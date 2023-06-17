Отбор на Евро-2024. Бельгия - Австрия 1:1. Лукаку спасает ничью

Ромелу Лукаку забил свой 73-й гол за национальную сборную, и четвертый – в отборе на Евро-2024, но Бельгия осталась без победы. Хозяева создали много шансов, но их ударам не хватало точности. Австрия играла вторым номером и в итоге должна остаться довольной ничьей.

Как известно, Бельгия проводила свой матч без Кевина де Брюйне и Амаду Онана, и ее центр поля страдал из-за отсутствия динамичности и изобретательности. Мангаля и Тилеманс терялись на поле, Кастань больше выполнял оборонительные функции. Все свои опасные атаки Бельгия проводила через фланги. О какой-то комбинационной игре речи не было. Доку и Лукебакио, получая мяч на противоположных флангах, просто включали свои скорость и дриблинг, обыгрывая соперников пачками. Это было увлекательно, но при входе в штрафную у бельгийцев начинались проблемы – удары не получались ни у кого.

Австрия время от времени включала свой прессинг, у гостей были перспективы для контратак, но команда Ральфа Рангника ими не пользовалась. Иногда просто-напросто подводило техническое мастерство.

В такой странной игре первой свой гол забила Австрия, и мяч получился курьезным. Подача с углового, Грегорич пробивает в одно касание, но его удар получился слабым, и Куртуа уже готов был взять мяч в руки. Но вратаря Бельгии подвел Мангаля, захотевший сыграть пяткой. Неудачный рикошет, и мяч в воротах.

Пропущенный гол сбил Бельгию с темпа, и по-настоящему команда Тедеско включилась уже после перерыва. “Красные дьяволы” выполняли все больше ударов, но и оголяли свои тылы, и у Австрии был прекрасный шанс удвоить счет, но Куртуа выполнил прекрасный сейв, парировав удар Поша.

А затем Бельгия все же забила свой гол. Лукаку первый раз пробил с дальней дистанции на 59-й минуте, и не попал, но со второго раза лучший бомбардир в истории сборной Бельгии красиво уложил мяч в сетку.

В последние двадцать минут Бельгия выполнила большое количество ударов по воротам Шлагера, но большинство ударов шло мимо, иногда защитники сборной Австрии самоотверженно делали блоки. Венцом неудач хозяев стал удар Тилеманса в перекладину на 90+4 минуте.

Австрия остается лидером группы с семью очками, у Бельгии на матч и на три очка меньше. Команда Тедеско во вторник сыграет с Эстонией, у Австрии важный матч против Швеции.

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, третий тур. Брюссель, “Стадион Короля Бодуэна”

Бельгия – Австрия 1:1

Голы: Лукаку 61 – Мангаля 22 (авт.)

Бельгия: Куртуа – Фас, Дендокер (Аль-Дахиль 84), Теате – Лукебакио (Бакайоко 76), Кастань, Тилеманс, Мангаля (Вранкс 76), Доку (Терсор 84) – Карраско (Опенда 76), Лукаку

Австрия: Александер Шлагер – Пош, Линхарт, Алаба, Вебер (Мвене 46) – Виммер (Кайнц 60), Зайвальд, Ксавьер Шлагер (Любичич 87), Баумгартнер – Арнаутович (Забитцер 60), Грегорич (Онисиво 87)

Предупреждения: Лукаку 90+4 – Вебер 32, Пош 53, Ксавьер Шлагер 69, Александер Шлагер 90+1