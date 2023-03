Лукаку оформил хет-трик в ворота Швеции и сравнялся с Клозе по голам за сборные. Только 4 европейца забили за национальные команды больше

Ромелу Лукаку отличился тремя забитыми мячами в ворота сборной Швеции (3:0) в рамках отбра на Евро 2024. Он сравнялся по голам на международном уровне с Мирославом Клозе.

Для этого Лукаку понадобилось на 32 матча меньше: у Клозе – 137, а у Ромелу – 105.

Всего у четырех европейцев больше голов на международном уровне:

Бельгия выступает в группе F отбора к Евро-2024 со сборными Швеции, Австрии, Азербайджана и Эстонии.

