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Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые

ЕВРО-2024
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О неоднородном сопернике сборной Украины

Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Северная Македония превратилась из аутсайдера в середняка уверенно и даже элегантно.

На все ушло десять лет. До этого македонцев в элите представлял только Горан Пандев, но в одиночку тянуть "Львов" ему не удавалось, и доходило даже до скандалов.

"Горану надоедали неудачи и плохое руководство федерацией. Именно это привело к эмоциональному заявлению в 2013 году, когда он ушел из команды", — объясняет Александр Златески, основатель сайта Macedonianfooty.

Впрочем, уже на Евро-2021 этот же Пандев заработал пенальти с Украиной и выглядел абсолютно счастливым.

Вот что бывает, когда не только команда, но и вся страна меняется в лучшую сторону.

***

Северная Македония – непростое государство, как обычно на Балканах.

Есть впечатление, что она мешает всем. Греция годами блокировала переговоры македонцев с ЕС, требуя добавить в название государства "Северная" - так потомки эллинов боролись за наследие античной Македонии.

Болгарские националисты и подавно не считают македонцев отдельным народом. Для них это лишь ветвь болгар, а их язык – диалект.

Однако и это не самое худшее. Еще в ХVIII-XIX веках на плодородные долины за Охридским озером начали массово переезжать албанцы, чему всячески помогала османская власть – как-никак, тоже мусульмане.

В конце концов албанцы заселили большие площади у города Тетово; многие поселились и в Скопье, что точно не вдохновляло местных православных славян, которых, однако, никто не спрашивал.

При Югославии этот вопрос даже не стоял – у центральной власти хватало силы душить любые национальные движения. Но когда в 1991-м Македония (тогда еще так) объявила о независимости, проблема приобрела новые формы. По переписи 1994 года албанцев в стране было 22%. Добавьте 8% турок – и получаем опасность.

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Граница Македонии и Косово, где закрепились сепаратисты. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kael Alford/Newsmakers

А что власть в Скопье? Достаточно сказать, что в первом официальном матче в 1996 году сборная Македонии сыграла против Лихтенштейна без единого представителя меньшинств. Все 14 игроков были славянами.

***

Конечно, албанцы не чувствовали такую сборную своей.

Более того, они не чувствовали себя частью и государства Македония.

"Моя мама была отличницей и имела талант. Ее картины все еще висят на стенах ее и моей начальной школы в Сарадже. К сожалению, она не смогла поступить в университет, с этим у албанцев были проблемы", - рассказывает архитектор Хири Салли.

"В юности она постоянно рассказывала мне, что в 1994 году, когда рожала меня в роддоме Скопье, ей не уделяли должного внимания из-за того, что она албанка".

В общем, когда в соседней Сербии Армия Освобождения Косово при помощи Запада преуспела, македонские албанцы тоже оживились. База у них была – Тетово еще в косовских событиях играл роль тылового пункта, через который сепаратистам поставляли оружие. Также катализатором стал приток тысяч беженцев из Приштины. Македонские власти надеялись быстро перевезти их в Албанию, но ничего не вышло.

Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые - изображение 2
Беженцы в палатках в поле за пределами Скопье, 2000 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen J. Boitano/LightRocket

Активные боевые действия начались примерно в январе 2001 года. К тому времени "восстание" на футбольном поле уже длилось три года.

***

Исторический гранд македонского футбола "Вардар" – это команда славян.

И что сделали меньшинства? В старом районе Скопье Чаир албанцы, турки и цыгане организовали собственный клуб "Слога Югомагнат", который завоевал три чемпионства подряд - с 1999-го по 2001-й. Особенно драматичным оказался финиш сезона-2000/01. "Слога" и "Вардар" завершили его с равным количеством очков, и албанцы взяли трофей благодаря победе в золотом матче. Красиво!

А вот что некрасиво, так это игнорирование игроков "Слоги" сборной Македонии, которая без них выступала феерично плохо.

