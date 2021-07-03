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  3. Украина - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ЕВРО-2020
(13 голосов)

Соперник быстро открыл счет

Украина - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче четвертьфинала Евро-2020 Украина играет против Англии.

Читайте такжеУкраина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021

Евро-2020, 1/4 финала
Украина - Англия 0:4
Гол: Кейн 4, 50, Магуайр 46, Хендерсон 60

Гол Хендерсона

Гол Кейна

Гол Магуайра

Лучшие моменты первого тайма

Гол Кейна

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В статье: Украина Англия Гарри Кейн
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Комментарии (148)
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Gregor (Тернопіль)
03.07.2021 в 23:55
шева підморгує Саутгейту: я ж казав що все буде добре, а Ти чогось переживав
Ответить
0
0
avatar
dimonxman again (London)
03.07.2021 в 23:53
Судья подсудил Англичанам. Вот не дал провести тройную замену. Ща бы как вышли 3 свежих игрока, порвали б англиков забив 5 голов за 7 секунд... Судью на мыло, Футболистов в жделтых футболках в топ! На Мальдивы за счет неньки, заслужили!
Ответить
+3
0
Термит (Киев)
03.07.2021 в 23:55
Да, надо было в синих играть. В синих мы дважды по 2 гола забивали. Кто там статистику в сборной ведет? Почему не учли?
Ответить
0
0
Термит (Киев)
03.07.2021 в 23:53
В атаке - сплошной суходроч, нет мысли...
Ответить
+2
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
03.07.2021 в 23:52
Украина - Англия сегодня это Шахтер - Боруссия М.
Ответить
0
0
avatar
shat (киев)
03.07.2021 в 23:52
чтоб ты сдох заика е..ный , тупой недотренер , не дал сыграть никому , кроме блатных , чмо
Ответить
+2
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
03.07.2021 в 23:51
Украина - Англия сегодня это Боруссия М - Шахтер .
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
03.07.2021 в 23:51
Молодцы!!!! Как не старались больше 4 голов пропустить не смогли ...
Ответить
+4
0
Rosanero (palermo)
03.07.2021 в 23:50
Коментатор, ми програєм 4:0 але ми не розклеїлись
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:50
ахахах. Классно 3 замены сделал Шевченко под конец матча. Браво)
Ответить
+2
0
Не дармоед (Запорожье)
03.07.2021 в 23:52
Так не успел)
Ответить
+1
0
Gregor (Тернопіль)
03.07.2021 в 23:53
він на додатковий час тримав
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:50
Дали малышам мячик покатать... а то уж, как-то совсем неудобно с украинцами получилось.
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 23:49
Схеми пазіка це ганьба для футболу. Його тепер навіть в УПЛ не візьмуть. Павелківський холуй.
Ответить
+2
0
Footballers (Умань)
03.07.2021 в 23:49
Турбо злив матчу за 3хвилини.Жони ждут в кабаках-сейчас праздновать будут.
Ответить
+3
-1
RomI1987
03.07.2021 в 23:48
Найбільше дивують коментатори. "Наша збірна не розклеїлась, молодці, видно бажання". Молодці, що пропустили тільки чотири? Невже не можна не говорити оцього всього. Ну нема за що хвалити команду у грі - просто мовчіть.
Ответить
+5
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:51
этот комментатор там один картавый упоротый он просто конченный несет всякую фигню
Ответить
0
0
avatar
dimonxman again (London)
03.07.2021 в 23:56
Ты подожди, он в конце еще залепил - і все одно ми пишаємося нашою збірною...
Ответить
0
0
Gregor (Тернопіль)
03.07.2021 в 23:47
у 2006 році на чемпіонаті світу, коли СБУ грала з Італією коментатор казав: наші програють, але програють впевнено. Нічо не змінилось.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:52
Так тогда реально моментов была куча. А сейчас что? Пару полумоментов?
Ответить
+1
0
MAXIMKA7 (львов)
03.07.2021 в 23:47
Дивно але факт, всі команди , які з нами грали показують свій найкращий футбол, рекорди ставлять, це про щось говорить ...
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 23:45
Колись Тотенхем усі 5 голів Динамо Тбілісі забив головою.
Ответить
0
0
avatar
FCLviv (Львів)
03.07.2021 в 23:45
це ганьба!
Ответить
+4
0
avatar
Американец 2000
03.07.2021 в 23:45
ШЕВА - П - РАС (((((((((((((((((((((((((
Ответить
+5
0
avatar
Artem-south (Херсон)
03.07.2021 в 23:43
Ярмоленко даже мяч обработать не может))) ска позорище. Его ещё а первом тайме менять надо было, пижона
Ответить
+4
-5
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 23:44
Ты Ярмолу не трогай - он один из немногих, кто играет.
Ответить
+3
-3
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:49
