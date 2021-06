Швеция - Польша 3:2. Две пачки валидола, пожалуйста

Чемпионат Европы-2020

Группа E, третий тур

"Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Исторический матч! Однако не для участников этого поединка, а для сборной Украины. Благодаря победе шведов подопечные Шевченко впервые в истории квалифицировались в плей-офф Чемпионата Европы.

Шведы начали помогать своим "сине-желтым" футбольным братьям по форме уже на второй минуте. Поляки провалили центр поля, Исак ворвался в линии штрафной и упал. Смешным было то, что нападающий сам того не осознавая прокинул пяткой мяч на ход Форсбергу, который открыл счет во встрече. Второй в истории самый быстрый гол на Евро после взятия ворот россиянина Кириченко в 2004 году против Греции. 81 секунда против 65.

81 - Scored after just 81 seconds, Emil Forsberg's opener for Sweden against Poland is the second-fastest goal ever scored from the start of a European Championship match, after Dmitry Kirichenko for Russia v Greece in 2004 (65 seconds). Quickfire. pic.twitter.com/NTTGBBbnwp