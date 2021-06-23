Швеция - Польша 3:2. Две пачки валидола, пожалуйста

Чемпионат Европы-2020

Группа E, третий тур

"Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Исторический матч! Однако не для участников этого поединка, а для сборной Украины. Благодаря победе шведов подопечные Шевченко впервые в истории квалифицировались в плей-офф Чемпионата Европы.

Шведы начали помогать своим "сине-желтым" футбольным братьям по форме уже на второй минуте. Поляки провалили центр поля, Исак ворвался в линии штрафной и упал. Смешным было то, что нападающий сам того не осознавая прокинул пяткой мяч на ход Форсбергу, который открыл счет во встрече. Второй в истории самый быстрый гол на Евро после взятия ворот россиянина Кириченко в 2004 году против Греции. 81 секунда против 65.

81 - Scored after just 81 seconds, Emil Forsberg's opener for Sweden against Poland is the second-fastest goal ever scored from the start of a European Championship match, after Dmitry Kirichenko for Russia v Greece in 2004 (65 seconds). Quickfire. pic.twitter.com/NTTGBBbnwp — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

Подопечные Соузы вообще не бывали в атаке первых 17 минут поединка. А потом... Левандовский упустил безумный шанс отличиться. Сначала нападающий после подачи углового пробил головой в перекладину, а на добивании сам же перед почти пустыми воротами снова попал в верхней каркас ворот!

???????? Lewandowski reacts quickest after his thumping header hits the crossbar, but diverts the rebound onto the woodwork again!#EURO2020 https://t.co/803POOXufV pic.twitter.com/beliXVjzw2 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

В начале второго тайма "кадра" гораздо больше хотела отличиться, однако скандинавы сделали это сами. Свеженький Кулусевски пробег весь правый фланг, сместился в центр и покатил на свободного Форсберга, который в касание попал точно в правую лунку ворот. Красивая атака, хороший результат.

Пока "сине-желтые" (и Украина, и Швеция) радовались, за дело взялись польские лидеры. Уже через две минуты после гола Форсберга отрыв в счете был уменьшен. Зелинский отдал вертикальную передачу низом на Левандовського, тот сделал два шага в центр и пробил точно в девятку ворот Ольсена. Класс, класс и еще раз класс!

What. A. Goal!



???????? Lewandowski – a man for a big occasion - curls in a terrific strike ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/VRPARJlCOO — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

На 84-й минуте тот же Левандовски заставил болельщиков сборной Украины доставать вчерашние запасы валидола. Роберт принял передачу от Франковского в штрафной и сразу же переиграл Ольсена.

???????? Robert Lewandowski keeps Poland's round of 16 hopes alive ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/MBqDB4R6gF — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

У шведов уже после первого пропущенного тряслись коленки. Неважно подопечные Андерссона выглядели в защите. Однако атака летала на всех крыльях. Опять же тот Кулусевски стал автором ассиста, отдав в контратаке пас налево на свободного Клаэссона, который сделал счет 3:2 на 90+4 минуте. Сборная Польши бросила все силы вперед, и позади оставались зоны, чем скандинавы и воспользовались.

Благодаря трем очкам Швеция завершает групповой этап Евро-2020 на первом месте и впервые в своей истории шагает в плей-офф турнира. Впереди в 1/8 финала на 99% как раз сборная Украины. А поляки? В общем - провалились с одним очком в активе. Но, согласитесь, с каждым матчем подопечные Соузы выглядели все лучше и лучше, и точно не заслужили далеко не почетного последнего места в квартете.

Группа E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Швеция 3 2 1 0 4-2 7 2 Испания 3 1 2 0 6-1 5 3 Словакия 3 1 0 2 2-7 3 4 Польша 3 0 1 2 4-6 1

Швеция - Польша 3:2 (1:0)

Голы: Форсберг 2, 59, Клаессон 90+4 - Левандовски 61, 84

Швеция: Ольсен - Лустиг (Крафт 68), Линделёфа, Даниельсон, Аугустинссон - Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг (Клаэссон 78) - Куайсон (Кулусевски 55), Исак (Берг 68)

Польша: Щенсны - Берешиньский, Глик, Беднарек - Юзвяк (Сверчек 61), Крыховяк (Плахета 79), Клих (Козловский 73), Пухач (Франковский 46) - Свидерский, Зелинский - Левандовски

Предупреждения: Даниельсон 10 - Крыховяк 74, Глик 83