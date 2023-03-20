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Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
А еще поединки молодежной и юношеской сборной
фото - УАФ
UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые нельзя пропускать на этой неделе, а именно с 20 по 26 марта.
Среда, 22 марта
Клубный футбол пошел на паузу, но на смену возвращается футбол сборных. Начинается новый цикл – отбор на Евро-2024. Но не забывайте и о поединках молодежных команд. В среду сборная U-19 сыграет с Люксембургом во втором раунде квалификации.
- Украина U-19 – Люксембург U-19. 21:00. Отбор на Евро-2023
Четверг, 23 марта
В этот день увидим наших основных конкурентов – в очном поединке встретятся Италия и Англия. Не забывайте также о матче между Северной Македонией и Мальтой, которые также играют в украинской группе. Среди других выделяется встреча Дании и Финляндии.
- Италия – Англия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Северная Македония – Мальта. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Дания – Финляндия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Португалия – Лихтенштейн. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
Пятница, 24 марта
Для начала можно посмотреть, как молодежная сборная готовится к финальной части Евро, соперник – сборная Дании. А вот вечером нас ожидает топовая битва между Францией и Нидерландами. Ожесточенной обещает быть встреча Чехии и Польши, а еще посмотрим на процесс перестройки в сборной Бельгии, которой будет противостоять Швеция.
- Украина U-21 – Дания U-21. 15:30. Товарищеский матч. YouTube
- Франция – Нидерланды. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Чехия – Польша. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Швеция – Бельгия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
Суббота, 25 марта
Второй матч сборной U-19 – теперь против Дании. Во взрослом отборе на Евро можно посмотреть, как обстоят дела у Петракова в Армении, он будет играть с Турцией. Хорватия сыграет с Уэльсом, которому нужно привыкать играть без Бэйла. А главное блюдо – Испания против Норвегии с Холандом на Эдегором.
- Украина U-19 – Дания U-19. 17:00. Отбор на Евро-2023
- Армения – Турция. 19:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Хорватия – Вельс. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Испания – Норвегия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
Воскресенье, 26 марта
Наконец-то увидим в деле национальную сборную Украины. Удастся ли Ротаню сотворить чудо в противостоянии с Англией? Также в этот день будут играть ТОПы – Италия и Португалия, но с соперниками, которые уступают в классе.
- Казахстан – Дания. 16:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Англия – Украина. 19:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Люксембург – Португалия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Мальта – Италия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
- Словакия – Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO
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