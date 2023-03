Англия объявила состав на Италию и Украину

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой команды на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2024 против Италии (23 марта) и Украины (26 марта).

В списке Саутгейта 25 игроков.

Вратари: Пикфорд (Эвертон), Поуп (Ньюкасл), Рэмсдейл (Арсенал).

Защитники: Чилвелл (Челси), Дайер (Тоттенхэм), Гуэхи (Кристал Пэлас), Джеймс (Челси), Магуайр (МЮ), Шоу (МЮ), Стоунз (Манчестер Сити), Триппьер (Ньюкасл), Уокер (Манчестер Сити).

Хавбеки: Беллингем (Боруссия Д), Галлахер (Челси), Хендерсон (Ливерпуль), Фоден (Манчестер Сити), Мэддисон (Лестер), Маунт (Челси), Филлипс (Манчестер Сити), Райс (Вест Хэм), Сака (Арсенал), Грилиш (Манчестер Сити).

Форварды: Кейн (Тоттенхэм), Рэшфорд (МЮ), Тони (Брентфорд).

Напомним, что Это будут первые матчи англичан после завершения ЧМ-2022.

Украина и Англия последний раз между собой играли в четвертьфинале Евро-2020, где команда Саутгейта победила 4:0.

