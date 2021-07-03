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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2020. Украина - Англия 0:4. Учитесь играть головой

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Бесславный конец чемпионата Европы для сине-желтых 

Евро-2020. Украина - Англия 0:4. Учитесь играть головой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

За 60 минут игры с Украиной сборная Англия забила столько же голов, сколько в четырех предыдущих матчах на Евро-2020. От “трех львов” ждали зрелища и результативности – и, к сожалению, под каток попала наша национальная сборная. Украина рано пропустила и Англия могла развивать преимущество. Конец первого тайма был за “сине-желтым” и казалось, что небольшой повод для оптимизма есть. Однако первые четыре минуты второго тайма разбили все надежды. Украина проиграла Англии с разгромным счетом и покидает Евро.

Евро-2020, 1/4 финала. 3 июля 2021. Рим, “Олимпико”

Украина – Англия 0:4

Голы: Кейн 4, Магуайр 46, Кейн 50, Хендерсон 63

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков 35), Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук (Макаренко 64), Зинченко – Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд – Уокер (Триппьер 64), Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс (Беллингем 57), Райс (Хендерсон 57) – Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд 65) – Кейн (Калверт-Льюин 73)

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Комментарии (63)
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Sandra777 (Львів)
03.07.2021 в 23:58
Шевченко не тренер
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0
0
grassion (Харьков)
03.07.2021 в 23:57
Позор...
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0
0
ratio (Дн-жинск)
03.07.2021 в 23:57
Все закономерно. Разный класс и уровень. Можно рассказывать как русские после чм , что попали в 8ку . А можно акцентировать внимание на качестве игры. Какой дорогой пойдете товарищи Павелки и иже с ними ?
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0
0
belarus_1978 (Киев)
03.07.2021 в 23:57
Англия сильнее заменами, а наши просто реально еле вышли на поле, мы и так молодцы.
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0
0
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
03.07.2021 в 23:57
Бущана жалко. Тащил весь Евро. Защита - мусорка
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
03.07.2021 в 23:57
Тест
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+1
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.07.2021 в 23:56
Выше головы не прыгнешь....
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
03.07.2021 в 23:56
В мене не було жодних ілюзій ще перед матчем. Правда, думав, що буде 0:2. Менше з тим. 1/4 — доволі непоганий результат. Більше особливо і нічого сказати. Англія очевидно сильніша.
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+1
0
2012futbol2012 (Бучач)
03.07.2021 в 23:56
Нажаль як показав матч ми ВИПАДКОВІ ПАСАЖИРИ на цьому рейсі 1/4
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+1
-1
vukic (Odessa)
03.07.2021 в 23:56
А де ж схвальні оди після рагуль гри з шведами? 5 матчів на євро і з них лише перший тайм з Македонією було приємно дивитись, все інше муки гравців на полі і муки дивитись на них через екран. Нарешті поклали на місце відверто слабку команду котрій досі дивовижно щастило.
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0
-2
Mikes (Харьков-Мюнхен)
03.07.2021 в 23:56
Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет...
Ответить
+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 23:56
Тот случай когда завидуешь шведам, македонцам и даже мосувабадцам, что они свой позор уже пережили.... Безъяйцевые близнецы. И все-таки этот чемп - это скорее провал чем успех. Один сыгранный нормально тайм + 15 минутка со шведами. И дикий фарт. Печально что Павелко и Шева себе за него медальки повесят.
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+2
-1
Ol-g (Одесса)
03.07.2021 в 23:56
Выяснилось, был ли прав Маркевич, когда говорил, что перспективы нет. Кого там тренировать?
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:56
Спочатку треба ногами навчитися а потім уже і на голові переходить.
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
03.07.2021 в 23:55
Самое обидное в этой игре за пацанов, которые не вышли на поле. Простояли 4 минуты у кромки поля, а наши катали мяч. Не могли выбить в аут что ли?
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.07.2021 в 23:57
А как по мне им повезло - не участвовали в позоре.
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 23:55
"— Какой-то у тебя странный смех. — Нормальный идиотский смех." (с)
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0
-1
Nick_R3 (Новороссийск)
03.07.2021 в 23:55
England forever!!!
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0
0
MaximSK (Киев)
03.07.2021 в 23:55
Шеву пора в отставку и матч показал что у нас нету обороны, как детей раскатали во втором тайме. Простой навес с углового и стандарта, это как пенальти в наши ворота. Где наши учились играть головой?А в атаке, столько стараний и даже до удара не могут довести дело. Хочу чтобы Шева срочно ушел в отставку.
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+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.07.2021 в 23:55
Дякую хлопцям! СЛАВА УКРАЇНІ!
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+1
-6
avatar
c99baf (Харьков)
03.07.2021 в 23:55
А шо скажет пан "Зе" ?
Ответить
+1
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
03.07.2021 в 23:55
...Ніщіта! Матч закінчився на 3 хвилині....Хоча Шеві і його макаронному стаффу все одно, адже на нього чекають Мілан, Челсі, Реал!
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+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 23:55
В мене тільки одне питання: чому не випустив Довбика??? Невже він не заслужив грати більш ніж 3хвилини, які йому з барського плеча Шева хотів дати??? Те саме і остальних стосується хлопців, які так і не встигли вийшли... ((((
