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Лукаку оформил хет-трик в ворота Швеции и сравнялся с Клозе по голам за сборные. Только 4 европейца забили за национальные команды больше
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Фото: twitter.com/BelRedDevils
Ромелу Лукаку отличился тремя забитыми мячами в ворота сборной Швеции (3:0) в рамках отбра на Евро 2024. Он сравнялся по голам на международном уровне с Мирославом Клозе.
Для этого Лукаку понадобилось на 32 матча меньше: у Клозе – 137, а у Ромелу – 105.
Всего у четырех европейцев больше голов на международном уровне:
- Шандор Кошич (Венгрия, 75 голов);
- Роберт Левандовский (Польша, 78 голов);
- Ференц Пушкаш (Венгрия, Испания, 84 гола);
- Криштиану Роналду (Португалия, 120 голов).
Бельгия выступает в группе F отбора к Евро-2024 со сборными Швеции, Австрии, Азербайджана и Эстонии.
Romelu Lukaku has now scored as many international goals as Miroslav Klose (71).— Squawka (@Squawka) March 24, 2023
Only four European players have more in men's international football. ???? pic.twitter.com/d7UC0aIzzC
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