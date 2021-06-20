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Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы

ЕВРО-2020
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Вечер перестает быть томным!

Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол

Второй тур оказался куда как завлекательнее первого. Кто-то раскочегарился, кого-то жизнь заставила прибавить ходу – так или иначе, а поводов для брюзжания у старины Юрича здесь было явно поменьше. Отсмотрел, как обычно, все двенадцать матчей без купюр.

Зрелищность. На сей раз, достойными уровня Евро счел бы две трети игр тура. Понимаю, что лучшим буквально напрашивается поединок Португалии с Германией с его рекордными шестью голами. Однако были еще два, которые превзошли его по общему количеству угроз воротам. Прежде всего, Турция – Уэльс и, вы не поверите, но Украина – Македония. И я не шучу.

Менее всего впечатлила встреча Хорватии с Чехией: помимо двух голов, еще лишь полтора момента. Затем назвал бы Англию с Шотландией, чей матч был нулевым не только по счету – кто-то из вас метко охарактеризовал его так: тупой и еще тупее. Достаточно уныло смотрелась игра Финляндии с Россией.

Ну а действом средней руки считаю поединок итальянцев со швейцарцами. Невзирая на то, что первые из них были несомненно хороши – вторые подкачали.

Интрига. Раньше всех разобрались с нею Нидерланды: после того как Депай открыл счет на 11-й минуте, они не отпускали австрийцев, пока не удвоили его. И лишь после этого позволили тем безрезультатно активничать последние полтайма. Аналогично давила соперника Италия, но Локателли забил на четверть часа позже, зато у Швейцарии был здесь и вовсе единственный шанс.

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Теперь о тех, кто держал в напряжении дольше всего, имея реальные возможности изменить результат. Испанцы в последний раз могли вырвать победу над Польшей на 84-й минуте, но удар Мораты Щенсны отбил, а Торрес пальнул по воробьям. Брайтуайт мог спасти Данию от поражения тремя минутами позже, однако за бельгийцев вступилась крестовина их ворот. И тогда же, на 87-й, сэйв Уорда сохранил победный счет для Уэльса, после чего Робертс таки добил турок.

Логика. Наиболее закономерной видится минимальная победа России над Финляндией: первые на больше не «наиграли», вторые же сподобились на уникальный полумомент.

В самой невыразительной из шести групп были абсолютно логичны обе ничьи. Разве что поменял бы местами счет: по голу – Англии и Шотландии, два нуля – хорватам с чехами.

Вопреки логике пропорции голевых моментов, если по большому счету, завершились только две игры. Франция, по-хорошему, должна была бы выиграть у венгров в пару мячей (несмотря на все наше восхищение андердогом, отвоевавшим ничью). Ну и датчане тем более не заслуживали поражения от Бельгии, скорее по игре они даже были ближе к победе.

Реализация. Казалось бы, ярче всех тут блеснули итальянцы, использовав три голевых шанса из шести. Один гол из двух возможных на счету у венгров. Но, если в процентах, то, на самом деле, равных не будет Португалии: два гола и штанга в трех эпизодах!

Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы - изображение 2

Самыми беззубыми в этот раз зарекомендовали себя турки, не реализовав ни одной голевой возможности из шести.

Везение. О бельгийском фарте вы уже в курсе: крестовина от Брайтуайта под занавес поединка. Стоит вспомнить и стойку шотландских ворот, принявшую на себя удар Стоунза – Англия могла повести в счете уже на 11-й минуте. И максимально повезло полякам: Морено пробил в штангу ворот Щенсны с пенальти, а Мората промазал на добивании. А ведь этот гол мог стать для Испании победным.

Симпатии. Уэльс купил зрителя, что называется, с поторохами. Никто так не развлек нас, как валлийцы, более десятка раз лихо штурмовавшие ворота Турции с очевидными шансами на успех. Следующей, в этом смысле, будет «рекламируемая продажным автором» Украина, которую у нас нынче принято критиковать даже в успешных матчах. У нее было буквально на момент меньше.

Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы - изображение 3

И лишь после них пойдут немцы, вволю покуражившиеся над чемпионом Европы. И реализовавшие почти половину своих шансов: то есть, они превзошли нас, как и положено им по статусу, в классе. Если что, у меня все ходы записаны…

Самое жалкое впечатление, как по мне, произвела во втором туре Финляндия. Даже и сравнить не с кем.

Корректность. Ни одного предупреждения в туре не было у итальянцев и португальцев. Больше всех – по три «горчичника» огребли Россия, Дания, Словакия и Польша. Общая тенденция та же: предупреждают мало. Но теперь я не столько воспою дифирамбы чистой игре, сколько удивлюсь судейскому либерализму. «Дают играть» и даже слишком.

Судейство. Пожалуй, наиболее благоприятное впечатление на нас с коллегой Юстасом, консультирующим меня в этих вопросах, произвел португалец Диаш, рассудивший турок с валлийцами все в той же феерической встрече.

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Худшим, по мнению моего зарубежного приятеля, стал арбитраж испанца дель Серро (Хорватия – Чехия). Чего стоит хотя бы эпизод с пенальти, который забивал обливающийся кровью (!!!) чех Шик, при том, что его партнер еще и вбежал в штрафную до удара? Достаточно вопросов оставило судейство итальянца Орсато, не раз и не два озадачившее нас в игре испанцев с поляками.