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+3
0
avatar
c99baf (Харьков)
03.07.2021 в 23:57
Он же не с дЫнамы...
Ответить
0
0
MU777777 (Дергачи)
03.07.2021 в 23:54
Шевченко то сам из Англии..)) живёт там..и переживает за страну! Из далека!
Ответить
+3
0
avatar
Nelviv`yanyn (Малоросc)
03.07.2021 в 23:54
Какой уровень жизни, такой и уровень футбола. И так прыгнули выше головы.
Ответить
+2
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
03.07.2021 в 23:56
если у тебя низкий уровень жизни, кинь свою карту, насыплю тебе на мивину
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:54
Мука закінчилась сушіть весла.
Ответить
+3
-1
efim423 (odessa)
03.07.2021 в 23:54
у циганкова и миколенко пасы только назад , игроки не понимают тренера и тренер не понимает игроков.
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0
-2
Ol-g (Одесса)
03.07.2021 в 23:54
Дамы и господа, вы знаете, что высший свет считает футбол игрой для плебса и или не интересуется спортом, или в крайнем случае посматривает гольф?
Ответить
0
-3
a-suhoff (Luhansk)
03.07.2021 в 23:54
мальчики в трусиках)))
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
03.07.2021 в 23:54
как я уже писал, все закономерно. Сборная страны, в которой глава федерации - аферист, тренер - его кум-дилетант, а главный футбольный агент - аферист-гопник, держащий футболистов на правах крепостных, может продвинуться на больших турнирах только за счет фарта. И футболисты здесь, по большому счету, ни при чем
Ответить
+1
0
avatar
Nelviv`yanyn (Малоросc)
03.07.2021 в 23:56
Топ комент.
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:54
Достойно обосрались.
Ответить
+4
-3
avatar
meffi (Захід)
03.07.2021 в 23:53
Ой
Ответить
+1
0
kukarekin (Одесса)
03.07.2021 в 23:53
Гаси волков!
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:53
Шевченко іди будь ласка собі у милан.
Ответить
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
03.07.2021 в 23:55
кем его в Милан примут, помощником тренера дубля. это частный клуб, там кумовство не в почете, совет директоров не даст
Ответить
0
0
chicago (chicago)
03.07.2021 в 23:53
Шева-боягуз.Одна тільки заміна.Чому не дати молодим пограти.
Ответить
+3
-2
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 23:55
А что бы поменял Судаков и Тимчик?5 голов забили бы?Пускай будут на лавочке
Ответить
0
-2
Fishing 555 (Rivne)
03.07.2021 в 23:56
Боявся щоб більше не забили
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 23:53
Опозорились на весь мир.Полный позор.Зачем выходили?Фу
Ответить
+4
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.07.2021 в 23:54
Опозорилась парашка.
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+2
-3
Зритель (Харьков)
03.07.2021 в 23:53
Игра показала, что периодические влёты топ-командам с разницей 4+ - это наш реальный уровень.
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 23:53
Пазік, накуй з пляжу. І павелку з собою.
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+4
-3
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Artem-south (Херсон)
03.07.2021 в 23:53
Хочу вкратце написать в защиту сборной: я не верил, что мы выиграем у Англии, проигрыш был ожидаем. Когда Довбик забил на фактически 130-й минуте за считанные секунды до конца - я простил все предыдущие ошибки и заочно простил возможный проигрыш от Англии. Сборная впервые добилась четверть-финала, и там счет даже не 7-1, когда Германия уничтожила Бразилию. Счёт неприятный, но мы должны благодарить нашу сборную за историческое достижение (хотя не забываем, что критиковать их тоже надо). Спасибо, сборная Украины, за потрясающие эмоции, которые я получил на этом Евро. Слава Украине!
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+3
-4
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Artem-south (Херсон)
03.07.2021 в 23:55
минусуйте на здоровье, у меня тоже накопился хейт, но я помню радость от многих моментов, а вы нет.
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+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
03.07.2021 в 23:57
Artem-south
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:53
Конченые позорники.
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+2
-2
Ol-g (Одесса)
03.07.2021 в 23:53
Безнадійний рівень якості надовго.
Ответить
+3
-1
kukarekin (Одесса)
03.07.2021 в 23:53
Гаст волков!
Ответить
0
-1
Alex DI (Харьков)
03.07.2021 в 23:52
Слизняки и Шева , где замены? Ну хоть гол один, шмаркли
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+4
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
03.07.2021 в 23:52
В Шеви був хитрий план,підсилити гру на 90 хв,але Брих не дав.
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+5
-1
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Барселиниус (землянин)
03.07.2021 в 23:55
Ответить
0
-1
Спецдоктор (Днепр)
03.07.2021 в 23:56
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
03.07.2021 в 23:52
Странное чувство... Вроде 1/8, но ощущение полного провала и беспомощности команды..
Ответить
+3
-2
Спецдоктор (Днепр)
03.07.2021 в 23:57
1/4
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
03.07.2021 в 23:52
Гениально, на 87 мин сообразить замены, ребята простояли 3мин и не вышли. Давай Шева, спасибо, досвиданье.
Ответить
+9
-1
belarus_1978 (Киев)
03.07.2021 в 23:53
Единственное что в этом матче непонятно.Видно было что Ярмола и Яремчук свое отыграли.
Ответить
+3
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.07.2021 в 23:52
Сподіваюсь Андрюшка Шевченко останній матч у збірній
Ответить
+9
-2
belarus_1978 (Киев)
03.07.2021 в 23:51
Да все нормально, единственное Шева не дал игрокам поиграть, Англия делает 5 замен, Шева не делает замен. Очень некрасиво не дать поиграть Соболю и Довбику.
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+8
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.07.2021 в 23:51
Безхребетні
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+6
-1
pilips111 (Чернигов)
03.07.2021 в 23:54
Лэвы
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+1
-1


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