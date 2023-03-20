Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые нельзя пропускать на этой неделе, а именно с 20 по 26 марта.

Среда, 22 марта

Клубный футбол пошел на паузу, но на смену возвращается футбол сборных. Начинается новый цикл – отбор на Евро-2024. Но не забывайте и о поединках молодежных команд. В среду сборная U-19 сыграет с Люксембургом во втором раунде квалификации.

Украина U-19 – Люксембург U-19. 21:00. Отбор на Евро-2023

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Четверг, 23 марта

В этот день увидим наших основных конкурентов – в очном поединке встретятся Италия и Англия. Не забывайте также о матче между Северной Македонией и Мальтой, которые также играют в украинской группе. Среди других выделяется встреча Дании и Финляндии.

Италия – Англия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Северная Македония – Мальта. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Дания – Финляндия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Португалия – Лихтенштейн. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Пятница, 24 марта

Для начала можно посмотреть, как молодежная сборная готовится к финальной части Евро, соперник – сборная Дании. А вот вечером нас ожидает топовая битва между Францией и Нидерландами. Ожесточенной обещает быть встреча Чехии и Польши, а еще посмотрим на процесс перестройки в сборной Бельгии, которой будет противостоять Швеция.

Украина U-21 – Дания U-21. 15:30. Товарищеский матч. YouTube

Франция – Нидерланды. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Чехия – Польша. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Швеция – Бельгия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Суббота, 25 марта

Второй матч сборной U-19 – теперь против Дании. Во взрослом отборе на Евро можно посмотреть, как обстоят дела у Петракова в Армении, он будет играть с Турцией. Хорватия сыграет с Уэльсом, которому нужно привыкать играть без Бэйла. А главное блюдо – Испания против Норвегии с Холандом на Эдегором.

Украина U-19 – Дания U-19. 17:00. Отбор на Евро-2023

Армения – Турция. 19:00. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Хорватия – Вельс. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Испания – Норвегия. 21:45. Отбор на Евро-2024. MEGOGO

Воскресенье, 26 марта

Наконец-то увидим в деле национальную сборную Украины. Удастся ли Ротаню сотворить чудо в противостоянии с Англией? Также в этот день будут играть ТОПы – Италия и Португалия, но с соперниками, которые уступают в классе.