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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швеция - Польша 3:2. Две пачки валидола, пожалуйста

ЕВРО-2020
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(5 голосов)

Скандинавы в паре с испанцами дарят сборной Украины путевку в 1/8 финала Евро

Швеция - Польша 3:2. Две пачки валидола, пожалуйста

Твіттер Євро/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2020

Группа E, третий тур

"Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Исторический матч! Однако не для участников этого поединка, а для сборной Украины. Благодаря победе шведов подопечные Шевченко впервые в истории квалифицировались в плей-офф Чемпионата Европы.

Шведы начали помогать своим "сине-желтым" футбольным братьям по форме уже на второй минуте. Поляки провалили центр поля, Исак ворвался в линии штрафной и упал. Смешным было то, что нападающий сам того не осознавая прокинул пяткой мяч на ход Форсбергу, который открыл счет во встрече. Второй в истории самый быстрый гол на Евро после взятия ворот россиянина Кириченко в 2004 году против Греции. 81 секунда против 65.

Подопечные Соузы вообще не бывали в атаке первых 17 минут поединка. А потом... Левандовский упустил безумный шанс отличиться. Сначала нападающий после подачи углового пробил головой в перекладину, а на добивании сам же перед почти пустыми воротами снова попал в верхней каркас ворот!

В начале второго тайма "кадра" гораздо больше хотела отличиться, однако скандинавы сделали это сами. Свеженький Кулусевски пробег весь правый фланг, сместился в центр и покатил на свободного Форсберга, который в касание попал точно в правую лунку ворот. Красивая атака, хороший результат.

Пока "сине-желтые" (и Украина, и Швеция) радовались, за дело взялись польские лидеры. Уже через две минуты после гола Форсберга отрыв в счете был уменьшен. Зелинский отдал вертикальную передачу низом на Левандовського, тот сделал два шага в центр и пробил точно в девятку ворот Ольсена. Класс, класс и еще раз класс!

На 84-й минуте тот же Левандовски заставил болельщиков сборной Украины доставать вчерашние запасы валидола. Роберт принял передачу от Франковского в штрафной и сразу же переиграл Ольсена.

У шведов уже после первого пропущенного тряслись коленки. Неважно подопечные Андерссона выглядели в защите. Однако атака летала на всех крыльях. Опять же тот Кулусевски стал автором ассиста, отдав в контратаке пас налево на свободного Клаэссона, который сделал счет 3:2 на 90+4 минуте. Сборная Польши бросила все силы вперед, и позади оставались зоны, чем скандинавы и воспользовались.

Благодаря трем очкам Швеция завершает групповой этап Евро-2020 на первом месте и впервые в своей истории шагает в плей-офф турнира. Впереди в 1/8 финала на 99% как раз сборная Украины. А поляки? В общем - провалились с одним очком в активе. Но, согласитесь, с каждым матчем подопечные Соузы выглядели все лучше и лучше, и точно не заслужили далеко не почетного последнего места в квартете.

Группа E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Швеция 3 2 1 0 4-2 7
2 Испания 3 1 2 0 6-1 5
3 Словакия 3 1 0 2 2-7 3
4 Польша 3 0 1 2 4-6 1

Швеция - Польша 3:2 (1:0)

Голы: Форсберг 2, 59, Клаессон 90+4 - Левандовски 61, 84

Швеция: Ольсен - Лустиг (Крафт 68), Линделёфа, Даниельсон, Аугустинссон - Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг (Клаэссон 78) - Куайсон (Кулусевски 55), Исак (Берг 68)

Польша: Щенсны - Берешиньский, Глик, Беднарек - Юзвяк (Сверчек 61), Крыховяк (Плахета 79), Клих (Козловский 73), Пухач (Франковский 46) - Свидерский, Зелинский - Левандовски

