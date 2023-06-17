Отбор на Евро-2024. Ничья в матче Азербайджана с Эстонией

Соперники Эстонии и Азербайджана в группе F – Австрия, Бельгия, Швеция. При самом оптимистичном сценарии вряд ли одна из команд сможет подняться выше третьего места, а скорее всего две сборные в двух матчах между собой определят четвертую-пятую позицию в группе.

После сегодняшнего матча шансы Эстонии на четвертое место выше. Азербайджан ужасно стартовал в отборе, дважды проиграв в первых турах с общим счетом 1:9, а у Эстонии пока был только один матч, минимальное поражение Австрии.

В игре с Австрией Эстония забила первой (гол забил Саппинен), но упустила не только победу, но и ничью, пропустив в конце матча. Сегодняшний матч развивался по похожу сценарию. Эстония забила первой (подача 38-летнего ветерана Константина Васильева с углового, Миллер пробивал в одно касание, и попал в Саппинена), и в целом провела сильный первый тайм (по ударам у балтийцев было преимущество 10-4). Однако после перерыва Эстония прижалась к своим воротам, и все же не смогла справиться с давлением хозяев. Гол, однако, был забит после углового. Махмудов подал, Кривоцюк пробил головой.

1:1. Самое интересное в группе F будет в 21:45 – Бельгия примет на своем поле Австрию.

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, третий тур. Баку, “Далга Арена”

Азербайджан – Эстония 1:1

Голы: Кривоцюк 62 – Саппинен 27

Азербайджан: Махаммадалиев – Хагверди (Алиев 46), Мустафазаде, Гусейнов, Джафаргулиев (Байрамов 46) – Исаев (Озобич 80), Джамалов (Кривоцюк 46), Махмудов – Эмрели, Дадашов (Гурбанлы 80), Шейдаев

Эстония: Хайн – Кууск, Метс, Пеетсон – Синявский, Васильев, Кяйт, Миллер, Лукка (Тенисте 83) – Саппинен (Рейнкорт 83), Аниер (Оямаа 56)

Предупреждения: Байрамов 81 – Метс 42, Кяйт 90+2