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Англия объявила состав на Италию и Украину
Гарет Саутгейт определился с заявкой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой команды на стартовые матчи отборочного турнира
В списке Саутгейта 25 игроков.
Вратари: Пикфорд (Эвертон), Поуп (Ньюкасл), Рэмсдейл (Арсенал).
Защитники: Чилвелл (Челси), Дайер (Тоттенхэм), Гуэхи (Кристал Пэлас), Джеймс (Челси), Магуайр (МЮ), Шоу (МЮ), Стоунз (Манчестер Сити), Триппьер (Ньюкасл), Уокер (Манчестер Сити).
Хавбеки: Беллингем (Боруссия Д), Галлахер (Челси), Хендерсон (Ливерпуль), Фоден (Манчестер Сити), Мэддисон (Лестер), Маунт (Челси), Филлипс (Манчестер Сити), Райс (Вест Хэм), Сака (Арсенал), Грилиш (Манчестер Сити).
Форварды: Кейн (Тоттенхэм), Рэшфорд (МЮ), Тони (Брентфорд).
Напомним, что Это будут первые матчи англичан после завершения ЧМ-2022.
Украина и Англия последний раз между собой играли в четвертьфинале Евро-2020, где команда Саутгейта победила 4:0.
Here we go... your #ThreeLions for March camp! ????— England (@England) March 16, 2023
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