Ну, и подавно отвратительной была война, которая в ту пору разгорелась с наибольшей силой. По нашим меркам это все так, мелкий конфликт, но двухмиллионную Македонию поколотило изрядно.

Битва за Тетово, штурм Арачиново – их услышали в Европе, и везде победил центр, которому помогла… Украина! Президент Кучма дал добро на поставку танков, вертолетов и самолетов, сделавших разницу, поэтому правительственные силы потеряли в боях 70 человек, а сепаратисты - 700-800.

Но даже не это главное, а то, что сила не снесла крышу президенту Трайковскому. Он рано погиб в авиакатастрофе, однако оставил после себя добрую память - Охридские соглашения 2001 года, где были заново переписаны права меньшинств.

Сложный процесс, конечно. В стране, где в учебниках высокую рождаемость среди албанцев и турок Минобразования объясняло "низкой культурой этих народов", иначе и быть не могло. 31 марта 2004-го в товарняке между Македонией и Украиной в составе соперника было всего два албанца – один в основе, один в запасе.

Но чем дальше, тем сильнее маховик перемен набирал обороты.

***

Пандеву не повезло, ведь его карьера пришлась на переходной период. Лишь ветераном он застал сборную, представлявшую всю страну.

Сейчас главной звездой Македонии является Элиф Эльмас. Парень в этом году взял Скудетто с "Наполи" и забил в золотом сезоне 6 голов.

По происхождению он турок. Отец Элифа, Джеват, держит лавку восточных сладостей в Чаире. Эльмас много помогал ему в юности. Немногие знают, но он умеет выпекать идеальное печенье.

Ну и еще Элиф очень одаренный футболист. Дома его заметили уже в 12 лет. Тренер Игор Ангеловски не скрывал своего восторга:

"В нем была какая-то удивительная магия. Невероятная энергия, Х-фактор в таком юном возрасте, который увлекал всех. Прекрасное чтение игры, мастер ассистов и феноменальный финишер".

Вот что бывает, когда смотреть на ребенка без предубеждения. Предыдущим поколениям так не повезло.

"Когда я начинал, здесь было очень мало албанцев-футболистов, а в сборной, может быть, два-три имени. Все было политизировано. Лишь позже, с либерализацией Македонии, контролировать общество, как во времена коммунистов, стало невозможно. На первый план вышло качество, и все ищут только его", - констатирует экс-игрок сборной Неби Мустафи.

***

Победа над Италией, выход на Евро-2021 – это то, что на слуху в Европе.

Но первым звоночком стал выход Македонии на молодежный Евро в 2017 году. Боба Милевски создал отличную команду, где тон задавали Энис Барди, Бобан Николов, Висар Муслиу и Дарко Велковски. Был там и 17-летний Эльмас.

Собственно, та команда – нынешний скелет главной сборной, и их тренер, Милевски, тоже здесь. Славяне, албанцы, турки – теперь уже без разницы. В предыдущем официальном матче с Мальтой сразу восемь человек в заявке представляли меньшинства – и что? Снова победа с голом Эльмаса.

В чемпионате Северной Македонии албанцы тоже окончательно перехватили инициативу. Последние три розыгрыша выиграли "Шкендия", Шкупи" и "Струга" – это "албанские" клубы.

Да и вообще страна очень изменилась. Так, албанский язык получил статус государственного; им теперь пользуются в правительстве, парламенте, системе правосудия. В муниципалитетах, где албанцы составляют более 20% населения, их язык также используется в официальной переписке между гражданами и учреждениями.

В тех муниципалитетах, где албанцев подавляющее большинство, им разрешена национальная символика. В стране также были созданы два албанских государственных университета; албанские партии на протяжении последнего десятилетия входили во все правящие коалиции в парламенте.

Все эти шаги и напряжение в обществе сняли, и к ЕС страну приблизили. Хотя, конечно, до идиллии далеко. Даже боевики в горах еще проявляют себя. В 2015-м они напали на полицию в Куманово, но та дала достойный отпор, убив 14 и арестовав 30 террористов.

Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые - изображение 3
Женщина с ребенком на руинах своего дома после боев в Куманово, 2015 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jodi Hilton/NurPhoto

***

Трибуны, само собой, все это чувствуют. Разве где-то бывало иначе?

Вражда "Шкупи" (правопреемник "Слоги") и "Вардара" – вещь серьезная. В 2018-м двое албанцев забили насмерть 21-летнего Николая Саздовского. Писали, что они поссорились в Facebook.

Ультрас-группы – с ними тяжелее всего. Албанцы в них почти все неонацисты, а лидер фанатов Вардара Йохан Тарчуловски даже осужден Гаагой за тройное убийство. В Скопье его бригады, "Комити", активнее других крушили все вокруг, срывая референдум по названию страны, организованный для вступления в ЕС.

Скажете, зачем ему это? Так вот, на допросах отдельные ультрас признались, что получили за насилие сотни тысяч евро от российского олигарха Ивана Саввиди. Страна-террорист в своем стиле.

Хочется верить, что прогресс спорта поможет Северной Македонии перерасти подобное, но это сложно. Скопье - очень небогатый город, а провинция и подавно отстает. Правительство даже перепись проводить боится – таковы темпы эмиграции. Ну, а где нищета – там всегда ищут виновных.

Для окончательного и крепкого мира нужно поднять уровень жизни. Ну, а пока этого нет, дружбу и единение в Северной Македонии пропагандируют и демонстрируют главным образом футболисты, как Эзджан Алиоски из "Фенербахче":

"Это тренер Ангеловски собрал нас и проявлял доверие, объединял в течение 5-6 лет – это позволило нам расти как команда. Сейчас мы прекрасно знаем друг друга; знаем все слабые и сильные стороны, и это очень помогает.

Ну да, у нас разное происхождение. Кто-то разговаривает дома на македонском, кто-то на албанском, но это не имеет особого значения. На поле, в конце концов, мы все говорим на одном языке – на языке футбола".

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В статье: Албания Горан Пандев Северная Македония Элиф Элмас Эгзиян Алиоски
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Комментарии (4)
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vismut (Запорожье)
16.06.2023 в 13:24
Лихо сплели историю и футбол. Только для нынешней молодёжи это ни о чём. Потому что им вдолбили что сербы плохие, а албанцы за нас.) История описана верно и агрессорами были албанцы. Украина оказала помощь Македонии как братьям во Христе. Кстати, это они нам вернули те же танки. Советские.Украина Косово не признала! Потому что это аналог ДЛНР и Тайваня. Тут надо долго ещё думать.
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0
-1
zwer (Львів)
16.06.2023 в 11:07
більше якихось наративів, що хоче просувати автор, у статті відповідно до політичних уподобань (арестовиччини), ніж про те, як саме там розвивали футбол, які саме реформи провели, щоб місцева збірна стала сильнішою.
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0
-1
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vismut (Запорожье)
16.06.2023 в 13:27
Нарратив это не обидное слово. Хотя его вкрутили в нашу жизнь политтехнологи порохоботовские. Всё верно про войну описано. И агрессорами там были именно албанцы.
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0
-1
zwer (Львів)
16.06.2023 в 15:35
Стосовно порохоботських наративів промовчу, взагалі не знаю до чого це сказано. Стосовно наративів автора, то достатньо просто глянути на заголовок. Те що вказано не впливає ніяк на збірну. Умовна різноманітність не надає ніяких переваг над одноманітними Польщею, Чехією чи Словаччиною. Відсутність дискримінації тільки зрівнює в певних умовах ці збірні і все. Я вже не кажу, що проглядаються намагання натягнути їхній контекст на наші реалії, просуваючи якісь ліволіберальні ідеї в наданні автономії всім підряд і це начебто зробить країну сильнішою. Хоч визнаю, що це може бути суб'єктивна моя думка в тому, що я це побачив
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.