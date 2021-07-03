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Евро-2020. Украина - Англия 0:4. Учитесь играть головой
Бесславный конец чемпионата Европы для сине-желтых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За 60 минут игры с Украиной сборная Англия забила столько же голов, сколько в четырех предыдущих матчах на Евро-2020. От “трех львов” ждали зрелища и результативности – и, к сожалению, под каток попала наша национальная сборная. Украина рано пропустила и Англия могла развивать преимущество. Конец первого тайма был за “сине-желтым” и казалось, что небольшой повод для оптимизма есть. Однако первые четыре минуты второго тайма разбили все надежды. Украина проиграла Англии с разгромным счетом и покидает Евро.
Евро-2020, 1/4 финала. 3 июля 2021. Рим, “Олимпико”
Украина – Англия 0:4
Голы: Кейн 4, Магуайр 46, Кейн 50, Хендерсон 63
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков 35), Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук (Макаренко 64), Зинченко – Ярмоленко, Яремчук
Англия: Пикфорд – Уокер (Триппьер 64), Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс (Беллингем 57), Райс (Хендерсон 57) – Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд 65) – Кейн (Калверт-Льюин 73)
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