он играет иногда только со всякими днищами типа шведов
+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:43
Я казав шо наші продують.
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:43
Рано или поздно гнойник лопается. Карточный домик рушится.
Ответить
+6
-2
Термит (Киев)
03.07.2021 в 23:43
Шева пойдет в отставку?
Ответить
+3
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:44
шева мог уйти в милан если бы не так позорно слили а теперь хрен знает куда
Ответить
+1
0
Karamba911 (Львів)
03.07.2021 в 23:42
Фортуна, сьогодні каже до СБУ: нє ну хватить пацани, сьогодні попробуйте якось самі!
Ответить
+3
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
03.07.2021 в 23:42
Второй гол - там собственно и фола не было ищ того повтора что я увидел
Ответить
+1
0
avatar
dimonxman again (London)
03.07.2021 в 23:42
Побуду как я кеоментатором немного.72 минута, счет 4:0 в пользу Англии. Мяч у украинцев возле их штрафной. Англичане прессенгуют. 11 игроков в желтой форме и 8 в белой. Интересно, какой счет? Ой, 4:0 в пользу Англии, не наоборот. 76 минута. Желтые гуляют по полу, Англичане бегают. Простите, а когда, собственно, начнется матч? 11 футболистов и 11 непонятных человек в желтых футболках вышли на поле, погулять. 77 минута - о Боже, дождались, какие-то люди в желтой футболке дали пас вперед после 137-го паса назад. А где же игроки сборной Украины? Когда эти калеки уже уйдут с поля, чтоб наши сыграли? Похоже не в этот раз.... Ну да ладно, зато бабы всей аравой приехали на Рим посмотреть. Семья ведь главное!
Ответить
+5
0
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 23:42
Где замены, Шева?
Ответить
+3
0
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:41
Он Ярема в пусті ворота не влучив а ще 25 тис. лямов коштує.
Ответить
+3
0
Gregor (Тернопіль)
03.07.2021 в 23:41
Чи буде Довбику достатньо 10 хвилин, щоб забити 4 голи.
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 23:40
Эээээ игра мне понравилась ээээээ.
Ответить
+2
-1
Ганьба
03.07.2021 в 23:40
Матвиенко - козел матча!
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 23:41
Вівці.
Ответить
0
-1
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 23:39
Никто не открывается все стоят на месте. Статисты, б...ь.
Ответить
+4
0
avatar
Американец 2000
03.07.2021 в 23:38
Шева п - с ты можешь хоть одного не динамовца кривоногова выпустить у р о д ????
Ответить
+6
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:45
может дохлого бразильца из шахтера
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:37
Де яйця сбу, де?
Ответить
+3
-1
avatar
dimonxman again (London)
03.07.2021 в 23:43
Ответить в рифму? Бабы приехали, где еще яйца могут быть? :)))
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.07.2021 в 23:36
еще раз повторюсь: шева - не тренер, павелка - не глава федерации, а топ-агента шаблия в футбольной стране даже отправлять факсы не доверили бы. пожинаем плоды
Ответить
+4
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:36
теперь понятно почему Ярмолу поперли из Боруссии а потом и с Вестхема
Ответить
+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
03.07.2021 в 23:39
Ярмола тащил команду, как мог, во всех матчах, ты походу недавно на футбол со спортивной ходьбы перешел
Ответить
+4
-2
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:46
ты посмотри СКОЛЬКО ОН ПОРЕТ И КОСЯЧИТ а в отбор не бежит и его хватет на 40 минут
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:42
У вестхлам
Ответить
0
0
MAXIMKA7 (львов)
03.07.2021 в 23:35
Нажаль це наш реальний рівень. Повністю статичний ( стоячий) футбол на протязі всього Євро, плюс незрозумілі рішення нашого тренера.
Ответить
+8
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 23:35
Тренерська робота пазіка у всій красі. Україна має це побачити. Йолоп.
Ответить
+4
-3
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:34
это тренерский провал 100% - загнали наших калек на тренировках
Ответить
+9
-2
chicago (chicago)
03.07.2021 в 23:34
Шева дай молодим побігати,всеодно вже програли
Ответить
+5
0
avatar
Американец 2000
03.07.2021 в 23:40
Каких молодых ??? Надо ж динамовских продавать (((((
Ответить
+3
0
Термит (Киев)
03.07.2021 в 23:33
Англия на расслабоне, а у наших совсем характера нет...
Ответить
+7
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.07.2021 в 23:33
Безхребетні
Ответить
+4
-1
Не дармоед (Запорожье)
03.07.2021 в 23:33
Что интересно, выходят на поле крестятся,молятся,руки,ноги ,поле целуют,как это все поможет если ноги кривые)
Ответить
+3
-1
Ганьба
03.07.2021 в 23:41
