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Отбор на Евро-2024. Ничья в матче Азербайджана с Эстонией
Команды набрали по первому очку в группе
Фото: jalgpall.ee/Автор - Liisi Troska
Соперники Эстонии и Азербайджана в группе F – Австрия, Бельгия, Швеция. При самом оптимистичном сценарии вряд ли одна из команд сможет подняться выше третьего места, а скорее всего две сборные в двух матчах между собой определят четвертую-пятую позицию в группе.
После сегодняшнего матча шансы Эстонии на четвертое место выше. Азербайджан ужасно стартовал в отборе, дважды проиграв в первых турах с общим счетом 1:9, а у Эстонии пока был только один матч, минимальное поражение Австрии.
В игре с Австрией Эстония забила первой (гол забил Саппинен), но упустила не только победу, но и ничью, пропустив в конце матча. Сегодняшний матч развивался по похожу сценарию. Эстония забила первой (подача 38-летнего ветерана Константина Васильева с углового, Миллер пробивал в одно касание, и попал в Саппинена), и в целом провела сильный первый тайм (по ударам у балтийцев было преимущество 10-4). Однако после перерыва Эстония прижалась к своим воротам, и все же не смогла справиться с давлением хозяев. Гол, однако, был забит после углового. Махмудов подал, Кривоцюк пробил головой.
1:1. Самое интересное в группе F будет в 21:45 – Бельгия примет на своем поле Австрию.
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, третий тур. Баку, “Далга Арена”
Азербайджан – Эстония 1:1
Голы: Кривоцюк 62 – Саппинен 27
Азербайджан: Махаммадалиев – Хагверди (Алиев 46), Мустафазаде, Гусейнов, Джафаргулиев (Байрамов 46) – Исаев (Озобич 80), Джамалов (Кривоцюк 46), Махмудов – Эмрели, Дадашов (Гурбанлы 80), Шейдаев
Эстония: Хайн – Кууск, Метс, Пеетсон – Синявский, Васильев, Кяйт, Миллер, Лукка (Тенисте 83) – Саппинен (Рейнкорт 83), Аниер (Оямаа 56)
Предупреждения: Байрамов 81 – Метс 42, Кяйт 90+2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|2
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|5-3
|+2
|3
|4
|Эстония
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|5
|Азербайджан
|3
|0
|1
|2
|2-10
|-8
|1
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