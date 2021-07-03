Евро-2020. Украина - Англия 0:4. Учитесь играть головой

Хочу вкратце написать в защиту сборной: я не верил, что мы выиграем у Англии, проигрыш был ожидаем. Когда Довбик забил на фактически 130-й минуте за считанные секунды до конца - я простил все предыдущие ошибки и заочно простил возможный проигрыш от Англии. Сборная впервые добилась четверть-финала, и там счет даже не 7-1, когда Германия уничтожила Бразилию. Счёт неприятный, но мы должны благодарить нашу сборную за историческое достижение (хотя не забываем, что критиковать их тоже надо). Спасибо, сборная Украины, за потрясающие эмоции, которые я получил на этом Евро. Слава Украине!