team" (Команда) сыграла свой первый матч против Венгрии. Однако, в отличие от сине-желтых, Австрия победила соперника со счетом 5:0.

Впервые "Das Team" приняла участие в финальной части Евро благодаря статусу хозяина турнира - тоже похожая ситуация с Украиной. В 2008 году сборная Австрии не смогла преодолеть даже групповой этап, набрав одно очко за три матча. Через восемь лет команда впервые за 14 попыток прошла сито квалификации, однако на ЧЕ-2016 во Франции прошлое достижение не было побито: один зачетный пункт в трех встречах квартета F. Интересно, что не проиграть автрийцы умудрились будущему победителю Евро сборной Португалии.

Среди международных достижений австрийцы могут похвастаться бронзой ЧМ-1954. Также "Das Team" в прошлом сезоне все-таки со второй попытки вышли в группу А Лиги Наций.

Путь на Евро

Квалификацию на 16-е по счету континентальное первенство сборная Австрии проходила испытаниями сборными Польши, Северной Македонии, Словении, Израиля и Латвии. Наши западные соседи с Левандовским на острие атаки в этой группе заняли первое место, а подопечные Франко Фоды расположились сразу за ними.

Вопрос выхода на ЧЕ-2020 австрийцы решили еще заранее, поэтому в последнем раунде даже позволили себе проиграть Латвии (138 команда в рейтинге FIFA) со счетом 1:0. Заметим, что в очных встречах с Польшей "Das Team" ни разу не сумел отличиться, заработав всего одно очко. А вот над будущими соперниками на Евро в группе С, Северной Македонией, подопечные Фоды дважды взяли верх (1:4 в гостях, 2:1 дома).

Тактика

Первой ассоциацией со сборной Австрии конечно же в большинстве случаев будет Давид Алаба. Если в "Баварии" в последнем сезоне за ним была закреплена позиция центрального защитника, то в сборной у него гораздо больше амплуа, однако сконцентрирован он все-таки на игре в центре поля. Вместе с ним за креатив отвечают нападающий Арнаутович и атакующий полузащитник Забитцер.

При массированной обороне соперника атаку подопечные Фоды начинают с трех разыгрывающих, которые посылают мяч на фланги, или на свободного кретивщика в центре поля. Схема: 3-4-3 при построении атаки, 4-4-2 при защите. Латерали выполняют важную часть работу, в том числе в скрытых перемещениях и изменениях позиции.

Франко Фода пытается прицепить Австрии желание владеть мячом, и часто это у игроков получается. Немецкий тренер любит контролировать события на поле. Когда круглый снаряд у соперника, то "Das Team" может "теряться", но об этом позже. Большинство игроков играет в топовой немецкой Бундеслиге. Тем более костяк выступает в ведущих командах этого чемпионата, которые любят играть первым номером.

Австрия долго выстраивает атаки. Одной из фишек является отвлекающий маневр. Игроки могут смещаться полностью на один фланг и менять позиции. Арнаутович часто находится в офсайде, а Забитцер выполняет роль свободного художника, смещаясь на фланги. Поэтому вингеры также ищут другую позицию, опускаясь ниже. Когда защитники соперника сконцентрировались на зонах, оставив игроков, то дальше идет резкой перевод на другой фланг, или заброс на дальнего партнера.

Из этого следует вторая фишка команды: подопечным Фоды нельзя давать зоны. Открытая игра для австрийцев - это как вода посреди пустыни. Постоянные забегания и поиски этих свободных пространств - одна из задач атакующего звена "Das Team".

Прессинг - третья фишка австрийцев. Игроки давят соперника до самого вратаря, не давая разыграть атаку, заставляя голкипера выносить мяч. Арнаутович выполняет эту важную миссию черновой работы. А вот его коллега по амплуа Саша Калайджич больше готов принять участие все же в игровых моментах с круглым снарядом.

А вот о защите команды хвалебных од не будет, как и для любого типичного представителя Бундеслиги. Какая ирония (учитывая количество игроков с этого чемпионата). В четвертой фишке команды (на этот раз отрицательной) есть и украинский след: бывший центральный защитник "Динамо" Александр Драгович, который провел не слишком уверенный сезон в "Байере" и уже ушел на понижение в "Црвену Звезду". Именно его зона на пару с Хинтереггером/Лингартом является уязвимым местом команды. Эти защитники не очень мобильные, поэтому для быстрых нападающих они не очень сильные оппоненты. Когда Австрии нужно забивать, то она ищет зоны, тем самым создавая эти зоны в направлении своих ворот.

