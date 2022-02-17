Балотелли: Если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, Италия бы выиграла еще легче

Форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли поделился мыслями насчет победы национальной сборной Италии на Евро-2020.

"Я мало следил за Италией во время Евро, мне больно смотреть их игры без меня. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.

Конечно, если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы бы выиграли еще легче", – рассказал Балотелли.