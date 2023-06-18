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Фанаты сборной Норвегии освистали Холанда после матча с Шотландией
Игрок не стал общаться с болельщиками
Getty Images / Global Images Ukraine
Фанаты сборной Норвегии освистали звездного нападающего команды Эрлинга Холанда. Болельщикам не понравилось, что после поражения в матче с Шотландией (1:2) в рамках отбора на Евро-2024 нападающий "Манчестер Сити" полностью проигнорировал их.
Напомним, вместо того, чтобы поздравить фанатов, ожидавших его после матча, Эрлинг Холанд сразу быстро пошел в автобус.
Напомним, Холанда заменили по ходу игры при счете 1:0 в пользу сборной Норвегии, после чего команда пропустила два гола от Шотландии.
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