Предупреждения: Даниельсон 10 - Крыховяк 74, Глик 83

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В статье: Швеция Польша Евро-2020
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Комментарии (52)
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NEMO1609 (KOTOROGONET)
23.06.2021 в 21:42
Дякую бельгійцям,данцям,шведам за надану можливість змити ганьбу гри з Австрією.Респект полякам.
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+2
0
11metrov (Dnepr)
23.06.2021 в 21:41
Очень жаль поляков! Они гораздо более заслуживали выхода в 1/8, чем сборная недоразумений из ДК во главе с еще большим недоразумением! Поляки бились до последней минуты, и им было насрать на недоподготовку физики, ошибки в тактике. Пацаны играли за свою Страну! Надеюсь эту "якобы сборную" вышибут наконец-то в 1/8 и можно будет смотреть нормальный футбол!
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+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.06.2021 в 21:58
Бешенец из бамбаса, судя по тупости? :)
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
23.06.2021 в 22:01
А что,только матч с Австрией важен?Свою роль сыграла победа с Македонией и результативный проиграш Голландии,так что спасибо и нашим за два матча,что не посыпались как словаки.А поляки ,предыдущие сыграли как унылое г...,так,что не надо рассказывать что они больше заслужили,не надо забывать,что наш матч с с голландцами и первый тйм Македония самые зрелищные были или уже память короткая,обьективным надо быть,да наши один матч провалили,будет им наука.
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0
0
Leolion (Alicante)
23.06.2021 в 21:26
Ой ребятки, смотрел я матч и понимал, что полякам не повезло)А нам то ой как повезло, с тем что Македония в группе и это самый слабый соперник, с тем, что другие матчи в нашу пользу сложились.И хотелось бы верить, что это толь подтолкнёт наших ребят на хороший футбол. Те кто раньше был оплотом стабильности в сборной, ныне полное разочарование...Хотя, как многие уже говорят, есть проблемы и с тренерской мыслью.В конце концов, всех с радостной вестью, молимся за наших братьев в следующей раунде!
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+2
0
cucumber (Киев)
23.06.2021 в 21:13
Ну що, граємо з переможцем гр.F?, оскільки 3 місце гр. А грає з переможцем гр.Е на добу раніше, а переможець гр. F грає тільки з командами 3-х місць A/B/C. вася огурцов, который хтів би помилитися і не розумію, чому коменттори кажуть про гру зі шведами?
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0
-1
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okolegko (Київ)
23.06.2021 в 21:19
Тому що так зійшлися зорі. Як ще можна це коментувати? Ми виходимо на переможця групи Е, така турнірна мережа
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+1
0
Benderxxx
23.06.2021 в 21:20
З переможцем F, тільки якщо португальці сильно влетять
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 21:13
Итак друзья.. Мы вышли в 1/8, как одна из четырёх лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Согласно регламента соревнования. И это никакая НЕ ХАЛЯВА. Так шо играем дальше с чистой совестью и со спокойной душой. Далі буде.. Слава Україні! Україна понад усе!
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+2
-2
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okolegko (Київ)
23.06.2021 в 21:23
Власне, саме ХАЛЯВА. Нам подарували цю можливість шведи зі спанцями, за що ми їм маємо сказати велике дякую, а потім драти в усі діри, якщо яєць вистачить
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+3
0
belarus_1978 (Харьков)
23.06.2021 в 21:40
Ты забыл оккупантов, если бы не они и их порванное очко с Данией, не видать Украине футбола.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 21:57
Нам никто ничего не дарував. Шведы бились за свои расклады, испанцы за свои.. Уверен, им, как-то пох на нас было. Так шо нет, не халява. Нам повезло немного это да, но не халява..
0
0
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Artem-south (Херсон)
23.06.2021 в 21:10
Поляки молоды, боролись
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+5
0
pilips111 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:07
Это у Шевченко был такой план) - не выйти на Италию и пройти в плей-офф!))). Шара пришла! Но что дальше? Зинченко срочно снять новые зубы, Малиновскому включить голову, Мыколенку перестать мандражирова. Показать классную игру!
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
23.06.2021 в 22:02
Щодо "геніального плана" Шевченка я писав після програшу австрійцям. Схоже, фарт Блохіна на ЧМ-2006 зараз причепився до Шеви. Так, добре, що ми вийшли не на Італію і не на Іспанію, але Швеція - це тюнінговані та апгрейджені австрійці - більш атлетичні, більш швидкі, більш варіативні в тактиці. Вони зіграли в групі 3 абсолютно різні за тактикою матчі: захисний варіант з Іспанією, економ-режим зі словаками та відкритий обмін ударами з Польщею... Тож якщо Україна буде грати зі Швецією хоча би наполовину так бездарно, як з Австрією, то це буде ще більша ганьба, і на цей раз вже остаточна. Тому я радив би кожному з гравців збірної України серйозно подумати: а чи варто йому взагалі виходити на гру зі шведами, якщо не готовий віддати всі сили заради перемоги. Краще відмовитися самому, ніж потім вигадувати ідіотські виправдання для вболівальників. А поляків навіть шкода. Вони билися достойно, і їхня сьогоднішня гра значно більше заслуговує на прохід далі, ніж наша немічна гра з австрійцями.
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 21:06
Спасибі бельгійцям...данцям...іспанцям і шведам...які нас витягнули за вуха в 1/8...хоча по грі ми не заслужили...але пригадалося...нещодавно в Латвії був чемпіонат світу з хокею. І Канада, яка грала резервним складом теж почала груповий турнір з трьох поразок і ледве виповзла з групи...і то завдяки німцям і норвежцям які виграли свої матчі...як потрібно було канадцям...і у плей-офф це була вже зовсім інша Канада...яка винесла всіх і стала чемпіоном світу)) отака от паралель...