Лучше и не скажешь!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:32
Англы уже просто издеваются..
Ответить
+4
-2
avatar
dimonxman again (London)
03.07.2021 в 23:44
Дк они еще до матча издевались, если ты не заметил
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 23:32
И все-таки этот чемп - это скорее провал чем успех. Один сыгранный нормально тайм + 15 минутка со шведами. И дикий фарт. Печально что Павелко и Шева себе за него медальки повесят.
Ответить
+8
0
Spivak63
03.07.2021 в 23:29
Нас трахнули , плять и как! Можно проиграть но это уже Ямайка!
Ответить
+7
-4
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:31
тебя трахнули - ты же писал недавно что хорошо играют))
Ответить
+1
-6
Spivak63
03.07.2021 в 23:33
Я хозяин своих слов забираю обратно! И тебя барана трахнули ты до сих пор не понял?
+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
03.07.2021 в 23:28
Зовсім без характеру. Ніби й вийшли в чвертьфінал, але два провальних матчі з п'яти - трохи забагато.
Ответить
+6
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
03.07.2021 в 23:28
Залетает все....тупо все залетает. Вспомнил Бразилия - Германия 7:1 где у фрицов даже от ветра мяч закатывался в ворота
Ответить
+4
0
urik (Кривой Рог)
03.07.2021 в 23:28
Скорей бы это закончилось... Стыдно
Ответить
+9
0
Не дармоед (Запорожье)
03.07.2021 в 23:27
Секса не будет, произошло изнасилование.
Ответить
+6
-3
avatar
sanya-78 (Днiпро)
03.07.2021 в 23:27
Как нам и обещали....5-0 или6-0
Ответить
+4
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:27
комментаторы на тк Украина не фартовые - особенно картавый - несет всякую чушь
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+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
03.07.2021 в 23:37
Комментаторы ужасные...но они не влияют на игривые качества и подготовку игроков сборной Украины и талантище Шевы ...
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 23:27
Все стає на своє місце... але найбільше прикро - так беззубо... на фоні всіх попередніх поєдинків, де другі (теж нефаворити) бились за результат... навіть вдесятьох... тепер всі, хто бачив перспективу в цій збірній, в цьому тренері, хваліть її і далі... 4:0... та випусти вже того Безуса... і так гірше нема куда...
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+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
03.07.2021 в 23:39
Є... Тимчіка можна випустити...
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
03.07.2021 в 23:27
Люди ні підкатів ні боротьби,Кварцяного на вас нема
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 23:26
Рік тому зіграли би значно краще.
Ответить
+2
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:26
1к1, шо будет 5-0
Ответить
+1
-2
Скажений Заєць (Вінниця)
03.07.2021 в 23:25
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:25
все голы головой из ВРАТАРСКОЙ - позор ау тренеры !
Ответить
+4
0
Беовульф (Одесса)
03.07.2021 в 23:33
Так вратарь же не выходит - почему бы и не забивать.
Ответить
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:24
Ё.банный стыд...
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:24
Один из первых матчей плей-офф, где игра была сделано в одну сторону без сопротивления.
Ответить
+9
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 23:25
Единственный.
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 23:27
Данія Уельс
0
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:23
оборона ПИПЕЦ УЖАС !
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+5
0
avatar
FCLviv (Львів)
03.07.2021 в 23:23
Ганьба на весь світ!
Ответить
+3
0
avatar
sanya-78 (Днiпро)
03.07.2021 в 23:30
Команда України сьогодні *Вівці*
Ответить
+4
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:22
а вот это уже ПОЗОР
Ответить
+7
-1
avatar
FCLviv (Львів)
03.07.2021 в 23:22
здохляки обіс........рані................ З Швецією була випадковість. Це ганьба!
Ответить
+2
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 23:20
Не знаю, що там бачить Шевченко... але... проти Англії, щоб не зганьбитись на цьому ЄВРО, треба боротись і битись на полі на кожному клаптику... багато хто так і б'ється... але поспотерігав за тим хлопчиком під номером 10 ??? Він, що, не розуміє, де грає, проти кого, за кого??? Всі паси назад, ні одного гострого паса... практично не відкривається, не пропонує себе - чи не виходить на пас... так легенько, трусить трусцою... про відбори вже мовчу... як і гра в обороні (привіт, перший гол)... це гравець тієї суперзбірної, яка має всіх здивувати?.. боюсь, що з такими Шапаренками і тренерами, які цього не бачать, нас може чекати сумний рекорд на цьому ЄВРО...