Унесенные ВАРом. На сей раз, это детище прогресса потрудилось гораздо плодотворнее.

У Финляндии был отобран гол в ворота России, забитый уже на 3-й минуте – из-за оказавшейся в офсайде головы Похьянпало: потенциальные три очка. После чего финны благополучно сникли и потерялись. А вот голландцы, напротив, в дебюте открыли счет с пенальти, которого не было бы без видеоассистента. И здесь теоретически Австрия может сетовать на возможную потерю очка.

Упомянутый выше пенальти имени Шика также без ВАРа не состоялся бы. И, как знать, глядишь, хорваты и выиграли бы у чехов. Наконец, Испании в середине первого тайма поначалу свистнули офсайд, и лишь вмешательство «свыше» придало голу Мораты легитимность. Тут уже не повезло полякам.

Были еще случаи, но на результате сказались именно эти. Причем, в трех последних из четырех указанных эпизодов рефери таки отправлялся на киносеанс.

Рекорды. Из того, что заслуживает внимания. Самый ранний гол турнира забил на 2-й минуте в ворота Бельгии датчанин Поульсен.

Валлиец Бэйл стал первым, кто не попал в створ ворот с пенальти (в игре) на Евро за два десятка лет с лишним (читай за пять финальных турниров).

Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы - изображение 5

Англия с Шотландией – самые надоевшие друг другу соперники. Они встречались уже в 116-й раз в истории. Может быть, поэтому команды не столько играли, сколько боролись. Впрочем, на всякий товар есть свой покупатель. Комментатор был в восторге, да и вообще у нас такой футбол в почете у многих. Как сказал бы дворник из «Двенадцати стульев», кому и кобыла невеста.

Сенсации. Исходя из котировок участников британского дерби, наверное, нам все же следует признать сенсацией ничью для Шотландии в этом поединке. Какими бы ни были их личные взаимоотношения. Ну а главный сюрприз, безусловно, преподнесли венгры, разделившие очки с чемпионами мира французами.

Разочарование. Соответственно, неприятно удивила Англия. Не столько результатом, сколько игрой. Хотя довольно уже об этом состязании в бей-беги-толкайся. И продолжают огорчать испанцы – второй тур кряду.

Камбэки. Пропустив в самом начале игры, Бельгия забила дважды за четверть часа и сумела выйти вперед во встрече с Данией уже к середине второго тайма.

Галопом по ЕВРОпам. Авторский обзор игр 2-го тура Чемпионата Европы - изображение 6

Немцы превратились в догоняющих на 15-й минуте, а переломили ход событий в свою пользу еще до перерыва, и их два гола были забиты в течение четырех минут. А на финальном табло значилась фора даже в два мяча – не в пользу Португалии.

Курьез. Весь прикол в том, что оба раза в вышеупомянутые четыре минуты португальцы поражали свои ворота. То есть, фактически Германия таскала каштаны из огня чужими руками. Автодубль в столь короткий срок – тоже, кстати, своеобразный рекорд.

Личности. Никто не оставил столь яркого следа в памяти, как Бэйл. Достаточно сказать, что он принял участие в восьми из одиннадцати потенциально голевых эпизодах у Уэльса. Следующий – безжалостно критикуемый кое-кем из наших «диванных» Малиновский: всего на момент меньше. Третьим будет еще один, казалось бы, неудачник тура: француз Мбаппе. Они показали больше всего игры для зрителя.

С точки зрения вклада в результат, не будет равных Гозенсу, принявшему участие в трех из четырех голов Германии.

Вратарь. Без вариантов, македонец Димитриевски с семью важными сэйвами. Никто и близко не стоит. А так да, Украина была недостаточно убедительна – для страдающих завышенной самооценкой.

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Бомбардир. Тут вне конкуренции был итальянец Локателли. На сей раз дубль удался только ему.

Герой. Недолеченный де Брюйне стал подлинным героем Бельгии. Выйдя на поле после перерыва, именно он, в первую очередь, внес перелом в игру и обеспечил камбэк с датчанами.

Антигерой. Морено, заработав пенальти, пошел его пробивать той же пострадавшей ногой. В результате это стоило Испании победы: вместо решающего гола, он повторил «подвиг» Бэйла. Слабым утешением может служить лишь то, что, в отличие от валлийца, попал в стойку ворот, а не в воздух.

Лучший гол. Вот, ей-богу, теряюсь в догадках. Определить самый эффектный гол тура – как говорят в Одессе, я шобы да так нет. Ну не могу отдать предпочтение кому-либо – бывают в жизни огорчения. Или глаз замылился, или одно из двух. Посему предоставляю это почетное право Вам, мой читатель. Может, подскажете?

Коротко резюмируя тур, еще раз поблагодарю его за живость и содержательность. Турнирная интрига тоже в порядке: если не ошибаюсь, все шансы потеряла только Македония. Проигравшая ай-яй-яй какой несерьезной команде, которую хвалить нельзя – можно только ругать. Ладно, не обращайте внимания – осадочек от общения с некоторыми «болельщиками» остался. То таке…

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В статье: Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.