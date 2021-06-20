Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы

Второй тур оказался куда как завлекательнее первого. Кто-то раскочегарился, кого-то жизнь заставила прибавить ходу – так или иначе, а поводов для брюзжания у старины Юрича здесь было явно поменьше. Отсмотрел, как обычно, все двенадцать матчей без купюр.

Зрелищность. На сей раз, достойными уровня Евро счел бы две трети игр тура. Понимаю, что лучшим буквально напрашивается поединок Португалии с Германией с его рекордными шестью голами. Однако были еще два, которые превзошли его по общему количеству угроз воротам. Прежде всего, Турция – Уэльс и, вы не поверите, но Украина – Македония. И я не шучу.

Менее всего впечатлила встреча Хорватии с Чехией: помимо двух голов, еще лишь полтора момента. Затем назвал бы Англию с Шотландией, чей матч был нулевым не только по счету – кто-то из вас метко охарактеризовал его так: тупой и еще тупее. Достаточно уныло смотрелась игра Финляндии с Россией.

Ну а действом средней руки считаю поединок итальянцев со швейцарцами. Невзирая на то, что первые из них были несомненно хороши – вторые подкачали.

Интрига. Раньше всех разобрались с нею Нидерланды: после того как Депай открыл счет на 11-й минуте, они не отпускали австрийцев, пока не удвоили его. И лишь после этого позволили тем безрезультатно активничать последние полтайма. Аналогично давила соперника Италия, но Локателли забил на четверть часа позже, зато у Швейцарии был здесь и вовсе единственный шанс.

Теперь о тех, кто держал в напряжении дольше всего, имея реальные возможности изменить результат. Испанцы в последний раз могли вырвать победу над Польшей на 84-й минуте, но удар Мораты Щенсны отбил, а Торрес пальнул по воробьям. Брайтуайт мог спасти Данию от поражения тремя минутами позже, однако за бельгийцев вступилась крестовина их ворот. И тогда же, на 87-й, сэйв Уорда сохранил победный счет для Уэльса, после чего Робертс таки добил турок.

Логика. Наиболее закономерной видится минимальная победа России над Финляндией: первые на больше не «наиграли», вторые же сподобились на уникальный полумомент.

В самой невыразительной из шести групп были абсолютно логичны обе ничьи. Разве что поменял бы местами счет: по голу – Англии и Шотландии, два нуля – хорватам с чехами.

Вопреки логике пропорции голевых моментов, если по большому счету, завершились только две игры. Франция, по-хорошему, должна была бы выиграть у венгров в пару мячей (несмотря на все наше восхищение андердогом, отвоевавшим ничью). Ну и датчане тем более не заслуживали поражения от Бельгии, скорее по игре они даже были ближе к победе.

Реализация. Казалось бы, ярче всех тут блеснули итальянцы, использовав три голевых шанса из шести. Один гол из двух возможных на счету у венгров. Но, если в процентах, то, на самом деле, равных не будет Португалии: два гола и штанга в трех эпизодах!

Самыми беззубыми в этот раз зарекомендовали себя турки, не реализовав ни одной голевой возможности из шести.

Везение. О бельгийском фарте вы уже в курсе: крестовина от Брайтуайта под занавес поединка. Стоит вспомнить и стойку шотландских ворот, принявшую на себя удар Стоунза – Англия могла повести в счете уже на 11-й минуте. И максимально повезло полякам: Морено пробил в штангу ворот Щенсны с пенальти, а Мората промазал на добивании. А ведь этот гол мог стать для Испании победным.

Симпатии. Уэльс купил зрителя, что называется, с поторохами. Никто так не развлек нас, как валлийцы, более десятка раз лихо штурмовавшие ворота Турции с очевидными шансами на успех. Следующей, в этом смысле, будет «рекламируемая продажным автором» Украина, которую у нас нынче принято критиковать даже в успешных матчах. У нее было буквально на момент меньше.

И лишь после них пойдут немцы, вволю покуражившиеся над чемпионом Европы. И реализовавшие почти половину своих шансов: то есть, они превзошли нас, как и положено им по статусу, в классе. Если что, у меня все ходы записаны…

Самое жалкое впечатление, как по мне, произвела во втором туре Финляндия. Даже и сравнить не с кем.

Корректность. Ни одного предупреждения в туре не было у итальянцев и португальцев. Больше всех – по три «горчичника» огребли Россия, Дания, Словакия и Польша. Общая тенденция та же: предупреждают мало. Но теперь я не столько воспою дифирамбы чистой игре, сколько удивлюсь судейскому либерализму. «Дают играть» и даже слишком.

Судейство. Пожалуй, наиболее благоприятное впечатление на нас с коллегой Юстасом, консультирующим меня в этих вопросах, произвел португалец Диаш, рассудивший турок с валлийцами все в той же феерической встрече.

Худшим, по мнению моего зарубежного приятеля, стал арбитраж испанца дель Серро (Хорватия – Чехия). Чего стоит хотя бы эпизод с пенальти, который забивал обливающийся кровью (!!!) чех Шик, при том, что его партнер еще и вбежал в штрафную до удара? Достаточно вопросов оставило судейство итальянца Орсато, не раз и не два озадачившее нас в игре испанцев с поляками.

