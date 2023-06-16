Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые

Северная Македония превратилась из аутсайдера в середняка уверенно и даже элегантно.

На все ушло десять лет. До этого македонцев в элите представлял только Горан Пандев, но в одиночку тянуть "Львов" ему не удавалось, и доходило даже до скандалов.

"Горану надоедали неудачи и плохое руководство федерацией. Именно это привело к эмоциональному заявлению в 2013 году, когда он ушел из команды", — объясняет Александр Златески, основатель сайта Macedonianfooty.

Впрочем, уже на Евро-2021 этот же Пандев заработал пенальти с Украиной и выглядел абсолютно счастливым.

Вот что бывает, когда не только команда, но и вся страна меняется в лучшую сторону.

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Северная Македония – непростое государство, как обычно на Балканах.

Есть впечатление, что она мешает всем. Греция годами блокировала переговоры македонцев с ЕС, требуя добавить в название государства "Северная" - так потомки эллинов боролись за наследие античной Македонии.

Болгарские националисты и подавно не считают македонцев отдельным народом. Для них это лишь ветвь болгар, а их язык – диалект.

Однако и это не самое худшее. Еще в ХVIII-XIX веках на плодородные долины за Охридским озером начали массово переезжать албанцы, чему всячески помогала османская власть – как-никак, тоже мусульмане.

В конце концов албанцы заселили большие площади у города Тетово; многие поселились и в Скопье, что точно не вдохновляло местных православных славян, которых, однако, никто не спрашивал.

При Югославии этот вопрос даже не стоял – у центральной власти хватало силы душить любые национальные движения. Но когда в 1991-м Македония (тогда еще так) объявила о независимости, проблема приобрела новые формы. По переписи 1994 года албанцев в стране было 22%. Добавьте 8% турок – и получаем опасность.



Граница Македонии и Косово, где закрепились сепаратисты. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kael Alford/Newsmakers Граница Македонии и Косово, где закрепились сепаратисты. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kael Alford/Newsmakers

А что власть в Скопье? Достаточно сказать, что в первом официальном матче в 1996 году сборная Македонии сыграла против Лихтенштейна без единого представителя меньшинств. Все 14 игроков были славянами.

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Конечно, албанцы не чувствовали такую сборную своей.

Более того, они не чувствовали себя частью и государства Македония.

"Моя мама была отличницей и имела талант. Ее картины все еще висят на стенах ее и моей начальной школы в Сарадже. К сожалению, она не смогла поступить в университет, с этим у албанцев были проблемы", - рассказывает архитектор Хири Салли. "В юности она постоянно рассказывала мне, что в 1994 году, когда рожала меня в роддоме Скопье, ей не уделяли должного внимания из-за того, что она албанка".

В общем, когда в соседней Сербии Армия Освобождения Косово при помощи Запада преуспела, македонские албанцы тоже оживились. База у них была – Тетово еще в косовских событиях играл роль тылового пункта, через который сепаратистам поставляли оружие. Также катализатором стал приток тысяч беженцев из Приштины. Македонские власти надеялись быстро перевезти их в Албанию, но ничего не вышло.



Беженцы в палатках в поле за пределами Скопье, 2000 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen J. Boitano/LightRocket Беженцы в палатках в поле за пределами Скопье, 2000 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen J. Boitano/LightRocket

Активные боевые действия начались примерно в январе 2001 года. К тому времени "восстание" на футбольном поле уже длилось три года.

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Исторический гранд македонского футбола "Вардар" – это команда славян.

И что сделали меньшинства? В старом районе Скопье Чаир албанцы, турки и цыгане организовали собственный клуб "Слога Югомагнат", который завоевал три чемпионства подряд - с 1999-го по 2001-й. Особенно драматичным оказался финиш сезона-2000/01. "Слога" и "Вардар" завершили его с равным количеством очков, и албанцы взяли трофей благодаря победе в золотом матче. Красиво!

А вот что некрасиво, так это игнорирование игроков "Слоги" сборной Македонии, которая без них выступала феерично плохо.

Ну, и подавно отвратительной была война, которая в ту пору разгорелась с наибольшей силой. По нашим меркам это все так, мелкий конфликт, но двухмиллионную Македонию поколотило изрядно.

Битва за Тетово, штурм Арачиново – их услышали в Европе, и везде победил центр, которому помогла… Украина! Президент Кучма дал добро на поставку танков, вертолетов и самолетов, сделавших разницу, поэтому правительственные силы потеряли в боях 70 человек, а сепаратисты - 700-800.

Но даже не это главное, а то, что сила не снесла крышу президенту Трайковскому. Он рано погиб в авиакатастрофе, однако оставил после себя добрую память - Охридские соглашения 2001 года, где были заново переписаны права меньшинств.

Сложный процесс, конечно. В стране, где в учебниках высокую рождаемость среди албанцев и турок Минобразования объясняло "низкой культурой этих народов", иначе и быть не могло. 31 марта 2004-го в товарняке между Македонией и Украиной в составе соперника было всего два албанца – один в основе, один в запасе.

