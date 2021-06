Гризманн проводит 50-й матч за Франции. 47-й подряд в старте

В матче второго тура группы F на Евро-2020 сборная Франции играет против команды Венгрии.

Форвард "Ле Бле" Антуан Гризманн начал этот поединок в стартовом составе команды Дидье Дешама. Таким образом, 30-летний нападающий каталонской "Барселоны" достиг отметки в 50 матчей в футболке национальной сборной.

Примечательно, что это 47-й турнирный поединок Франции подряд, в котором Гризманн выходит на поле с первых минут. Последний раз в рамках соревнований Антуан начинал матч сборной не в старте в игре против Албании на чемпионате Европы 2016-го года.

