Фанаты сборной Норвегии освистали Холанда после матча с Шотландией

Фанаты сборной Норвегии освистали звездного нападающего команды Эрлинга Холанда. Болельщикам не понравилось, что после поражения в матче с Шотландией (1:2) в рамках отбора на Евро-2024 нападающий "Манчестер Сити" полностью проигнорировал их.

Напомним, вместо того, чтобы поздравить фанатов, ожидавших его после матча, Эрлинг Холанд сразу быстро пошел в автобус.

Напомним, Холанда заменили по ходу игры при счете 1:0 в пользу сборной Норвегии, после чего команда пропустила два гола от Шотландии.