Ответить
+6
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:22
да как ты будешь биться если Матвиенко сам себе привозит голы стоит и смотрит как англичанин забивает мяч головой
Ответить
+4
-2
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 23:32
Він собі сам не привозить... привозять ті, що два паси до купи в центрі не можуть зв'язати... навіть поборотись... а ходити пішки і грати назад на захисників... але з 10-ю на спині??? а тренер тупо на то дивиться?..
+1
-2
avatar
dimonxman again (London)
03.07.2021 в 23:48
с 10-й игроков ты имел ввиду? Хочу поспорить с тобой. Яремчук и Ярмола хоть как-то тужаться, остальные штаны загадили еще до начала игры
0
0
chicago (chicago)
03.07.2021 в 23:19
Сидор тормоз.Ходить пішки по полю.
Ответить
+7
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:19
Говорил же в анонсе, шо шансов у сбу никаких.
Ответить
+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
03.07.2021 в 23:18
Сидорчук якиїсь заторможений.
Ответить
+7
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 23:19
А он был другой когда-то?
Ответить
+5
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:18
наши переляканные потому что дохлые - нет выносливости нет скорости и мозги у них плавятся
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:17
Бараны! Как начали бесславно чемпионат, так позорно и закончили. Вина Матвиенко во всех голах. Этому чмошнику не место в сборной, как и большей половине недоигроков. Как интересно было смотреть все игры с другими сборными, а на эту смотришь и суучаешь, аж противно. Опять пасы назад... Позорные лэвы, домой.
Ответить
+4
-2
Не дармоед (Запорожье)
03.07.2021 в 23:16
Не стоило выходить из группы, все бы всё давно забыли , а так позор на весь мир,да ещё без игры ,да ещё и с крупным счетом(
Ответить
+1
-2
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:20
из группы выходить всегда стоит мы же не рашка какая то
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:16
наши игроки не умеют играть в обороне в отборе вообще - это какой то пердив и Шевченко разочеровывает
Ответить
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
03.07.2021 в 23:16
Лягайте люди спати,воно того не варте.
Ответить
+3
-1
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:16
Не довго музика іграла не довго полька танцювала.
Ответить
+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 23:15
Короче, 1/4 не наше место. По моему так позорно на этом чемпе еще никто не влетал.
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:17
Не может всегда везти.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
03.07.2021 в 23:45
Не в везении дело... нет характера, желания, мыслей и сил ... увы.
0
0
vorofan (Житомир)
03.07.2021 в 23:14
да блін поміняйте цих дегенеративних яремчука і сидора
Ответить
+2
-1
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:19
на кого ???
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
03.07.2021 в 23:46
Уже пофигу. На Довбыка и Степу например...
+1
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:13
Матвиенко обосрался и сплавил команду - так тупо отдавать матч
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:15
Матвиенко - этот то кого хотел Арсенал типо купить. Для АПЛ. Да-да
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+3
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 23:17
45 млн.))))
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-3
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FCLviv (Львів)
03.07.2021 в 23:13
матвієнко найгірший...
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Cтепний воїн (Дике поле)
03.07.2021 в 23:13
обновляйте сразу на 4 гол, он будет(((
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+2
0
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FCLviv (Львів)
03.07.2021 в 23:12
перестрашені ло...хи.....
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 23:11
Вонючий матвієнко усі три голи привіз
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-2
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:13
шо, вже третій?
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0
-2
Камонплей
03.07.2021 в 23:11
Сидорчук найкращий футболіст планети.
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-1
MU777777 (Дергачи)
03.07.2021 в 23:11
Не успевают обновлять банки
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:07
Интересно, как Шевченко мотивирует игроков, что они плывут с первых минут начала таймов?
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+6
-1