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+4
0
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 21:08
А кім грати будемо? Замордованим "першим" чи "незіграним" другим...
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 21:09
а я шо тобі...тренер?))
0
0
Джин Тоник (R)
23.06.2021 в 21:05
Кто наш соперник в 1/8?
Ответить
0
0
BleiK61 (Київ)
23.06.2021 в 21:09
99,9 що саме шведи і будуть. Якщо проходять 3-ті місця груп A C D F, то 3С грає з 1Е
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+1
0
cucumber (Киев)
23.06.2021 в 21:14
Переможець гр.F.
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0
0
cucumber (Киев)
23.06.2021 в 21:15
Переможець групи F.
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0
0
очстарчер (Одесса)
23.06.2021 в 21:04
Увидел настоящий футбол, который мы любим и по которому скучаем: непрерывные атаки, удары по воротам, проходы, ошибки. А не эту размазню ( владение мячем, передачи ближнему, поперек, назад, вратарю с центра поля и т.д.) , которую демонстрируют большинство команд в последнее время.
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+7
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
23.06.2021 в 21:36
Вот-вот. Как вижу эту трусливую тактику, чуть что - вратарю ( и так раз 30-40 в течение матча), то обидно и противно становится за команду. И такая тактика у наших многих команд, не только в СбУ...
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+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
23.06.2021 в 21:04
Вибачайте сусіди, але українці сьогодні за синьо- жовтих вболівали!!! Дякуємо, Швеція! Надіюсь наші хлопці колись вам віддячать, а на цьому ЧЄ нам більше не буде соромно за їх гру і вони виправдають наші сподівання і надії!
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:09
Подякуй щеки сусидам, яки приймали гру.
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0
-3
Mikes (Харьков-Мюнхен)
23.06.2021 в 21:01
Спасибо шведы! Спасибо испанцы! Вы вытащили нас за уши! Блин. Аж противно. Что в футболе, что в политике. От кого-то зависим. Не субъекты, а объекты. Но всё равно - удачи Украине!
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+11
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.06.2021 в 22:00
При чем тут??? Наши заслужили, не пропустив и забив больше других! Что за бред про вытащили???
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0
-1
ВиктАн
23.06.2021 в 21:01
Жаль даже как то Поляков. Их не в чем упрекнуть. А на счёт ШВЕДОВ, под Полтавой не смогли, а тут респект!!!! Шева дно.
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+7
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
23.06.2021 в 21:00
Наши, вроде бы играют со шведами в 1/8. Если бы была сейчас ничья, то играли бы с Испанией, а это был бы совсем другой коленкор...
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0
0
Algrab (Костопiль)
23.06.2021 в 21:00
Треба цей крутити у запису всій збірній України, щоб бачили, як треба боротися до останнього!!!
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+6
0
avatar
Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 21:00
жовто-сині шведи витягнули нас...жовто-синіх...але нам з такою грою світить небагато...хоча в окремо взятому матчі може бути все...віримо
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+2
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
23.06.2021 в 21:03
ми синьо-жовті
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 21:06
так...)
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.06.2021 в 21:00
....класс!!! Вот он футбол, вот воля к победе! Шведы, черт бы вас побрал!...Учитесь знатоки "прохладительных напитков"...
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+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 20:58
Даааааааааа!!! Я знал! Я верил! Таки шведские братья нам помогли!
Ответить
+3
-1
aleks68
23.06.2021 в 21:01
почаще бейся головой о стену.может поможет
Ответить
+1
-9
avatar
Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 21:02
п н х вышиватник
+4
-2
fanat_football (Херсон)
23.06.2021 в 21:02
Ответить
+1
0
avatar
meffi (Захід)
23.06.2021 в 20:56
Шведи дуже хотіли зіграти з Україною. Буде синьо-жовте дербі.
Ответить
+2
0
MaximSK (Киев)
23.06.2021 в 20:59
Ты уверен?
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
23.06.2021 в 21:02
Саме так, які можуть бути сумніви? Є турнірна мережа, так співпало
+1
0
avatar
meffi (Захід)
23.06.2021 в 21:04
Так, вийшли 3-і місця A, C, D, F. Третє C за такого розкладу виходить на перше Е
0
0
avatar
meffi (Захід)
23.06.2021 в 21:05
Якби тут була нічия, виходили б на іспанців.
+1
0
Лекарь (село Дарница)
23.06.2021 в 21:15
Шведы отблагодарили за прием на Евро 2012 и желают взять реванш за те же 2012
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
23.06.2021 в 20:56
Украина в 1/8 финала!!! Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества! Я имею ввиду бельгийцев, датчан, шведов, всех тех кто ковал наш выход в плей-офф.
Ответить
+13
-1
Damien (Kyiv)
23.06.2021 в 20:57
Испанию забыл))
Ответить
+4
0
Mexxxxx (Просяная)
23.06.2021 в 21:01
Нет ну да, но они должны были. Хотя можно и финнов вспомнить, которые только 0:1 россииянам проиграли, та много кто бился на этом чемпе, чтоб расклады кому-то подарить.
+2
0
shsp (Кировоград)
23.06.2021 в 21:00
комент просто в яблочко ни чего не добавить!)
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
23.06.2021 в 21:01
Ответить
+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
23.06.2021 в 21:06
На разі вони більше зробили для нас, ніж ми самі ((( Один виграш в македонців маловато... чекали більшого! Але є шанс виправитись!
Ответить
+3
0
gurik (Запорожье)
23.06.2021 в 21:08
Не смог удержаться и взял выставил это на Фейсбуке...
Ответить
+2
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.