Унесенные ВАРом. На сей раз, это детище прогресса потрудилось гораздо плодотворнее.

У Финляндии был отобран гол в ворота России, забитый уже на 3-й минуте – из-за оказавшейся в офсайде головы Похьянпало: потенциальные три очка. После чего финны благополучно сникли и потерялись. А вот голландцы, напротив, в дебюте открыли счет с пенальти, которого не было бы без видеоассистента. И здесь теоретически Австрия может сетовать на возможную потерю очка.

Упомянутый выше пенальти имени Шика также без ВАРа не состоялся бы. И, как знать, глядишь, хорваты и выиграли бы у чехов. Наконец, Испании в середине первого тайма поначалу свистнули офсайд, и лишь вмешательство «свыше» придало голу Мораты легитимность. Тут уже не повезло полякам.

Были еще случаи, но на результате сказались именно эти. Причем, в трех последних из четырех указанных эпизодов рефери таки отправлялся на киносеанс.

Рекорды. Из того, что заслуживает внимания. Самый ранний гол турнира забил на 2-й минуте в ворота Бельгии датчанин Поульсен.

Валлиец Бэйл стал первым, кто не попал в створ ворот с пенальти (в игре) на Евро за два десятка лет с лишним (читай за пять финальных турниров).

Англия с Шотландией – самые надоевшие друг другу соперники. Они встречались уже в 116-й раз в истории. Может быть, поэтому команды не столько играли, сколько боролись. Впрочем, на всякий товар есть свой покупатель. Комментатор был в восторге, да и вообще у нас такой футбол в почете у многих. Как сказал бы дворник из «Двенадцати стульев», кому и кобыла невеста.

Сенсации. Исходя из котировок участников британского дерби, наверное, нам все же следует признать сенсацией ничью для Шотландии в этом поединке. Какими бы ни были их личные взаимоотношения. Ну а главный сюрприз, безусловно, преподнесли венгры, разделившие очки с чемпионами мира французами.

Разочарование. Соответственно, неприятно удивила Англия. Не столько результатом, сколько игрой. Хотя довольно уже об этом состязании в бей-беги-толкайся. И продолжают огорчать испанцы – второй тур кряду.

Камбэки. Пропустив в самом начале игры, Бельгия забила дважды за четверть часа и сумела выйти вперед во встрече с Данией уже к середине второго тайма.

Немцы превратились в догоняющих на 15-й минуте, а переломили ход событий в свою пользу еще до перерыва, и их два гола были забиты в течение четырех минут. А на финальном табло значилась фора даже в два мяча – не в пользу Португалии.

Курьез. Весь прикол в том, что оба раза в вышеупомянутые четыре минуты португальцы поражали свои ворота. То есть, фактически Германия таскала каштаны из огня чужими руками. Автодубль в столь короткий срок – тоже, кстати, своеобразный рекорд.

Личности. Никто не оставил столь яркого следа в памяти, как Бэйл. Достаточно сказать, что он принял участие в восьми из одиннадцати потенциально голевых эпизодах у Уэльса. Следующий – безжалостно критикуемый кое-кем из наших «диванных» Малиновский: всего на момент меньше. Третьим будет еще один, казалось бы, неудачник тура: француз Мбаппе. Они показали больше всего игры для зрителя.

С точки зрения вклада в результат, не будет равных Гозенсу, принявшему участие в трех из четырех голов Германии.

Вратарь. Без вариантов, македонец Димитриевски с семью важными сэйвами. Никто и близко не стоит. А так да, Украина была недостаточно убедительна – для страдающих завышенной самооценкой.

Бомбардир. Тут вне конкуренции был итальянец Локателли. На сей раз дубль удался только ему.

Герой. Недолеченный де Брюйне стал подлинным героем Бельгии. Выйдя на поле после перерыва, именно он, в первую очередь, внес перелом в игру и обеспечил камбэк с датчанами.

Антигерой. Морено, заработав пенальти, пошел его пробивать той же пострадавшей ногой. В результате это стоило Испании победы: вместо решающего гола, он повторил «подвиг» Бэйла. Слабым утешением может служить лишь то, что, в отличие от валлийца, попал в стойку ворот, а не в воздух.

Лучший гол. Вот, ей-богу, теряюсь в догадках. Определить самый эффектный гол тура – как говорят в Одессе, я шобы да так нет. Ну не могу отдать предпочтение кому-либо – бывают в жизни огорчения. Или глаз замылился, или одно из двух. Посему предоставляю это почетное право Вам, мой читатель. Может, подскажете?

Коротко резюмируя тур, еще раз поблагодарю его за живость и содержательность. Турнирная интрига тоже в порядке: если не ошибаюсь, все шансы потеряла только Македония. Проигравшая ай-яй-яй какой несерьезной команде, которую хвалить нельзя – можно только ругать. Ладно, не обращайте внимания – осадочек от общения с некоторыми «болельщиками» остался. То таке…