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Banderas (Львов)
03.07.2021 в 23:05
не так все плохо,однако
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+1
-4
MU777777 (Дергачи)
03.07.2021 в 23:14
Просто шикарно
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+2
0
Spivak63
03.07.2021 в 23:03
Ну после воплей фсё пропало! Наши играют не хуже чем все остальные сыгравшие с Англией до нас . Не пропустить второй до минуты так 75 й , а там можно и побадаться изо всех сил , если минимально так и проиграют это не позор . Не закрылись не поставили автобус ,стараются контратаковать с ударами уже нормально.
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0
-5
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:07
уже пропустили.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:08
шо уже?
+2
-2
cdboss1 (пофиг)
03.07.2021 в 23:08
Все вже ВСРАЛИСЯ !!!!
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+3
0
Veminal (Киев)
03.07.2021 в 23:14
Spivak63 ты идиот?
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0
-1
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Cтепний воїн (Дике поле)
03.07.2021 в 23:00
перепуганые, дохлые девченки.
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+4
-3
royalstas (Вінниця)
03.07.2021 в 22:57
Мда здавалось би досвідчений захисник Кривцов а біжить хрен знає куди....
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+2
0
Камонплей
03.07.2021 в 23:11
який в нього досвід? сидіння на банці7
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0
0
pilips111 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:19
Кривцов - калич ещё тот, сразу понял, что хана сборной в этой игре и слился, типа травма. Лошара
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0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 22:56
И опять все перепуганные, нет той уверенности, которая в прошлом году была. Один тайм, против Македонии уверенно отыграли, остальное мандраж сплошной.
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Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:01
а какая уверенность была в прошлом году?
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:02
Да. Переляканые не то слово.
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:04
Вхусоред почему-то считает что Шапаренко один из лучших игроков в составе по состоянию на сейчас
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-1
Romeo1990ish (Червоноград)
03.07.2021 в 22:56
З виходом Циганкова проснулися, але стрьомно коли обрізаються і перепасовуються на своїй половині. Англійці дуже швидкі, перехопить умовний Стерлінг таку перепасовку, його недоженеш навіть під допігом))
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0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 22:53
Слабовато пока. Со стороны выглядит, что не доигрываем в полумоментах. Не понятно что это? У анличан желания больше в стык идти или техника. Особенно несколько раз резануло глаз на Шапаренко.
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0
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 22:59
Да Шапарь просто бездарь, вот и всё. Шо вы от него хотите? Мальчик играет по блату в сбу. Да и в Динамо тоже..
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-1
Spivak63
03.07.2021 в 23:06
А тебя по блату в дурку оформили?
0
0
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:11
Конечно. У нас в Украине всё по блату. В палате с самим Бабеком лежал. Кстати, уже два года, как выпустили.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:18
Вхусоред почему-то считает что Шапаренко один из лучших игроков в составе по состоянию на сейчас 
0
0
pilips111 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:21
Это не мальчик а девочка, просто постригся под мальчика
0
0
rivnenskyi (Рівне)
03.07.2021 в 22:52
Якщо чесно, то грають не так вже і погано. Не пропустили б на 4, пропустили б на 20 чи 40 - Англія, як відчувається, має серйозний запас.
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+6
-2
royalstas (Вінниця)
03.07.2021 в 22:59
Так то воно так але не безгрішна Англія по першому таймі ми не повинні були програвати.....але......
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 22:49
Тупа помилка захистника. І куди він змистився?
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+4
0
cdboss1 (пофиг)
03.07.2021 в 22:25
всі якісь зушугані мяч зупинити не можуть
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 22:20
Кривцов тупий, Кейна про..бав.
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+5
-1


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.