Решая проблемы с центральной линией обороны, Фода скопировал свою же схему построения атаки: трое начинают наступление, трое и защищаются (присоединяется опорник).

Главная звезда

Тот, о ком говорят все мировые СМИ уже полгода. Футболист, который может закрыть любую позицию на поле, кроме вратаря (хотя не факт). Один из рекордсменов сборной в свои 28. Обладатель двух треблов, легенда мюнхенской "Баварии", а теперь уже игрок мадридского "Реала" - уже неоднократно упомянутый выше Давид Алаба.

Он - основополагающий игрок "Das Team". Если кто-то вылетел из состава - не беда, восьмерка сборной Австрии все закроет. У Франко Фоды только одна проблема: почему нет хотя бы трех-четырех Алаб. Тогда и дыру в центре защиты бы починил, и креативщика из центра поля не пришлось бы забирать.

На его счету 79 матчей за сборную - четвертый показатель среди действующих игроков и 11-й в целом. Он записал в свой актив 14 голов и 17 ассистов. Дебютировал еще в 17-летнем возрасте, в далеком 2009-м.

Игрок, который удивит

Марсель Забитцер - скрытый лидер сборной Австрии, а также капитан РБ "Лейпциг". В его активе великолепный сезон в Германии, в котором он забил девять голов и отдал семь ассистов за 39 матчей во всех турнирах.

Часто бывает так, что Алаба не раскрывает свой потенциал на все 100%, потому что все-таки позиция в центре поля не родная ему. В дело тогда вмешивается как раз Забитцер. Он прекрасно понимает и немецкий язык Франко Фоды, и немецкий тактику от тренера родом из Майнца.

Любит искать свободные зоны, маневрирует между позициями атакующего полузащитника и оттянутого нападающего. Он - один из основных креативщиков сборной Австрии и тот, на кого полагаются его соотечественники-болельщики "Das Team".

Ему 27 лет, уровень РБ "Лейпциг" он уже перерос. Этот Чемпионат Европы как раз возможность заявить о себе не только, как о хорошем игроке, а как и о топ-исполнителе, который может решать поставленные перед ним задачи.

Ложка дегтя

Выражение "ложка дегтя в бочке меда" равна фразе "защита сборной Австрии". Головная боль Франко Фоды, от которой нет таблеток. Последний на данный момент официальный матч "Das Team" завершился со счетом 0:4: датчане разгромили австрийцев на их же поле. Более того, подопечные Фоды пропустили в Вене даже от Фарерских островов (кстати, при судействе Екатерины Монзуль).

В обоих матчах в центре защиты играл Траунер - защитник "ЛАСК" из местного австрийского чемпионата. Также основным голкипером "Das Team" является его одноклубник Александр Шлагер. Игроки не самого высокого уровня, которые строят не очень мощную защиту. К этим проблемам следует еще добавить вышеупомянутых Драговича и компанию. В целом они составляют далеко не самый лучший союз в борьбе за высокие места.

Также в последних матчах Фода начал экспериментировать с количеством центральных оборонцев. Это тоже стало причиной всего четырех очков в трех матчах отбора на ЧМ-2022, один из которых был против Фарер (победа 3:1).

Прогноз на Евро-2020

Австрия считается если не скрытым лидером соревнования, то хотя бы темной лошадкой. Да еще и в очень интересную группу попала "Das Team": звездные Нидерланды, амбициозная Украины и выскочка Северная Македония. Предполагается, что путевка в 1/8 финала будет определяться именно в последнем туре, в котором сойдутся подопечные Франко Фоды и Андрея Шевченко 21 июня в Бухаресте.

Прогнозируем, что в итоге сборная Австрии займет третье место в группе С: оборонительная линия не позволит прыгнуть выше своих возможностей. Однако набранные очки дадут шанс впервые в истории преодолеть групповую стадию турнира. А в 1/8 финала на третье место квартета С будет ожидать один из лидеров группы E (Швеция, Польша, Словакия, Испания), или же группы F (Германия, Венгрия, Португалия, Франция).