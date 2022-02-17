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Балотелли: Если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, Италия бы выиграла еще легче
Марио как всегда уверен в себе
Football Italia / Автор неизвестен
Форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли поделился мыслями насчет победы национальной сборной Италии на Евро-2020.
"Я мало следил за Италией во время Евро, мне больно смотреть их игры без меня. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.
Конечно, если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы бы выиграли еще легче", – рассказал Балотелли.
В текущем сезоне чемпионата Турции 31-летний нападающий сыграл в 21 матче, в которых записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 ассиста.
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