Но чем дальше, тем сильнее маховик перемен набирал обороты.

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Пандеву не повезло, ведь его карьера пришлась на переходной период. Лишь ветераном он застал сборную, представлявшую всю страну.

Сейчас главной звездой Македонии является Элиф Эльмас. Парень в этом году взял Скудетто с "Наполи" и забил в золотом сезоне 6 голов.

???? Napoli, Elif Elmas'ın 21. yaş gününü bu videoyla kutladı.pic.twitter.com/Hrnnn0wW6G — TurkSpor TV (@TurkSporTV) September 24, 2020

По происхождению он турок. Отец Элифа, Джеват, держит лавку восточных сладостей в Чаире. Эльмас много помогал ему в юности. Немногие знают, но он умеет выпекать идеальное печенье.

Ну и еще Элиф очень одаренный футболист. Дома его заметили уже в 12 лет. Тренер Игор Ангеловски не скрывал своего восторга:

"В нем была какая-то удивительная магия. Невероятная энергия, Х-фактор в таком юном возрасте, который увлекал всех. Прекрасное чтение игры, мастер ассистов и феноменальный финишер".

Вот что бывает, когда смотреть на ребенка без предубеждения. Предыдущим поколениям так не повезло.

"Когда я начинал, здесь было очень мало албанцев-футболистов, а в сборной, может быть, два-три имени. Все было политизировано. Лишь позже, с либерализацией Македонии, контролировать общество, как во времена коммунистов, стало невозможно. На первый план вышло качество, и все ищут только его", - констатирует экс-игрок сборной Неби Мустафи.

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Победа над Италией, выход на Евро-2021 – это то, что на слуху в Европе.

Но первым звоночком стал выход Македонии на молодежный Евро в 2017 году. Боба Милевски создал отличную команду, где тон задавали Энис Барди, Бобан Николов, Висар Муслиу и Дарко Велковски. Был там и 17-летний Эльмас.

Собственно, та команда – нынешний скелет главной сборной, и их тренер, Милевски, тоже здесь. Славяне, албанцы, турки – теперь уже без разницы. В предыдущем официальном матче с Мальтой сразу восемь человек в заявке представляли меньшинства – и что? Снова победа с голом Эльмаса.

В чемпионате Северной Македонии албанцы тоже окончательно перехватили инициативу. Последние три розыгрыша выиграли "Шкендия", Шкупи" и "Струга" – это "албанские" клубы.

Да и вообще страна очень изменилась. Так, албанский язык получил статус государственного; им теперь пользуются в правительстве, парламенте, системе правосудия. В муниципалитетах, где албанцы составляют более 20% населения, их язык также используется в официальной переписке между гражданами и учреждениями.

В тех муниципалитетах, где албанцев подавляющее большинство, им разрешена национальная символика. В стране также были созданы два албанских государственных университета; албанские партии на протяжении последнего десятилетия входили во все правящие коалиции в парламенте.

Все эти шаги и напряжение в обществе сняли, и к ЕС страну приблизили. Хотя, конечно, до идиллии далеко. Даже боевики в горах еще проявляют себя. В 2015-м они напали на полицию в Куманово, но та дала достойный отпор, убив 14 и арестовав 30 террористов.



Женщина с ребенком на руинах своего дома после боев в Куманово, 2015 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jodi Hilton/NurPhoto Женщина с ребенком на руинах своего дома после боев в Куманово, 2015 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jodi Hilton/NurPhoto

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Трибуны, само собой, все это чувствуют. Разве где-то бывало иначе?

Вражда "Шкупи" (правопреемник "Слоги") и "Вардара" – вещь серьезная. В 2018-м двое албанцев забили насмерть 21-летнего Николая Саздовского. Писали, что они поссорились в Facebook.

Ультрас-группы – с ними тяжелее всего. Албанцы в них почти все неонацисты, а лидер фанатов Вардара Йохан Тарчуловски даже осужден Гаагой за тройное убийство. В Скопье его бригады, "Комити", активнее других крушили все вокруг, срывая референдум по названию страны, организованный для вступления в ЕС.

Скажете, зачем ему это? Так вот, на допросах отдельные ультрас признались, что получили за насилие сотни тысяч евро от российского олигарха Ивана Саввиди. Страна-террорист в своем стиле.

Хочется верить, что прогресс спорта поможет Северной Македонии перерасти подобное, но это сложно. Скопье - очень небогатый город, а провинция и подавно отстает. Правительство даже перепись проводить боится – таковы темпы эмиграции. Ну, а где нищета – там всегда ищут виновных.

Для окончательного и крепкого мира нужно поднять уровень жизни. Ну, а пока этого нет, дружбу и единение в Северной Македонии пропагандируют и демонстрируют главным образом футболисты, как Эзджан Алиоски из "Фенербахче":